For 100 år siden kjørte 16 år gamle Aloha jorda rundt med en T-Ford: Nå prøver Lexie å ta verdens­rekorden med elbil

DET ER 100 ÅR MELLOM DISSE BILDENE: Og minst hundre år mellom disse bilene. Her poserer de to eventyrerne Aloha Wanderwell og Lexie Alford foran hver sin Ford. Den ene en bensindrevet T-Ford, den andre en førproduksjonsutgave av den kommende elbilen fra Ford, med det passende navnet Explorer. Aloha brukte rundt sju år på ekspedisjon sin, Lexie planlegger å bruke 100 dager på sin jorda rundt-ferd. Sistnevntes eventyr er akkurat i gang. (Alle foto gjengitt med tillatelse fra Ford.)

Merkelig nok har ingen forsøkt seg på en jorda rundt-ekspedisjon med elbil. Men nå er 25 år gamle Lexie Alford på saken – i en elektrisk Ford Explorer – 100 år etter den sju år lange ferden med T-Forden begynte.

I helgen startet amerikanske Lexie Alford sitt forsøk på å bli det første mennesket i verden som foretar en jorda rundt-reise med en elbil.

Lexie, som for mange er kjent som Lexie Limitless, har allerede et par verdensrekorder i bagasjen:

I en alder av 20 halte hun for fem år siden inn rekorden for yngste person som har besøkt alle land i verden.

Og på tampen av året skal hun også etter planen kjøre innom Norge. Selv om detaljene rundt verdensrekord-forsøket hun nå er i gang med ikke er offentliggjort, forteller hun elbil.no at det nok skje oppunder jul.

– Dere er verdensledende på elbil, stemmer ikke det? Da er det klart at vi må ta et stopp i Norge. Antakelig blir det i desember, kanskje vi ses i Oslo da?

KLAR FOR AVREISE: I videosnutten over forteller Lexie Alford litt om turen hun nå så vidt har tatt fatt på. Redigering: Jamieson Pothecary / elbil.no

Har to Guiness-verdensrekorder allerede

At ekspedisjonen Lexie nå så vidt er i gang med, har potensial i seg til å sørge for oppfølgingsartikler her på elbil.no, er åpenbart – både fra Oslo når den tid kommer, og fra store deler av kloden før det.

Men historien om Lexie på nærmest konstant reisefot, begynte for mange år siden.

Allerede som 18-åring hadde Lexie reist i 72 land, noe som nok hadde en del å gjøre med at begge foreldrene jobbet i et reisebyrå.

Tre år senere hadde hun besøkt 196 land, og kunne notere seg for to Guiness-verdensrekorder:

Den yngste personen som har besøkt alle land i verden, og en tilsvarende rekord som yngste kvinne.

Siden har den California-baserte kvinnen fortsatt som markant globetrotter, blogger, YouTuber og influenser med hele verden som lekegrind.

Da var det kanskje ikke så rart at markedsføringsavdelingen i Ford tok kontakt med nettopp henne da de ville hyre en egnet person for sitt kommende stunt:

Rekorden hun skal ta denne gang skjer nemlig i en førproduksjonsutgave av den kommende elektriske SUV-en fra Ford – med det for anledningen ytterst passende modellnavnet Explorer.

Den har vi for øvrig skrevet om her:

Vi spoler 100 år tilbake i tid ….

Denne historien starter nå på sett og vis likevel altså for litt over hundre år siden.

I 1922 – da utrolig nok bare 16 år gammel – la Aloha Wanderwell ut på en episk kjøretur i en Ford Model T – for dermed å bli den første kvinnen som kjørte verden rundt.

FORD FORAN PYRAMIDEN 1: Aloha Wanderwell poserer foran T-Forden back in the day …

Reisen tok drøye sju år, men fantastisk nok klarte hun å gjennomføre turen – og verdensrekorden ble hennes.

Og nå har altså Lexie Alford, tungt inspirert av Aloha, som mål å bli den første personen til å reise jorda rundt i et elektrisk kjøretøy.

FORD FORAN PYRAMIDEN 2: Lexie Alford poserer foran Ford Explorer i et fotostunt i forkant av ekspedisjonen som nå er i gang.

Startskuddet for turen fant sted sist fredag på den franske rivieraen – utenfor det samme hotellet som Aloha startet sin ekspedisjon drøyt hundre år tidligere – det ærverdige Le Hotel Royal i Nice.

Lexies rekordforsøk: Lexie håper å sette en rekord for å bli den første personen som kjører jorda rundt i en elektrisk bil. Minimumskravet for å sette en jorda rundt-rekord er 28.968 km.

Hun må også passere gjennom to antipodale punkt (diametralt motsatte punkt) på jordkloden, reise i minst fem kontinenter, og starte og avslutte på samme sted.

Representanter fra RecordSetter vil være til stede ulike steder rundt i verden for å verifisere rekordforsøket.

ALOHA OG LEXIE: Du kan jo gjette hvem som er hvem.

Ingen spesialtilpasninger på bilen

Tilbake på 1920-tallet møtte Aloha og T-Forden en rekke hindringer som stadig krevde kreative løsninger.

For eksempel trakk en okse bilen over elver og gjennom gjørme og sand i India.

STADIGE UTFORDRINGER: Men Aloha Wanderwell kom i mål, selv om det tok sju år. Hvordan turen vil gå for Lexie «Limitless» Alford, gjenstår å se.

Og i Kina ble bilen dyttet flere kilometer med ren muskelkraft fordi en borgerkrig gjorde det umulig å få tak i bensin.

Men også Lexie vil sannsynligvis møte på utfordringer med sin elektriske Ford Explorer.

Bilen er nemlig en førproduksjonsmodell av SUV-en som kommer i salg våren 2024 – men selv om bilen skulle levere feilfritt under hele turen, vil lading kunne by på utfordringer en rekke steder underveis.

Premisset for turen er at hun hele tiden skal kjøre østover, før hun om rundt 100 dager skal returnere til utgangspunktet, altså Nice.

Uansett er det ikke blitt gjort noen spesialtilpasninger med bilen Lexie nå er i gang med å kjøre – standardversjonen skal være bygd for både små og store ekspedisjoner, så Ford legger sin prestisje i at det ikke skal være nødvendig med noe ekstra her.

FØR TUREN: Her presenterer Lexie opplegget en god stund før selve avreisen, som fant sted i helgen.

– Skal være utfordrende

For å være best mulig forberedt til den episke bilturen, har Lexie fått en titt bak kulissene hos Ford.

Hun har besøkt både design- og produktutviklingsteamene i Køln, og testet ekstremtemperaturer i «værfabrikken» Environmental Test Center.

PÅ LADEKURS: Lexie hadde ingen bakgrunn som elbilist før ekspedisjonen som nå er i gang.

Lexie har også fullført et avansert kjørekurs på Fords eget testanlegg.

– Det blir tøft for Exploreren og det blir tøft med så mange timer på veien – både for meg og for teamet som er med på turen. Samtidig skal opplevelser det er verdt å gjennomføre være utfordrende, sier Lexie.

AVREISEN: Nei, selv om det ser slik ut er det ikke den samme videoen som ovenfor. Men vær advart, vidoen over fra Nice i helgen er litt glossy.

Bestemmer reiseruten selv

Selv om Lexie har latt seg inspirere av Aloha Wanderwells reise, er det hun selv som til syvende og sist velger reiseruten.

Både ekstremvær, uforutsigbart terreng eller manglende ladeinfrastruktur vil være med å påvirke hvilken vei hun velger.

Med seg på turen har hun derfor to følgebiler med sikkerhetsfolk, medisinsk personell, samt eksperter på bilen og software.

Og ganske sikkert minst et par sosiale medier-eksperter som skal bidra til å dokumentere ekspedisjonen etter hvert som den skrider frem og holde poteten varm til Lexie og støtteapparatet hennes er vel i mål.

– Skal bevise hva som er mulig å få til med en elbil

Slagordet for rekordforsøket er «Charge Around The Globe».

Eventyret – eller skal vi heller kalle det EV-entyret – skal føre Lexie til seks kontinenter gjennom rundt 30 land. På under 100 dager skal hun forsøke å tilbakelegge mer enn 28.000 kilometer.

– Dette er en episk reise som skal bevise hva som er mulig å få til med en elbil. Vi vet at rekkevidde og lading er de to vanligste bekymringene folk har når de vurderer å kjøpe elbil. Lexie setter ladeinfrastrukturen på den ultimate testen. Greier hun å komme seg jorda rundt med en elbil, kan alle bruke en elbil til hverdags i Europa, uttaler Martin Sander, leder for Fords Model e-satsing i Europa, i en pressemelding fra Ford.

Uten sammenligning for øvrig: Klikker du på lenka nedenfor får du opp historiene fra da elbil.no testet hvordan det gikk å kjøre tur-retur Milano i en Ford Mustang Mach E:

