Test av Opel Corsa-e: Endelig lynladet en småbil 100 kW

Nå varte ikke makseffekten for Opel Corsa-e spesielt lenge, men de har i hvert fall de teoretiske ordene i behold. Rekkevidden satt dessuten som et skudd.

For Opels del startet det elektriske eventyret for litt over tre år siden, med Opel Ampera-e. Da den kom var den absolutt best i kompaktklassen på rekkevidde.

Ikke lenge etter solgte General Motors (GM) Opel til PSA-gruppen, og forutsetningene endret seg. Det til tross for at Ampera-e fortsatt er i salg og er en flott elbil. Salget betød at Opel fikk tilgang til det Peugeot, Citroën og DS hadde på gang på elbilfronten, og Corsa-e er det første konkrete resultatet.

Som slektningene Peugeot e-208, Peugeot e-2008 og DS 3 Crossback e-tense er Corsa-e derfor bygd på konsernets nye eCMP-plattform, som gir rom for helelektriske drivlinjer. Det betyr også at Corsa-e har varmepumpe, som betyr mindre energibruk til oppvarming vinterstid.

Batteripakken rommer 50 kilowattimer (kWh) brutto. 46,3 av dem skal være være tilgjengelige til kjøring, når buffer i topp og bunn – for å beskytte batteriet og øke levetiden – er trukket fra.

Resultatet er en rekkevidde etter WLTP-syklusen på 337 kilometer. Med de sommerlige værforholdene vi hadde i denne testen, lå alt til rette for å knuse dét tallet.

Og vi oppnådde det beste lynladetallet blant de nevnte ferske PSA-elbilene.

Godt under offisielle tall

Landeveisrunden er en selvsagt del av våre tester, men ved denne anledningen var forutsetningene nesten for gode. Temperaturene varierte mellom 22 og 28 grader, veibanen var tørr og egentlig ingenting å være misfornøyd med. Normal-kjøreprogram, aircondition på 18 grader og kjøring i fartsgrensen.

Gjennomsnittsfarten ble som vanlig 67 km/t over hele runden, og det ble fort klart at Corsa-e er minst like lettkjørt og trivelig som den nærmeste slektningen – e-208.

Med girspaken i D-trinnet ruller Corsa-e akkurat så lett og effektivt som man kan ønske. Under kjøring utenfor by, i normaltopografi, dekker D-trinnet det meste av kjøringen.

B-trinnet, som gir mer motorbrems, fungerer utmerket til «enpedalskjøring» i by, eller når man senker farten når fartsgrensen går ned.

Med andre ord trengs bremsepedalen ikke til stort annet enn uforutsett oppbremsing, og det er slik vi mener det bør være i en elbil.

Det ble tidlig klart at det ikke var noe problem å matche WLTP-tall på den 150 kilometer lange runden denne dagen.

Etter å ha startet på rundt 1,35 kWh/mil, dalte forbruket jevnt etter at vi hadde passert turens høydepunkt (1,43) på rundt 300 meter over havet.

Til slutt ble det et gjennomsnittlig strømforbruk på 1,28 kWh/mil, som antyder at vi enkelt kunne rullet 360 kilometer denne dagen – under ellers like forhold.

Slik er kjøring og komfort

Kjørekomforten skjemmes noe av dekkstøy som trenger inn i kupeen, du sitter godt i de litt påkostede setene.

Støtten i både sete og rygg er god, og den relativt harde polstringen gir tilstrekkelig komfort for de lengre turene.

I praksis er det mange likhetstegn med kjøreopplevelsen vi hadde i Peugeot e-208. Bilen er kvikk og kjørbar, og det fine tyngdepunktet – i kombinasjon med sportschassis – gjør at den spiser svinger fint.

Samtidig er fjæringskomforten på plass – i et godt kompromiss.

Styrefølelsen har en marginal progressivitet (tilstramming) ved bruk av bilens sportsprogram. Da føles servoen det lille hakket tyngre, men forskjellen kunne godt vært litt større til normalprogram.

Maksimalt leverer drivlinjen 136 hestekrefter (100 kW), og det er nokså midt på treet for mindre elbiler. Sportsprogrammet gir litt mer piff fra lave hastigheter, men uten at noen blir skremt.

0-100-tiden er helt greie 8,1 sekunder.

Godt utnyttet plass

Corsa-e-modellen er 4,06 meter lang, akkurat som e-208. Målt mot de begrensede ytre dimensjonene, er det intet å si på plassforholdene innvendig. I praksis kan en sjåfør med 180 centimeter på strømpelesten sitte «bak seg selv», fortrinnsvis på kortere turer.

Også her – og i likhet med e-208 – egner baksetet seg best for barn, selv om takhøyden er mer enn tilstrekkelig for samme 180-person. e-208 er generelt barnevennlig, ved at det er ISOfix-feste også i passasjersetet foran.

Dermed er Corsa-e en del av den økende røkla av småbiler som kan frakte tre barneseter (bildet under). Bruker man et bakovervendt barnesete for små barn bak føreren (bildet over), blir det imidlertid begrenset beinplass for den samme referansesjåføren.



Bakerst skal det være plass til 267 liter bagasje, et volum som framstår som både ærlig og praktisk utnyttbart.

Lasteåpningen er grei, men under matta er det lite ekstra lagerplass å spore. Litt løsøre får imidlertid plass.

Som i øvrige PSA-elbiler batteripakken todelt, med den ene (snaue) halvparten under forsetene og den andre under baksetene.

Beste lynlading så langt

Tidligere har det vært standarden for småbiler at man hurtiglader via et klassisk 50 kW-uttak, og det gjelder fortsatt for røkla. Opel Corsa-e og Peugeot e-208 setter imidlertid en ny standard, og ingen andre elbiler har levert like bra som Opelen.

Lynladeøkten ble startet da ladestatus var 12 prosent, og vi fortsatte som vanlig helt opp til 80. Dette for å dekke det faste 20-80-intervallet. Utetemperaturen viser så mye som 29 grader.

Ganske tidlig fikk vi se lynladeren levere 100 kW, selv om det riktignok bare varte i svært kort tid. Praktisk makseffekt for både Corsa-e og øvrige PSA-elbiler har vist seg å ligge rundt 80 kW opp til cirka 50 prosent.

Etter 50 prosent trappes effekten ned til 50-55 kW, som holder seg greit opp til 70 prosent. Etter dette bikker effekten under 30 kW.

Erfaringen understreker altså igjen at det er en fordel å lynlade disse elbilene i fra 0-60 prosent, dersom man ønsker å spare både tid og penger – og det holder fram til destinasjonen.

Resultatet ble uansett småpene 27 minutter fra 20-prosent ved denne lynladetesten. I ladekurven under kan du se hvordan lynladeøkten forløp, med Peugeot e-208 som referanse. Da denne testen ble gjennomført var det ti grader kaldere i lufta.

Det indikerer igjen at PSA-batteripakkene, som er utstyrt med aktiv kjøling, trives utmerket med hurtiglading i temperaturer rundt 30 grader. Jeg skulle gjerne visst hva temperaturen i batteripakken var, før lynladetesten startet, men dette gir ikke bilen innblikk i.

Ellers kan bilen normallade med inntil 7,4 kW effekt via Type 2-ladeboks. Mer om lading finner du i vår kjøpsveiledning.

En kapabel utfordrer

I dagens elbilmarked konkurrerer Corsa-e først og fremst med slektningen e-208, BMW i3 og Renault Zoe. Honda e og Mini Cooper SE er mindre alternativer. I dette feltet eide nettopp BMW i3 mye av showet i årevis, men nå skjerpes konkurransen kontinuerlig.

Prismessig ligger alle i praksis i området 250.000 til drøyt 300.000 kroner, avhengig av utstyrsnivå, men skiller seg tildels mye fra hverandre på image og praktikk. Altså er det i stor grad smak og behag som styrer.

Testbilen var en toppmodell med etternavnet Elegance. Det betyr også at den har litt mer å rutte med enn basisversjoner. Med en prislapp på omtrent 307.000 kroner, havner den drøyt 30.000 kroner over de enkleste.

Aktivt sikkerhetsutstyr inkluderer autobrems, filskiftevarsel, skiltgjenkjenning og avstandsvarsling. Ellers er det verdt å nevne cruisekontroll, parkeringssensor foran/bak, parkeringskamera, sportschassis og de nevnte, gode setene. Tilsvarende finner man også hos konkurrentene.

PSA-elbilenes trumfkort i denne gjengen er utvilsomt hurtigladehastighet. Der de øvrige bør benytte 50 kW-hurtigladere, har Corsa-e og e-208 klar fordel av å benytte en lynlader.

Får trekk for mangel på krok

Vi noterte oss noen trekk i margen under testen av Peugeot e-208. Noen av dem gjelder også for Corsa-e. Én sak er den heftige alarmen når den elektriske parkeringsbremsen ikke er dratt til – og man beveger seg ut av bilen uten å «skru den av». Knappen krever et langt trykk både for å starte og skru av.

Det må også nevnes at Corsa-e ikke viser løpende batteriprosent i instrumentpanelet, og at den leverer i overkant konservative anslag på rekkevidde. Sistnevnte til tross for at den faktisk har mye å by på.

Anslått rekkevidde angis også her i intervaller på ti og ti kilometer, før man får mer presis indikasjon når den faller under 50 kilometer.

Kjøreegenskapene skiller seg ikke mye fra Peugeot e-208, og den balanserer godt mellom kjørekomfort og -glede. En liten familie kan klare seg med denne bilen dersom man ikke stiller altfor store krav til plass, men det er negativt at den ikke kan trekke en liten tilhenger.

Den enkleste Fossil-Corsaen kan trekke 1.200 kilo, og vi ser ikke noe godt argument for at Corsa-e ikke skulle kunne trekke – for å tenke på et tall – minst 750 kilo.

Taklast inntil 70 kilo er imidlertid på plass, noe som ikke minst gjør det lettere å komme seg på skitur.

Tre pluss

Lader raskt på en lynlader ved optimale forhold

Fin balanse mellom kjørekomfort og -glede

Effektiv drivlinje med fin regenerering

Tre minus