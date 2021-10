Skal komme allerede i 2024: Xpeng viser frem flyvende elbil

BACK TO THE FUTURE 2.0: Si hei til Xpeng-avleggeren HT Aero. Kanskje kan du gjøre det ansikt til rotor allerede i 2024. Foto: Xpeng

Fremtiden rykker stadig nærmere. Nå mener kinesiske Xpeng at de vil være ute med sin flyvende elbil i 2024.

Den kinesiske elbilprodusenten Xpeng har nettopp presentert en video av det som om ikke så altfor lenge skal lanseres som deres første flyvende elbil.

Bilen skal ha svært liten egenvekt, og skal kunne kjøres på vanlige veier.

Samtidig er farkosten utstyrt med to utfellbare armer med hver sine rotorblader, og når disse er felt ut og rotorene i gang, skal det altså bare være å si «tut og fly».

Du kan se videoen av den futuristiske doningen i aksjon her, med musikk og det hele:

Skal være testflydd 15.000 ganger

Og selv om elbilen, eller kanskje vi skal si el-ikopteret, ser svært så futuristisk ut, skal vi ikke så langt inn i fremtiden før Xpeng planlegger å lansere farkosten, ifølge Xpeng selv, som lanserer 2024 som det magiske året der dette bokstavelig talt skal ta av.

Presentasjonen av den nye videoen skal ha skjedd i forbindelse med et teknologi-event om Xpengs software for selvkjøring, Xpilot 4.0.

Men detaljer om denne doningens autonome egenskaper, for ikke å snakke om rekkevidde, flytid eller tekniske spesifikasjoner, har Xpeng så langt ikke gått ut med.

Likevel ble det hevdet at Xpeng og det tilhørende selskapet UAM allerede skal ha foretatt over 15.000 vellykkede flyvninger med tidligere prototyper av den flyvende elbilen.

Foto: Xpeng

Åpner for nytt design

Navnet på farkosten er HT Aero, og det er nettopp UAM (Urban Air Mobility) – Xpengs datterselskap – som står bak.

Representanter fra UAM/Xpeng understreket imidlertid under eventet at designet på farkosten kan komme til å bli endret før den flyvende/kjørende doningen lanseres om to-tre år, ifølge cnbc.com.

Og apropos endring av design: Her kan du se en video av en tidligere versjon av Xpengs flyvefarkost, fra da den ble utstilt på bilmessen i Shanghai i april i år.

Kommer med fallskjerm

Da Xpeng presenterte HT Aero meldte de også at farkosten vil leveres med diverse sikkerhets-anretninger om bord, inkludert fallskjerm.

Hvis denne flyvende elbilen faktisk lanseres i 2024, betyr det ikke nødvendigvis at farkoster som dette vil bli et vanlig syn i løpet av de nærmeste årene. Det gjenstår naturligvis et godt stykke arbeid med tanke på alt fra sikkerhet til regulering før vi som samfunn eventuelt er der.

Men at det er spennende tider vi står overfor, er åpenbart.