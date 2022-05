Går unna i rekordfart på Finn.no: Elbil på topp blant nyere bruktbiler

DOMINERER PÅ FINN.NO: Elbilene er soleklart i flertall blant nyere biler på bruktmarkedet.

Nybilsalget er bokstavelig talt blitt helt elektrisk. Nå følger bruktmarkedet etter.

Bruktbilmarkedet for nyere elbiler med lang rekkevidde er brennhett om dagen.

Søker man på 2019-modeller eller nyere på Finn.no, er elbilene nå i overtall. Disse tallene allene er hentet 6. mai 2022.

Elektrisk: 5058

Hybrid: 4758

Diesel: 2980

Bensin: 2386

Søker man på 2021-modeller, er elbilene overlegent i flertall.

Elektrisk: 1721

Hybrid: 1151

Diesel: 558

Bensin: 296

Årsaken er selvfølgelig et resultat av elbilpolitikken som er ført de siste årene. Den stadig høyere elbilandelen av nybilsalget gjenspeiles nå i bruktmarkedet.

Rekordlavt verditap på Tesla

Nyere brukte elbiler er dessuten svært populære. De rimeligere bilene har fått bra rekkevidde, og modeller som Opel Ampera e, Kia e-Niro og Hyundai Kona går unna i rekordfart på Finn.no.

Mange velger heller å kjøpe en nyere bruktbil enn å vente i måneder og år på en splitter ny bil.

Det gir utslag i prisene også. Ikke bare forsvinner de mest populære merkene, som Tesla Model 3 og Y raskt på Finn.no, prisene er også relativt høye.

Akkurat når det gjelder disse modellene fra Tesla, har man sett en økning fordi nybilprisene nylig gikk opp. Dermed har dem som kjøpte bil før prishoppet, hatt et rekordlavt verditap.

I tillegg har bruktimporten av biler totalt økt med 7,5 prosent, og ofte er dette biler som er «nesten nye». Ved utgangen av april var det bruktimportert 5206 biler til Norge.

Av disse var 4012 elbiler, som gir en andelsøkning på 23,6 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

OFV: – Suget i markedet er stort

Av de inntil seks måneder gamle bruktimporterte bilene som kommer til Norge, er nesten alle elbiler. Det gjelder også for biler som er inntil ett år gamle.

Til sammen utgjør bruktimporterte biler som er inntil seks måneder og inntil ett år gamle drøyt halvparten av bruktimporten. Merkene og modellene er de samme som står på mange nybilkjøperes ønskeliste.

– Suget i markedet er stort. Mange bilkjøpere er utålmodige, og importørene kan ikke levere ut nok nye biler. Når utålmodigheten blir stor, ser det ut til at mange gjerne velger en nesten ny bruktimportert bil i stedet for å vente et halvt år eller mer på en ny. For dette er biler folk vil ha, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen hos OFV.

Norges C0 2 -politikk fra 2008, som slo mer heldig ut for diesel enn for bensin, gjenspeiles fortsatt tydelig i bruktbilmarkedet, ved at det er langt flere dieselbiler enn bensinbiler tilgjengelig

Og nå begynner man altså virkelig å se virkningen av elbilpolitikken på bruktmarkedet, også.

Antall biler på Finn.no akkurat nå:

Bensin: 17.884

Diesel: 27.425

Elektrisk: 7425

Hybrid: 8892