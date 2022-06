Fersk undersøkelse: Nå har også bruktbil­kjøperne elbil på topp

GØY: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening er strålende fornøyd med at elbil nå er førstevalget også blant bruktbilkjøperne.

For første gang er elbil førstevalget blant folk som planlegger å kjøpe bruktbil. Det viser ferske tall fra Nordisk elbilbarometer, utført av Opinion.

Gjennom Nordisk elbilbarometer har Elbilforeningen de siste fem årene spurt et representativt utvalg nordmenn hvilken type bil de mest sannsynlig vil velge neste gang de skal kjøpe bil.

I år har elbil overtatt førsteplassen fra dieselbilen med knapp margin.

– Det er gøy at elbilen er på topp blant både ny- og bruktbilkjøpere. For første gang vippes dieselbilen ned fra førsteplassen blant bruktbilkjøperne. Det er nok et bevis for at elbiler er det naturlige valget for alle, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Godt utvalg av brukte elbiler

De spurte kunne velge blant alle typer biler, både nye og brukte.

13 prosent sa at de planla å kjøpe brukt elbil.

12 prosent svarte at brukt dieselbil var øverst på ønskelista.

Syv prosent ville ha brukt ladbar hybrid.

Fem prosent gikk for brukt bensinbil.

To prosent svarte brukt ikke ladbar hybridbil.

– Utvalget av brukte elbiler har aldri vært bedre, og det er gunstig for både kjøper og selger. I tillegg er det lang ventetid på mange nye elbiler, så mange tar nok en titt på bruktbilmarkedet i stedet, sier Bu.

Elbiler holder seg generelt bedre enn diesel- og bensinbiler etter noen års bruk. Blant annet er slitasjedelene færre. Drift, vedlikehold og service er dessuten langt billigere enn for bensin- og dieselbiler.

Pass på å sjekke batteriet

Ved kjøp og salg av brukt elbil kan det være lurt å foreta en batterihelsetest. Norsk elbilforening tilbyr nå en slik tjeneste, i samarbeid med Viking Redning og østerrikske Aviloo.

Medlemmer av Elbilforeningen får kjøpe testen med rabatt.

Aviloos batterihelsetest måler helsetilstanden (SoH – State of Health) i elbilens fremdriftsbatteri. Ved å måle dette vil du få en uavhengig og objektiv vurdering av batteriets tilstand.

Batteriets helsetilstand gir deg en indikasjon på hvor mye rekkevidde du får ut av bilen din, kontra hva som ble lovet da den var ny.

Informasjon om Nordisk elbilbarometer Nordisk elbilbarometer er en befolkningsundersøkelse i Norden, som søker å kartlegge befolkningenes planer for bilkjøp.

Målgruppen er personer over 18 år som er bosatt i de nordiske landene.

Undersøkelsen er gjennomført årlig i april av Opinion på vegne av Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning, siden 2018.

Utvalget består av 1000 respondenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland, i Island er utvalget på 847 respondenter.

Undersøkelsen er Web-basert.