Nå kommer den lengre utgaven av VW ID.Buzz: Sju seter, større batteri, kraftigere motor

LONG WHEEL BASE: Volkswagens ID.Buzz, her i den nye, forlengede utgaven.

Nå kommer ID.Buzz LBW – modellen for deg som trenger enda mer plass. Men det må være lov å være litt skuffet.

Volkswagens ID.Buzz er blitt en knallsuksess. Med klare hint fra deres aller første folkevognbuss, har vi plutselig fått en kassebil nesten alle synes er kul.

I Norge er det allerede registrert mer enn 2000 stykker, til tross for at den kun har vært tilgjengelig med bakhjulsdrift så langt. Varebil-varianten står for brorparten av salget.

SJU SETER: Alle seter står på skinner og har justerbare seterygger. Her skal det være helt ok plass til sju stykker. Med «etasjeskilleren» i bagasjerommet får du helt flatt gulv når du legger ned setene.

25 cm lenger

Bilen har fått tilleggsbetegnelsen LWB (Long Wheel Base) og alle de 25 nye centimeterne er skjøtet inn mellom hjulene.

Akselavstanden har økt fra 298,9 til 323,9 cm, og lengden er nå totalt 496,2 cm.

NESTEN FEM METER: Man har forlenget akselavstanden og skyvedøra 25 cm – og vipps har man plass til mye mer.

Forlengelsen er nesten ikke til å få øye på, fordi man ganske enkelt har forlenget skyvedøren med samme lengde, slik at den proporsjonalt og visuelt blir nærmest lik.

Det gir vesentlige fordeler når man skal inn i bakerste rad også. Det merkelige er at den lange versjonen kun er tilgjengelig som personbil.

Cargo skal bare selges som kort versjon. Der er skyvedøra nesten i smaleste laget.

ER LENGER – GÅR LENGER: Nytt er også at batteristørrelsen økt, for å sikre rekkevidden med full bil.

Fem, seks eller sju

Nå kommer den første av de annonserte utgavene, den forlengede versjonen med tre seterader.

Du får den med 2+3 seter, 2+2+2 seter eller 2+3+2 seter.

Vi får altså ingen versjon med tre seter helt foran, slik varebilen kan bli levert med. Dermed går man glipp av en 3+3+2-versjon.

LIVET PÅ SKINNER: Med midtre rad i bakerste posisjon, har man det kongelig.

Men du får med en haug med unger:

De to bakerste setene, de to yttersetene i midten og passasjersetet har Isofix-fester. Altså hele fem seteplasser.

Og det skal være mulig å lade telefonene sine. Hele åtte USB-C kontakter er på plass, pluss et 230 volt-uttak.

JUSTERBART: Selv bakre rad justeres på skinner og man har justering av seteryggene.

Du kan bestille fire klimasoner og den bakerste raden har egne ventilasjonsdyser. Det er også rikelig med fester til både last og lastenett.

Alle seter står på skinner, slik at du kan skli dem frem og tilbake. Og alle har justering av seteryggen.

Tredje seterad kan tas ut og frigjøre et enormt bagasjerom som gir deg 1.340 liter/2469 liter til taket.

Som sjuseter har du 306 liters bagasjerom.

NEDSLÅTT: Man får et svært lasterom selv om alle setene er i bilen. De bakerste kan tas ut.

Skinner, men ikke smarte

Men det er en smule merkelig – i og med at de har valgt en skinneløsning– at man ikke har mulighet til å sjonglere med setene.

Altså sette de i valgfri retning og plassering, og dermed også ha muligheten til å ta alle helt ut, slik man kunne i Multivan og kan gjøre i hos konkurrentene fra Stellantis.

Sjekk videoen under, så ser du hvor geniale disse bilene er:

Kunne man tatt ut midtre rad også, ville man trolig fått nærmere 4000 liter, men her får du nøye deg med å legge ned seteryggene.

Det sies ikke noe om nyttelast, men ikke regn med noe særlig ekstra når du har lastet den opp med sju voksne. Det skal det visstnok være god plass til.

Også denne får tilhengerfeste. Trolig med samme vekt som tidligere, 1.000 kilo.

HEAD UP: I tillegg til dagens skjermer, får du visning i frontruta også.

Større batteri

Du kan bestille LWB med større batteripakke. Netto batterikapasitet øker fra 77 til 85 kWt.

Like viktig er det at den får varmepumpe, som sørger for bedre rekkevidde om vinteren også.

Rekkevidden er ikke oppgitt ennå, men man kan regne med rundt 500 kilometer.

BUZZ VS. NORGES MEST SOLGTE BIL: Sjekk videoen for å se hvordan Buzz klarer seg mot Model Y.

Større motor – og det kommer mer

Mer vekt krever mer effekt.

ID.Buzz LWB får motoren som til nå bare er annonsert i Volkswagen ID.7 og Cupra Tavascan.

Den har en effekt på 210 kW (286 hk) og 560 Nm i dreiemoment.

VARME: Baksetene får varme. Forsetene får kjøling også.

Kort versjon har foreløpig bare motoren på 150 kW (204 hk).

Med økt effekt, øker også toppfarta fra 145 til 160 km/t. Det er sikkert viktig i Tyskland.

Sprinten med tom bil opp til 100 km/t klares nå på 7,9 sekunder.

Allerede under prøvekjøringen av prototypen i København fikk vi vite at det skulle komme en firehjulsdrevet GTX-versjon med 250 kW (339 hk) Den kommer til neste år.

Da får man akselerasjon til 100 km/t på 6,4 sekunder. Slike tider har aldri folkevognbussen vært nede i.

Største soltak noensinne

Noen husker kanskje den såkalte Samba-versjonen av folkevognbussen. Den hadde foldbar takluke og historisk mange vinduer.

VW hinter til denne modellen når de nevner at denne utgaven får det største panorama-glasstaket i Volkswagens historie: 1,5 kvadratmeter.

Men denne gangen kan det ikke åpnes. Til gjengjeld er det såkalt smartglass som gjøres frostet eller transparent.

Andre nyheter er siste versjon av infotainment, fjernparkering med mobilen, head up-display og lyssatt logo i fronten. Du får også ventilerte seter.

Det gjenstår å se om det vil skje for modellene til det europeiske markedet, men alle bilene skal bygges i Tyskland, så det burde ikke være noe i veien for det.

VAREBILTEST: Der er som varebil denne er mest pop av Buzzene så langt. Over har vi testet varebilutgaven ned fullt lass.