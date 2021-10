Har utvidet Sentry Mode-funksjonen: Nå kan Tesla-eiere live-strømme alt rundt bilen – fra mobilen

NY FUNKSJON: Tesla lanserer nå Sentry Mode-funksjonen Live Camera Access, som lar Tesla-eiere strømme aktiviteter utenfor bilen når den står parkert.

Har du Tesla, vil du snart kunne følge med på hva som skjer rundt din parkerte bil – minutt for minutt. Og sitte i sofaen og skremme tilfeldig forbipasserende, om du vil.

Klar for å utvide strømmetilbudet ditt i heimen? Har du en Tesla stående på gata utenfor eller i fellesgarasjen? Og er du kanskje litt bekymret for den, eller du bare kjeder deg noe innmari?

Da er det ikke så usannsynlig at du snart vil få muligheten til å utvide hjemmeunderholdningstilbudet ditt, selv om det ikke nødvendigvis vil by på den aller mest spennende underholdningen.

Livestrømming

Vi snakker rett og slett om livestrømming av det som måtte skje – og ikke skje – rundt din parkerte Tesla.

Tesla har som kjent et sikkerhetssystem ved navn Sentry Mode, som de nettopp har videreutviklet og oppdatert, men så langt er oppdateringen bare rullet ut i USA.

Der har nemlig amerikanske Tesla-eiere fått en ny såkalt over the air-oppdatering med den nye versjonen av systemet, og det pleier å bety at oppdateringen snart vil være tilgjengelig også for norske Tesla-eiere.

Her ser du en videosnutt om den nye funksjonen, lastet opp av en amerikansk Tesla-eier:

Bruker bilens kameraer

Sentry Mode-funksjonen bruker flere av Tesla-bilenes mange kameraer, og filmer omgivelsene rundt bilen når noe utenom det vanlige skjer mens den står parkert, for så å lagre disse filmsekvensene.

Dette skriver Tesla selv om funksjonen på egen nettside:

«Sentry Mode er en funksjon som lar deg overvåke mistenkelige aktiviteter rundt Teslaen din når den er parkert og låst på bestemte steder. Når det oppdages mistanke om bevegelse, vil Teslaen reagere avhengig av alvorligheten av trusselen. Hvis det oppdages en signifikant trussel, vil kameraene på Teslaen begynne å ta opp, og alarmsystemet vil aktiveres. Du vil motta et varsel fra Tesla-appen din med informasjon om at det har forekommet en hendelse.»

Tanken er at opptakene skal kunne være nyttige for å kunne identifisere innbruddstyver og utøvere av hærverk, eller å enklere kunne avgjøre skyld i forsikringsspørsmål, for eksempel ved påkjørsel.

– Perfekt for pranks

Men nå har altså Tesla utvidet funksjonen. Gjennom nyvinningen Sentry Mode Live Camera Access skal Tesla-eiere nå kunne ta frem mobilen og studere omgivelsene rundt sin parkerte bil på mobilen hvor enn de – og for så vidt Teslaen – måtte befinne seg.

Live-kamerafunksjonen skal for øvrig være kryptert, og skal ikke kunne ses av Tesla.

Dessuten skal det la seg gjøre å prate til omgivelsene rundt viaTesla-appen.

Lyden skal da gå via bilens utgående høyttalere, som vanligvis brukes for å varsle fotgjengere om bilen under lave hastigheter.

– Perfekt for pranks, skal Elon Musk ha twitret, ifølge nettstedet alltomelbil.se.

Foreløpig bare på iPhone …

Om eller når norske Tesla-eiere vil få tilbud om oppdateringen, gjenstår å se. Tesla har for vane å rulle ut oppdateringene sine i etapper i de ulike markedene.

Dessuten kan det vel tenkes at Datatilsynet vil kunne ha visse bekymringer og innsigelser om den nye «strømmetjenesten».

Dette sa imidlertid Atle Årnes – Datatilsynets fagdirektør for teknologi – om lovligheten av den opprinnelige Sentry Mode-funksjonen til nettstedet tek.no for et par år siden:

– Selv om opptak blir gjort kontinuerlig for å få med seg opptak i inntil 10 minutter før hendelsen, er det i hvert fall positivt at de faktisk begrenses til konkrete hendelser hvor noen berører bilen eller knuser en rute. Det er her snakk om privatpersoners bruk av opptak og som skal brukes til klart private formål og det er dermed OK. Det er problematisk hvis opptak deles på nett uten at de som er avbildet har gitt tillatelse.

Har du en Tesla, bør du uansett følge med på oppdateringene i din egen Tesla-app.

Den nye software-oppdateringen går under navnet 2021.36.8.

Ifølge nettstedet Teslarati.com er oppdateringen foreløpig bare å få på IOS/iPhone, og oppdateringen forutsetter at du har app-versjon 4.2.1 eller høyere.

… og forutsetter Premium-abonnement

Tjenesten forutsetter også at du abonnerer på Tesla-tjenesten Premium Connectivity.

Premium-abonnementet koster 129 kroner i måneden, og innebærer tilgang til diverse tjenester som spenner fra navigasjon til underholdning karaoke i bilen.

Nettstedet Teslarati spekulerer for øvrig også i hva som er Teslas motiver med den nye funksjonen, og lander på at det kan være praktisk å bare sjekke situasjonen fra telefonen. Dette siden Sentry Mode-funksjonen ofte sender varsler via appen uten at det nødvendigvis er noe alvorlig som har skjedd, som for eksempel at en forbipasserende kikker inn i bilen din.

De spekulerer videre i at strømmefunksjonen vil være mer fornuftig fra et sikkerhetsperspektiv, siden det vil være mindre risikabelt å betrakte en hendelse i sanntid fra telefonen enn å gå ut fysisk og gripe inn.

Man kan jo selv forestille seg at det kan være både lurere og mer behagelig å sitte i sofaen og kunne ringe politiet derfra, i stedet for å haste ut til bilen og risikere en potensielt farlig konfrontasjon med en tyv, vandal eller en dårlig nabo som har bulket bilen din.

Her kan du se en filmsnutt Tesla selv la ut om Sentry Mode-funksjonen i fjor: