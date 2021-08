Nå kan du huke av for elbillader når du søker etter overnatting

Både Airbnb, Finn.no og flere andre har nå denne funksjonen – hvis du søker på rett måte. Her får du brukermanualen du kanskje trenger.

Sommeren er muligens på hell, men med en pandemi tilsynelatende under kontroll og høy vaksinasjonsgrad i befolkningen, ser det ikke ut til at det blir slutt på nordmenns reising med det første.

Og i hvert fall ikke i Norge, i Norden og til våre andre noenlunde nære naboer i Europa.

Da kan elbil være et godt transportmiddel, pandemi eller ei. Og i så fall vil tilgang til en elbillader på overnattingsstedet være en klar fordel.

Dette kan du nå sikre deg på forhånd når du skal bestille overnattinger via internett.

Kom i sommer

Denne sommeren ble det nemlig endelig mulig å filtrere søket slik at det inkluderer elbillader når du leter etter overnattingsteder på den populære appen og nettstedet Airbnb.

Airbnb har som kjent blitt mektig populært siden starten i 2008, særlig blant de som leter etter en mer personlig overnattingsform enn hotell.

Nå har Airbnb, muligens på grunn av et visst påtrykk på plattformens diskusjonsforum, gitt etter for ønsket om å kunne filtrere på elbillading når du skal leie husrom eller ferieovernatting.

Slik finner du det magiske filteret:

For å finne frem til elbillader-sorteringen må du selvsagt først åpne appen eller nettstedet til Airbnb, og registrere deg som bruker dersom du ikke har gjort det tidligere.

Så må du fylle inn søkekriteriene for sted, aktuell dato og antall gjester, før «filtre»-sympbolet dukker opp øverst i høyre hjørne.

Nå kan du skrolle deg nedover og enda litt nedover, helt til du kommer til «Fasiliteter».

Hold pusten nå: For der, like under «Badestamp», ligger det vi alle leter etter og lengter etter.

Trykker du nå på «Vis alle fasiliteter», er du nemlig nesten i mål:

Puh, hurra og eureka – du er der!

Alt du nå trenger å gjøre, er huke av for «EV-lader», og noen flotte overnatting-med-lademulighet-alternativer vil forhåpentlig by seg frem.

Sier ikke noe om hvilken type lader

For ordens skyld, og særlig hvis du er helt fersk som elbilist:

EV står for Electric Vehicle.

(Visste du dette, og det gjorde du antakelig, får du ha oss unnskyldt. Huker du imidlertid også av for «Bungalow» eller «Slott» like nedenfor, er vi redd for at du ikke vil sitte igjen med så mange overnattingsalternativer. Det samme gjelder antakelig for «Badestamp».)

Mer seriøst: Dessverre kan du ikke filtrere på ulike typer elbilladere, men vi skal ikke se bort fra at denne muligheten vil komme etter hvert.

Er dette av betydning for deg og elbilen din, betyr det at du må gå inn på hvert enkelt overnattingssted i håp om at verten har lagt inn informasjon om laderen.

Finner du ikke noe info her, kan du imidlertid kontakte de aktuelle vertene via Airbnb og spørre.

Finn lademulighetene på Finn

Søker du etter overnatting via Finn.no/reise har du også muligheten til å sortere ut alternativene med elbillader. Her prosedyren bittelitt enklere enn på Airbnb.

Men vel å merke bare hvis du klikker på «Feriehus» når du skal begynne søket.

Hvorfor Finn.no ikke har mulighet for elbillading som eget sorteringspunkt også hvis du velger å søke på hoteller, er et veldig godt spørsmål som han Finn selv neppe har noe godt svar på.

Særlig når de der for eksempel har «gratis parkering» som et av alternativene du kan huke av for blant hotellfasilitetene.

Skal vi være så freidige at vi våger antakelsen om at dette blir fikset så snart en av innholdsutviklerne på Finn leser denne artikkelen?

Uansett: Som på Airbnb, må du på Finn – etter at du altså har valgt «Feriehus» – velge sted og type rom/antall personer.

Så skroller du deg ned på siden til du kommer til «Fasiliteter»-menyen på venstre side.

Kanskje må du åpne rullemenyen under fasilitetene for å se og kunne huke av for punktet «Ladeboks for elbil», men der ligger det i hvert fall.

… og på Hotels.com og Booking.com – men ikke på Trivago

Også på den norske landingssiden til reisegiganten Hotels.com kan man sortere på elbillader.

Som hos de andre må du her fylle inn reisemål, dato og type rom/antall gjester, før du skroller ned på «Fasiliteter» på menyen til venstre.

Huk av på «Ladestasjon for el-kjøretøy» og du er i gang.

Også på Booking.com kan du krysse av for punktet de har valgt å kalle «Ladestasjon for elbil» når du skal ut og jakte på rom.

Søker du derimot husly via erke-konkurrenten Trivago har du så langt ikke den samme muligheten.

Selv om du hos Trivago kan huke av for både parkering, spa, boblebad og forsyne oss «hotell ved stranden», har de nemlig foreløpig ikke funnet det i sitt lille internetthjerte å inkludere elbillading som sorteringsmulighet.

Dem om det. Sannsynligvis kan vi nok relativt snart ønske dem velkommen etter.

