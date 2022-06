Elbilforeningen med ny medlemsfordel: Lanserer batterihelse­­­test for norske elbilister

NY TJENESTE: Elbilforeningens Christina Bu sammen med Aviloo-sjef Wolfgang Berger (midten) og Kjell Reese, administrerende direktør i Viking Kontroll. Alle foto: Jamieson Pothecary

Dette har mange savnet, men nå lar det seg gjøre, kjapt og nøyaktig. Og det til en særdeles god pris for medlemmer av Elbilforeningen.

Elbilforeningen presenterer en ny tjeneste i samarbeid med Viking Kontroll og teknologiselskapet Aviloo: En batterihelsetest levert av sistnevnte selskap – som vil sørge for langt større trygghet ved kjøp og salg av brukt elbil.

Den nye tjenesten ble lansert i dag på den store elbilkonferansen EVS35 på Nova Spektrum i Lillestrøm.

Å få gjennomført testen koster 1599 kroner for medlemmer av Norsk elbilforening, og 2160 kroner for ikke-medlemmer.

– Dette er kjempegøy å kunne tilby fra i dag. Elbiler kommer til å utgjøre en stadig større del av elbilsalget, og det er klart at det er viktig for folk å kunne vite noe nøyaktig om den viktigste bestanddelen i en elbil, nemlig batteriet. Og det kan man få nå, med en veldig god rabatt til våre medlemmer, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

FORNØYDE: Christina Bu og Wolfgang Berger er stolte over kunne tilby norske elbilister den nye tjenesten.

– Vi håper jo det fort vil bli sånn at alle vil gjennomføre denne testen, og at elbilkjøperne vil etterspørre den når de handler brukt. Men dette er gunstig også for selgerne: Kan du dokumentere at batteriet fortsatt holder god kvalitet, vil du også få en høyere pris for bilen din, fortsetter Bu.

Du kan lese mer om tilbudet her:

– Den største utfordringen ved kjøp av brukt elbil

– Dette er et supertilbud som vi er rimelig sikre på at mange vil benytte seg av fremover, sier Trond Iversen i Elbilforeningen.

Han er leder for avdelingen som jobber med medlemsfordeler og partnersamarbeid.

Batterihelsetesten bestilles via Elbilforeningen, og selv om Iversen understreker at testen er tilgjengelig for alle, får altså medlemmer en solid rabatt.

DENNE PLUGGES I BILEN: Og den lille boksen sender fortløpende data inn om batteriet etter hvert som det tappes under testperioden.

– For Elbilforeningen er det viktig å tilby attraktive og relevante medlemstilbud. Test av batterihelse på elbiler er nær kjernen av virksomheten vår, og vi har merket at flere og flere medlemmer er opptatt av batteritilstand. Derfor er vi veldig fornøyde med å kunne tilby denne tjenesten til å være medlemmer i samarbeid med Avilloo og Viking, sier Iversen.

Testansvarlig i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund, har vært en pådriver for å få dette tilbudet på plass.

− Her vil vi bidra til å skape trygghet, særlig for dem som kjøper bruktbil utenfor garantitiden. Med en tjeneste som kan finne ut av batteriets helsetilstand, hjelper vi deg med den viktigste utfordringen ved kjøp av brukt elbil, sier han.

GLADE FOR Å KUNNE TILBY DETTE I NORGE: Fra venstre Ståle Frydenlund, testansvarlig i Elbilforeningen viser frem testutstyret sammen med Wolfgang Berger i Aviloo. Kjell Reese i Viking Kontroll holder frem batterisertifikatet man får når testen er gjennomført.

Frydenlund har i en serie artikler den siste tiden selv prøvd ut testen på en rekke godt brukte og nyere elbiler, både for å kvalitetssjekke hvordan testen fungerer og for å sjekke i hvilken grad batteriene taper seg over tid:

Fungerer på 80 prosent av elbilene i markedet

Wolfgang Berger er sjef for selskapet Aviloo, som står bak testen. Han forteller at testen per i dag fungerer på 80 prosent av elbilene i markedet.

– Men vi jobber kontinuerlig med utvikling her, så denne andelen øker stadig, sier Berger.

Han forteller at kundene får testresultatet innen to virkedager etter at testen er gjennomført.

SELVE SERTIFIKATET: Dette vil norske kunder få på norsk, opplyser Ståle Frydenlund i Elbilforeningen.

– Selve testen må gjennomføres innen en uke, men kan også gjøres på noen få timer. Poenget er at bilen må være fulladet når analysen starter, og når batteriet er tappet til under ti prosent, er den ferdig. Da har dataene fra testen kontinuerlig blitt overført via et simkort i Aviloo-boksen som under testen er plugget til bilens OBD-port, forteller Berger.

Får batterihelsesertifikat

Når man bestiller testen, velger man tidspunkt og sted for oppkobling hos Viking Kontroll, hvor man møter opp med bilen og får hjelp med installering av testboksen.

Tilbudet rulles i første omgang ut til utvalgte av Vikings kontrollstasjoner i Stor-Oslo, men i løpet av høsten vil tjenesten tilbys i større deler av landet.

Batterihelsetesten resulterer i et sertifikat som gir en objektiv og uavhengig vurdering om elbilens batterikapasitet.

Dette sertifikatet kommer naturligvis godt med ved kjøp og salg av brukt elbil, og vil gi en gjensidig trygghet for både kjøper og selger.

– I tillegg vil det være et åpenbart konkurransefortrinn for selger dersom batteriet er i spesielt god stand, understreker Ståle Frydenlund.

KJEKT Å HA: – Batterisertifikatet vil være et åpenbart konkurransefortrinn for selger dersom batteriet er i spesielt god stand, sier Ståle Frydenlund.

− Batteriet er helt sentralt for å fastsette verdien på elbilen. Og fasiten på hvordan det står til, er altså enkel å få fastsatt nå, til en pris som ikke bør skremme noen, konkluderer Frydenlund.

Fakta: Batterihelsetest via Elbilforeningen Testen leveres av Aviloo – et selskap med base i Østerrike.

Viking Kontroll hjelper kundene med installasjon av nødvendig utstyr for å gjennomføre batterihelsetesten.

Slik fungerer det: Aviloo-boksen leser rådata fra fremdriftsbatteriet (spenning, strøm, temperatur, energiforbruk og mer) under bruk. Disse dataene lastes automatisk opp for analyse, og brukes for å beregne den nåværende helsetilstanden til fremdriftsbatteriet. Innen to virkedager utstedes et sertifikat som viser batterikapasiteten i prosent sammenlignet med en tilsvarende ny bil.

Bli medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også