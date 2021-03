Nå kommer endelig Toyotas nye elbil

Toyota har gitt en sniktitt på elbilen «X Prologue». Onsdag får vi svaret.

«Et lite glimt av hva som kommer», skriver Toyota, og teller ned til de skal dra av duken på sin ny elbil. Det skjer allerede onsdag i neste uke.

Og det første teaserbildet vitner om en SUV/crossover i mellomklasse-størrelse, som blir den første elbilen på den nye E-TGNA-plattformen.

Toyota planlegger å rulle ut flere nye elbiler denne nye skalérbare plattformen: En kompakt crossover, en mellomstor SUV, en større SUV, en sedan og en minivan.

E-TGNA-plattformen kan støtte både for-, bak- og firehjulsdrift. Den kan også håndtere en rekke batteripakker og forskjellige elektriske motorer.

Hybrider… til nå!

Til tross for at selskapet kunngjorde i fjor at de skulle gire opp elbil-planene, har den japanske bilprodusenten fokusert på hybrider og biler med brenselcelle (hydrogen).

Seinest i januar hevdet sågar Toyota-sjef Akio Toyoda at det ikke var noen god idé å presse på for en massiv elektrifisering av biler. Nå virker selskapet å ha kommet på bedre tanker. For i en tid hvor stadig mer av bilparken blir helelektrisk, må Toyota steppe opp i konkurransen.

I Europa har Toyota heller ikke vært pukka nødt til å lansere egne nullutslippsbiler for å nå 95-grams målet (snittutlipp på det totale bilsalget). Med en stor hybrid-bilpark med lave utslipp, har de nådd målene med godt monn. Uten å risikere milliard-bøter fra o’ store EU.

Mellomklasse-SUV

Fra før har de lansert elbilen under sitt luksusmerke Lexus. UX300e er en svært så komfortabel kompakt-SUV, som vi tidligere har testet.

Nye «X Prologue» – om det er det som blir navnet, da – virker også å være en SUV, som vi antar skal gå i konkurranse med VW ID.4, Skoda Enyaq, Tesla Model Y, Nissan Ariya, Hyundai Ionic 5 og Kia EV6.

Selv om det ikke er noen indikasjon i pressemeldingen om at dette faktisk er en elbil, viser bildet en lukket front, som er en bekreftelse på at kjøretøyet skal være elektrisk.

Det er verdt å merke seg at Toyota bare la ut meldingen på sin europeiske medieside – og ikke på sine globale eller nordamerikanske medieside. Det kan bety at denne modellen er spesifikk for Europa.

