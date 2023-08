Parkering for elbil

Volkswagens frister med kampanjepris på sin elektriske Passat-arvtaker: Nå kan ID.7 bestilles – dette blir prisen

KAMPANJEPRIS UT SEPTEMBER: Og de som er tidlig ute, kan regne med å få bilen innen utgangen av året.

Bilmerkets elektriske flaggskip starter på hårfint under 550 lapper.

Volkswagen åpner i dag for bestilling av ID.7, og merkets nye og romslige elbil lanseres ferdig utstyrt med en startpris på 549.900 kroner. Denne prisen inkluderer frakt og levering i Oslo.

Det innebærer kundene må betale litt moms, med de fortsatt relativt nye reglene om at man fra nyttår i år betaler merverdiavgift på det overskytende beløpet over en halv million kroner.

Kampanjepris fra start

Volkswagen ID.7 blir omtalt som den elektriske arvtakeren til populære Passat.

Passat er nå gått ut av den norske Volkswagen-porteføljen siden at personbilavdelingen hos Volkswagen blir fullelektrisk fra nyttår.

Når det åpnes for bestilling av ID.7 i dag, er det med en spesiell kampanjepris knyttet til at Volkswagen i år markerer sitt 75-årsjubileum i Norge, melder importør Harald A. Møller AS.

– Samtidig markerer den et annet jubileum – ti år etter at vi lanserte vår første elbil. ID.7 viser virkelig hvor langt vi er kommet på de årene, sier Rudi Sand, produktsjef for ID.7 hos Møller i en pressemelding.

Superrekkevidde

Volkswagen ID.7 Pro kommer med en effekt på 286 hk, og en netto batterikapasitet på 77 kWt.

Det gir en WLTP-rekkevidde på 611 km på den modellen som nå kan bestilles.

Bilen kan hurtiglades med inntil 170 kW, noe som kan lade batteriet fra 10 til 80 prosent på under en halvtime.

Den nærmere fem meter lange bilen får et bagasjeromsvolum på hele 532 liter – og kan ha taklast og trekke tilhenger på opptil 1.000 kg.

ID.7 Pro kommer med en lang liste over standardutstyr:

Den inkluderer 19-tommers lettmetallfelger, en ny og 15 tommer stor infotainment-skjerm, adaptiv cruise control, navigasjonssystem, 3-soners Air Care climatronic, ID. Light, AR Head-up display, ryggekamera og elektronisk justerbare luftdyser.

Midlertidig tilbud inkluderer utstyrspakker

Startprisen på kroner 549.900 inkluderer også utstyrspakkene assistentpakke og eksteriørpakke.

Det innebærer utstyrselementer som Travel Assist, Area View 360-graders områdevisning, elektrisk bakluke med sensorsstyring og dynamiske LED-Matrix frontlykter.

Dette tilbudet gjelder i kampanjeperioden som skal vare ut september.

– Volkswagen ID.7 blir vår største og mest eksklusive modell. Samtidig bidrar prisen til dette er en familiebil innen rekkevidde for flere, sier Sand i Møller.

ID.7 er 496 cm lang, noe som er 17 cm lengre enn Passat og 30 cm lengre enn ID.4.

Akselavstanden på 296 cm er 17 cm lengre enn Passat. Høyden er 153 cm, og bredden uten speil er 186 cm.

Ved å legge til tilleggsutstyret i eksteriørpakke+ kan ID.7-kunden blant annet få Volkswagens nye elektronisk dimmebare panoramaglasstak.

ID.7 blir den femte elektriske personbilmodellen i ID.-familien til Volkswagen i Norge. Først ut var ID.3 i 2020, før familien er blitt utvidet med ID.4, ID.5 og ID.Buzz.

Møller melder at de første kundebilene er forventet å ankomme norske veier rundt slutten av året.