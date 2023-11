Parkering for elbil

Lanserer Proace Max: Nå får Toyota tre elektriske varebiler

DE TRE VAREBUKKENE BRUSE: Du har nærmest uendelig med muligheter med de tre varebilene i Proace-serien nå som størstemann Max kommer. Alle kan fås i forskjellige lengder og som chassis. Den slemme pickupen til venstre i bildet er en hybrid.

Proace-familien vokser – bokstavelig talt – nå som Proace Max dukker opp. Også de to minste varebilene har fått større batterier og lenger rekkevidde.

Du har kanskje sett de før? Proace City, Proace og Proace Max er alle hentet fra Stellantis, der de samme bilene bærer logoene Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall og Fiat, med litt annen utforming på fronten, gjerne andre hjul og noen få endringer inni.

Den eneste bilen på bildet over som ikke er elektrisk ennå, er hardhaus-pickupen Hilux. Den er et rent Toyota-produkt, men er nå blitt bittelitt elektrifisert med et 48 volts hybridsystem.

NYTT FJES: Det begrenser seg til ny plast under lykter og fanger.

Stellantis ligger ikke lengst fremme i skoa på digital teknologi på disse bilene, men du får alt du trenger.

Det vil si innebygget navigasjon, Apple CarPlay og Android Auto.

I tillegg har bilen, som de andre modellene, det Toyota kaller Safety Sense-teknologien.

Flere størrelser

Akkurat som de mindre Proace og Proace City, får du Proace Max i flere versjoner.

Her fins hele seks konfigurasjoner, med to akselavstander, tre lengder og tre høyder. Den største har et varerom som en liten hybel, 17 kvadratmeter.

STOR: Bakdørene kan gå helt rundt bilen og legges inntil sidene.

Lasting og lossing er enkelt takket være dører i full høyde og en praktisk firkantet åpning, med lav terskel for enkel tilgang.

For første gang på en Toyota åpnes dørene 270 grader, noe som maksimerer lasteplassen ved fortauskanten og tilgangen til kupeen.

Modellen kan også leveres med chassisbygg.

Blant annet leverer Toyota den med lasteplan med åpning alle veier og med én- eller treveis tipp, eller man kan utforme påbygg selv.

Alle får lenger rekkevidde

Proace og Proace City har ikke briljert med lang rekkevidde, men får den økt noe med nye batterier.

Proace får nå to mil lenger rekkevidde og er nå oppe i 350 kilometer. Den lille City går kjærkomne fem mil lenger, altså 330 mil.

Begge har samme motor på 136 hk, dersom du aktiverer Sport-mode, eller 102 til vanlig.

Proace Max får en WLTP-rekkevidde på 420 kilometer.

De samme rekkeviddene gjelder for øvrig for Stellantis-bilene også.