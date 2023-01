Parkering for elbil

Anlegget i Oslo har 100 hanglende ladebokser: Nå skal ladingen i Norges største ladegarasje bli pålitelig igjen

TID FOR UTSKIFTNING: Fordelt over tre plan på Vulkan i Oslo, like i nærheten av Akerselva og Grünerløkka, ligger Norges største ladegarasje. Nå skal alle de hundre normalladeboksene der inne skiftes ut etter tekniske problemer den siste tiden.

Alle de hundre ladepunktene i parkeringshuset skiftes ut – i tillegg skal det settes opp åtte 150 kilowatts lynladere.

At det skal komme åtte nye lynladere midt i Oslo sentrum er faktisk fremdeles noe i nærheten av en begivenhet, og de kommer garantert godt med i hovedstaden når de er på plass.

Men vel så viktig er det at de 100 ladepunktene i parkeringshuset på Vulkan blir oppgradert og forhåpentlig til å stole på igjen.

Det har ikke akkurat vært tilfelle det siste året, til irritasjon og fortvilelse både for tilreisende og for mange beboere i området, som bruker laderne der til å strømme opp bilen over natten.

Lade-bingo på Vulkan

Tidvis har det nærmest vært litt bingo-aktig om man har fått i gang ladingen eller ei på de hundre ladepunktene, som når de funker skal kunne gi inntil 22 kW når du plugger til bilen din med type 2-ladekabelen.

Ladegarasjen som går over tre plan i parkeringshuset på Vulkan fungerer nemlig også som en del av Bymiljøetaten i Oslos ladetilbud for hovedstadsbeboere som gateparkerer i området og altså ikke har mulighet for å ha sin egen ladeboks.

DISSE TO SKAL OGSÅ BYTTES UT: Og erstattes med åtte 150 kilowatts lynladere.

Vulkan-ladingen ble åpnet med glitter og stas av blant andre MDGs Lan Marie Berg i mars for nærmere seks år siden:

Etter at ladeselskapet som da var en del av Fortum Charge & Drive – og som nå heter Recharge – åpnet Norges mest avanserte ladegarasje, skal det altså dessuten komme åtte lynladere på plass i garasjen.

Lynladerne skal erstatte de to 50 kW-hurtigladerne som står der nå.

– Har hanglet litt

Recharge drifter anlegget på Vulkan – som i tillegg til de mange ladepunktene og de to hurtigladerne – også består av et stort batteri som sørget for å redusere toppene av effektforbruket.

– Det er spesielt de hundre normalladerne som har hanglet litt, så vi bytter ut alle sammen med nye modeller som er enklere å vedlikeholde, sier Anders Harridsleff i Recharge i en pressemelding.

SMILER FOR OPPGRADERING: Anders Harridsleff i Recharge.

«Litt og litt, fru Blom», vil nok en del som har prøvd seg på Vulkan-laderne i det siste antakelig innvende, men tilbake til Harridsleff i Recharge:

– Elbilsalget i Oslo har gått mye fortere enn noen forventet for fem år siden, så anlegg som dette har nærmest blitt kritisk infrastruktur i byen. De nye ladeboksene er enklere å reparere og også enklere å bytte ut dersom den enkelte ladeboksen ikke kan repareres, fortsetter han.

Oppgraderingen er i gang

De to 50 kilowatts hurtigladerne på Vulkan skal altså erstattes med åtte 150 kilowatts lynladere.

Dette vil legges merke til, mener Harridsleff:

– Det er ikke hverdagskost med åtte lynladere på samme sted sentralt i Oslo. Det er heller ikke bare enkelt å få til, men dette er en oppgradering vi er sikre på at mange vil sette pris på i et så godt besøkt ladeanlegg, sier han.

Arbeidet med å oppgradere anlegget er nå i gang.

I første omgang skal de hundre ladeboksene byttes ut, deretter skal lynladerne settes opp.

Det er planlagt gjennomført i løpet av vinteren.