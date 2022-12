48 biler under momsgrensa – som også får lav vektavgift: Sjekk elbilene som nesten ikke går opp i pris i 2023

SLAPP AV: Det finnes en haug med biler, blant annet bilene over, som unngår moms og som ikke kommer til å koste deg altfor mye i vektavgiften – en ny avgift som blir innført fra 2023.

Vi har regnet ut vektavgiften på 48 elbilmodeller som alle havner under momsgrensa – og sett på hvor mye de faktisk går opp i pris i 2023.

Regjeringen har i høst gitt mange elbilister og potensielle elbilister en aldri så liten kalddusj. Til nyttår kommer både delvis moms for elbiler over en halv million, samt en helt ny vektavgift.

Samtidig har elbilsalget skutt fart de siste tre åra. Forklaringen er enkel:

Endelig har det kommet biler folk flest kan bruke som bil nummer én. Og «folk flest» i Norge vil ha en SUV med lang rekkevidde.

Og aller helst med firehjulsdrift, tilhengerfeste og mulighet for taklast.

Moms og vektavgift

Til nå har du fått elbilene uten moms og avgifter. Men snart er det altså bråstopp.

Du kan fortsatt få tak i biler før jul, men løpet er kjørt for de mest populære.

Og etter nyttår må du altså betale moms for beløpet over 500.000 kroner på nye biler. Men det finnes en rekke elbiler som ikke blir berørt av den nye momsregelen.

Ut av det blå, eller skal vi heller si rødgrønne, kom det helt uventet en vektavgift. Den gjelder for alle type biler.

Fra 2023 må du betale kroner 12,50 for hver kilo over 500 kilo.

Elbilene som slipper billig unna

Vi har derfor brukt kalkulatoren hos Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), og lett frem bilene som koster under 500.000 kroner og som samtidig veier under to tonn

Slik har vi kommet frem til lista nedenfor, som gir deg oversikt over elbilene som ikke gir deg moms, og samtidig gir minst mulig vektavgift. Det ble ble faktisk en del del biler, som du vil se.

Sjekk lista nederst i artikkelen. Der ser du gammel pris, vektavgiften og ny pris på de ulike bilmodellene.

Smått er godt

Som lista nedenfor viser, er det de billigste bilene du skal kjøpe dersom du mener alvor med å redde klimaet. Det er de som er lettest og potensielt bruker minst energi.

I noen tilfeller må du leve med kortere rekkevidde, men flere av bilene går over 400 kilometer også.

Det kan selvsagt dukke opp flere godbiter også etter nyttår.

Våre tall er basert på dagens veiledende priser fra OFV. De aller fleste bilimportører holder kortene tett om brystet når det gjelder fremtidige priskampanjer.

Mye å velge i

Ifølge OFV er det hele 48 bilmodeller som kommer under momsgrensa, selv med økt vektavgift.

Hele Stellantis-gruppen – med Citroen, Opel, Peugeot, DS og snart Jeep med elektrisk drivlinje i Norge – har knapt en elbil som utløser moms i det hele tatt, og byr på en rekke modeller å velge mellom.

Til alt overmål er de ganske lette også, så flere av dem er blant bilene i markedet med minst påslag. Men de kommer ikke på topp tre-lista over de letteste elbilene.

Det gjør derimot den sterkt aldrende Seat Mii, samt Fiat 500 og Mini Cooper SE. Dette er de letteste elbilene på markedet i dag.

Glem firehjulsdrift – nesten

Faktisk får man en liten smak av luksus under momsgrensa også. Du finner både Volvo og Mercedes der.

Men gjengangeren er at de større bilene bare er representert med tohjulsdrift.

Kun én bil har firehjulsdrift, MG Marvel R. MG er også et av bilmerkene der alle modeller havner under momsgrensa.

Flere familiebiler

Det er faktisk en god del biler som kan funke godt som familiebiler også:

Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Maxus Euniq5 og 6, MG Marvel R og ZS EV, Mercedes-EQ EQA, Nissan Ariya, Toyota bZ4X, Volvo XC40 og Xpeng G3i er alle ganske romslige biler.

Mange vil sikkert klare seg med Peugeot e-2008 også.

Klarer du deg med litt lavere modeller, er også Hyundai Ioniq 6 og Tesla Model 3, (som går lengst av alle i lista), samt Polestar 2 og Xpeng P7 også gode alternativer.

Her er listen over elbiler som slipper moms – og hva vektavgiften lander på for hver enkelt: