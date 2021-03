Med ny software skal også trådløs oppdatering (OTA, «over the air») av alle ID-elbilene komme på plass. Planen er at forbedringer og justeringer skal komme kvartalsvis.

Volkswagen-sjefen er veldig tydelig på at softwareproblemene ID.3-modellen hadde innledningsvis nå skal være løst. Det skal også bety at ID.4 kommer til Norge med all relevant funksjonalitet.

Han understreker samtidig at han ikke kan oppgi verken generelle tekniske data eller tilhengervekt for GTX-utgaven. I mellomtiden mener han likevel de bakhjulsdrevne utgavene er gode alternativer.

– Fabrikken er tydelig på at de to lanseringene skal skilles fra hverandre. Lanseringen av utgaver med bakhjulsdrift skjer derfor i uke 12. Verdenspremieren på den firehjulsdrevne GTX-utgaven kommer i løpet av våren. Det blir en sportslig versjon arv ID.4, og vi starter utleveringer på sommeren, sier Edvardsen-Eibak, og legger til at forhåndsbestilling er underveis.

Med den største batteripakken starter prisen på 417.000 kroner (1st), mens den foreløpige toppmodellen (1st Max) koster drøyt 80.000 ekstra. Blant de interessante utstyrstilleggene her er adaptivt understell og progressiv styring, for en mer sportslig kjørefølelse.

