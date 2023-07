Ny spørreundersøkelse viser en oppgang fra 26 til 60 prosent på bare seks år: Nå har de fleste elbilistene kun elbil i husholdningen

FERSKE TALL: Seks av ti norske elbilister har kun elbil i husholdningen. Foto: Kim Engevoldsen / elbil.no

Stadig flere husholdninger klarer seg fint med bare elbil. Det er godt nytt for klimapolitikken.

Tallene kommer frem i årets utgave av spørreundersøkelsen «Elbilisten«, som gjennomføres hvert år av Norsk elbilforening.

Fra 26 til 60 prosent på seks år

Første gang elbilistene ble spurt om akkurat dette var i 2017.

Da svarte bare 26 prosent av elbilistene at de utelukkende klarte seg med med elbil.

I 2021 svarte 50 prosent av elbilistene at de ikke hadde noen fossilbiler i husholdningen, og i fjor økte tallet til 56 prosent. For 2023 svarer hele 60 prosent av elbilistene at de har bare elbiler i husholdningen.

– Det er godt nytt for klimapolitikken at stadig flere husholdninger dropper alt av fossilbiler, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

– Den positive utviklingen over lang tid viser at elbilene har blitt skikkelig gode biler som fullt ut erstatter fossilbilene.

Generalsekretæren mener at statistikk om bilholdet til elbilkjøperne lenge har vært viktig for å knuse seiglivede myter om at elbilene bare fungerer som bil nummer to, og at man trenger en bil på fossilt drivstoff i tillegg til elbilen.

Faktisk.no brukte for eksempel tall fra 2021-undersøkelsen for å faktasjekke påstanden om at de fleste med elbil også har en fossilbil.

Samme år skrev elbil.no denne saken om tallene den gang:

– Elbiler er gode biler

Bu mener teknologiutvikling, satsing på ladeinfrastruktur og langvarig sterk elbilpolitikk forklarer den positive utviklingen.

– Dagens nye elbiler dekker ulike behov, har stadig lengre rekkevidde, firhjulstrekk og god bagasjeplass. Elbiler er rett og slett gode biler. I tillegg har vi nå rekordmange hurtigladere, og det har også blitt fart på utbyggingen av lading i borettslag og sameier, sier Bu.

Hun viser til at forbrukerne i fjor kjøpte hele 106 ulike elbilmodeller.

Til sammenligning var det bare 18 elbilmodeller på det norske markedet i 2017.

– At forbrukerne omfavner elbilene og kvitter seg med fossilbilene, bør inspirere politikerne. Det viser at Stortingets mål om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler er fullt mulig å nå, så lenge man fører en politikk som gjør at forbrukerne har råd til nullutslippsbilene.

Så langt i år er 83 prosent av alle nye personbiler elbiler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken:

Fakta om «Elbilisten» «Elbilisten» er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister, og årets utgave er den tolvte undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

I 2023 ble undersøkelsen gjennomført i perioden 28. mars – 30. april. 16.905 personer svarte på undersøkelsen.