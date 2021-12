Godt nytt for norsk batteri-industri: Nå kommer Norges første batterifagskole

PROSJEKTERER BATTERIFAGSKOLE: Fagskolen i Viken får 5,6 millioner i tilskudd for å opprette batterifagskole. Studietilbudet skal møte det voksende behovet for arbeidskraft innen norsk batteri-industri, en sektor som ligger an til en voldsom vekst de nærmeste årene.

– Sektoren vil trolig ha behov for 2-3.000 medarbeidere om bare to år.

Hvis du googler ordet «batterifagskole» i dag får du knapt noen treff.

Prøver du igjen om et halvt års tid, kan du imidlertid være ganske trygg på at resultatet blir et helt annet.

Pilot-prosjekt fra høsten 2022

Nå er det nemlig klart at Fagskolen i Viken får 5,6 millioner kroner i tilskudd for å opprette bransjeprogrammet «Batterifagskolen».

Konseptet som Fagskolen i Viken nå etablerer, skjer i samarbeid med ytterligere fire fagskoler i Nordland, Innlandet, Hordaland og Rogaland.

Studiene blir de første i sitt slag i Norge.

Prosjektleder Tommy Hvidsten tror et omfattende samarbeid mellom fagskolene vil være viktig, og han forteller at Batterifagskolen er et resultat av arbeidet BattKOMP-prosjektet gjennomførte tidligere i år, i regi av Norsk Industri.

– Rapporten de leverte beskrev kompetansebehovet på flere ulike nivåer for å etablere en fungerende batteriindustri i Norge.

Trenger flere tusen medarbeidere

– Sektoren vil trolig ha behov for to-tre tusen medarbeidere om bare to år, og derfor starter piloteringen ved Fagskolen allerede høsten 2022, fastslår prosjektlederen.

STORT BEHOV: Prosjektleder Tommy Hvidsten anslår at batterisektoren vil ha behov for to-tre tusen medarbeidere om bare et par år.

Fagskolen i Viken har vært involvert prosjektet og stilt seg i spissen for etableringen av bransjeprogrammet.

– Vi mener det er viktig med samarbeid på mange nivåer for å samle nødvendige ressurser i Norge og skape det beste utgangspunktet for en vellykket batteri-industri, sier Hvidsten.

Parallell undervisning flere steder i landet

Både utviklingen og gjennomføringen av Batterifagskolen må trolig foregå parallelt på flere undervisningssteder, fortrinnsvis ved de samarbeidende fagskolene.

Tommy Hvidsten er imidlertid ikke fremmed for å trekke inn ytterligere fagskoler i Norge for å få en bredest mulig plattform for programmet.

Fagskolen i Viken ønsker å rekruttere studenter fra hele landet, i første omgang industrioperatører og fagarbeidere med minimum fem års praksis i ryggen, men også de som ikke får lærlingplass, for eksempel innen elektrofaget.

Hele 25 prosent av elevene her mangler slik plass og kan være aktuelle kandidater for en studieplass ved Batterifagskolen.

Utvikler studiemoduler nå

– Vi skal nå i gang med utvikling av de seks modulene som Batterifagskolen vil bestå av, sier Hvidsten.

Studiene bygger på den eksisterende Industrifagskolen, og både malen og noe av innholdet blir hentet derfra. Men enkelte moduler må tilpasses og videreutvikles, samtidig som helt nye må etableres.

– Her dreier det seg om spesialfag som er direkte knyttet til batteriproduksjon. Fagskolen har trolig den kompetansen som trengs for å utvikle modulene, men kan trenge hjelp fra eksterne aktører som NTNU eller batteriprodusenten Freyr, som nå bygger sin første fabrikk i Mo i Rana, sier Hvidsten.

Fullførte studier ved batterifagskolen vil gi 30 studiepoeng og et vitnemål fra Fagskolen.

Undervisningen blir en hybrid løsning med nettbaserte studier, kombinert med fire samlinger. Fagskolen i Viken og de fire samarbeidende skolene kan alle bli aktuelle som studiesteder, avhengig av den lokale kompetansen ved hver enkelt skole.

Tilpasset bransjebehov

Etableringen av Batterifagskolen er muliggjort gjennom et såkalt treparts bransjeprogram som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.

Programmet skal bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov.