Elbilforeningen med egen nettside for å kartlegge hvor behovet er størst: Hvor trenger du å gatelade i Oslo?

LANSERES I DAG: Nettstedet ladeher.no er nå opprettet for å bidra til at ladesituasjonen for hovedstadens elbilister uten mulighet for hjemmelading skal kunne få et bedre tilbud der de mener behovet er størst. Skjermdump: ladeher.no

Elbilforeningen lanserer i dag en egen nettside der innbyggerne i hovedstaden kan si ifra om hvor det trengs kommunal gatelading.

Oslo kommune lovet 200 nye ladepunkt i 2022, men endte opp med å bygge 11.

– Det er altfor dårlig, sier Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening.

I tillegg fjernet kommunen sju ladepunkt, og reserverte i fjor dessuten 46 av de eksisterende ladepunktene til ulike bildelingsselskaper.

Plott inn på kartet der det trengs bedre ladetilbud

Men nå tar altså Elbilforeningen grep, og lanserer en egen nettside der folk kan plotte inn eksakt hvor de trenger et ladetilbud.

– På ladeher.no kan både eksisterende og kommende elbilister plotte inn på et kart hvor de trenger kommunal gatelading, sier Maltun.

Han minner om at kommunal gatelading er helt avgjørende for mange elbilister i Oslo.

– Mange i Oslo bor i leiligheter uten fast parkeringsplass og innbyggerne svarer i undersøkelser at kommunal gatelading er viktig. Kommunal gatelading er deres «hjemmelading» og er den eneste muligheten de har til å lade elbilen over natten i nærheten av der de bor, sier Maltun.

BARE Å PLOTTE INN: På ladeher.no kan du plotte inn hvor i Oslo du mener gatelade-tilbudet mangler eller ikke er tilstrekkelig. Skjermdump: ladeher.no

Undersøkelsen Maltun viser til, ble utført av Opinion i 2020 for Oslo kommune.

Der svarer over fire av ti respondenter at det er viktig for dem å få et bedre tilbud av offentlige ladeplasser i nærheten.

50 prosent av respondentene i de østlige bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner svarer at behovet for offentlig tilgjengelige ladere er stort.

Inviterer til folkemøte med politikere

Kort sagt er det kommunale ladetilbudet helt avgjørende for at oslofolk velger seg en elbil fremfor en fossilbil, og dermed bidrar til å gjøre Oslo til en grønnere by.

I løpet av våren skal Oslo og Akershus elbilforening, med sine 44.000 medlemmer, arrangere folkemøte om temaet.

Der vil alle ladeønskene og tilbakemeldingene fra elbilistene bli presentert for både byråd og bystyrepolitikere.

– Målet er at politikerne forstår alvoret og bygger flere ladepunkt, sier Maltun.

Oslos gateladetilbud fører til mye frustrasjon

Før jul vedtok bystyret en tredobling av ladeprisene i Oslo. Etter massivt press reverserte bystyret deler av prisøkningen.

– Elbilforeningen har sjelden fått like mange henvendelser fra irriterte medlemmer om samme sak, sier Maltun.

Flere oslomedier fortalte om stor frustrasjon blant byens elbilister. Ikke bare over prisene, men også dårlig prismodell og manglende dekning.

– Det er åpenbart at ladetilbudet i Oslo er noe som engasjerer, sier Maltun.

Håper politikerne lytter

Nå håper Oslo og Akershus elbilforening at engasjementet blant oslofolk er det som gjør at politikerne våkner.

– Vi oppfordrer alle til å bruke ladeher.no sånn at våre folkevalgte forstår hvor viktig kommunal gatelading er for elbilistene, og at vi dermed får økt utbyggingstakten, avslutter Maltun.