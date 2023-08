Nye detaljer om Fisker Alaska: Nå vet vi rekkevidden (og litt om prisen)

ET EKSTRA FORTRINN: I billigste versjon havner Alaska under momsgrensa. Det vil si at du får en femseters pickup for under en halv million i Norge. Diesel-pickuper koster gjerne det dobbelte med fem seter.

Med den største batteripakken kan pickupen slå an både her hjemme og i hovedmarkedet USA.

Henry Fisker viste frem sine tre nye modeller under sitt Fisker Product Vision Day 3. august.

Da viste han superbilen Ronin, småbilen Pear, pickupen Alaska – og krydret det hele med en offroad-pakke til den eksisterende Ocean.

SMART: Houdini-løsningen med nedfellbar bakvegg skal gi unike lastemuligheter, og som du ser har den også takbøyler. Hengervekt på minst 1,8 tonn, og det går an å håpe på mer.

Rekkevidde: Fra 37 til 55 mil

Det er Alaska som kommer først i produksjon av de tre. Det er potensielt også den viktigste i hjemmemarkedet USA, hvor bilen også skal produseres.

Den bygges på en forlenget plattform av Ocean og deler det aller meste av teknologien.

Nå er batteripakkene offisielle også. Det er selvsagt ingen overraskelse at den får de to samme som i Ocean. De er levert av kinesiske CATL.

FREKK LOOK: Henry Fisker er opptatt av kult utseende. Det får man ofte med store hjul og kraftige skjermer, som her.

Touring Range – på 75 kWt brutto – 370 km rekkevidde

Hyper Range – 113 kWt brutto / 106 netto – 547 km rekkevidde

Rekkevidden blir dermed vesentlig kortere enn på Fisker Ocean, men noen annet kan man heller ikke forvente.

For bilen er større, garantert tyngre, har dårligere aerodynamikk, og den minste batteripakka fås kun med tohjulsdrift hos Ocean.

Tilsvarende rekkevidde for Ocean er 440 og hele 707 kilometer.

HOUDINI: Her ser man «Houdini-veggen» som forsvinner ned i bilen med et trykk på en knapp.

Rask lading

Ladehastigheten er satt til 200 kW, mens batteriet skal kunne håndtere 250, så det skal være litt å gå på.

Alaska kommer i to effektversjoner. Vi vet foreløpig ingenting om den svakeste får trekk på to eller fire, og heller ikke hvilke(n) motorer som skal brukes.

TRE NYE MODELLER: Bildesigner Henry Fisker viste tre nye modeller i tillegg til et stylingsett til Ocean under sin Product Vision Day.

Den skal uansett klare 0-100 på 7,2 sekunder, mens toppmodellen får til sammen 410 kW (550 hk) og 737 Nm.

Den skal klare akselerasjonen til 100 på 3,9 sekunder.

Bilen blir 5,28 meter lang, en ganske vanlig lengde på pickuper som selges i Norge.

Vi vet ingen ting om lastekapasitet, hengervekt og bakkeklaring, men Ocean trekker hvert fall 1.820 kilo og har 18 cm bakkeklaring.

FELLES NED: Akkurat som i Pear, forsvinner bakvinduet ned i bakveggen, som forsvinner ned under planet. Da kan du legge ned setene i 40/20/40 og laste helt frem.

Bilen skal både være sporty i hverdagen og være fleksibel nok til å kunne være en arbeidsbil som er bygget for flere lastekonfigurasjoner.

Vi snakker om et lasteplan som kan forlenges fra 1,4 meter til 2,3 og 2,8 meters lengde.

EL: Den blir en skikkelig utfordrer på el-pickup-markedet med potensielt god pris som femseter her hjemme.

Dette gjøres først og fremst ved å legge ned baklemmen. For ekstra lengde har den såkalt Houdini-bakluke, eller bakvegg.

Først forsvinner bakvinduet ned i bakveggen, så forsvinner bakveggen ned under planet, slik at man får en åpen bakvegg i bilen.

Så kan man slå ned bakseteryggene og legge last frem til forseteryggene

JIHAA: Hvem har ikke savnet en cowboyhattholder.

Det er nesten rart man ikke også kan legge ned forseteryggen, slik mange andre biler kan i dag.

No froot?

Planet har flate sider uten hjulkasser. Det betyr et ganske grunt plan med høy lasteterskel.

Det er ikke vist noen frunk, eller froot, som Fisker velger å kalle det, men ser du på bildet fra bilen i front, ser man tydelig en karosseriskjøt som indikerer at man løfter både panseret og fronten, slik at man får et skikkelig bagasjerom foran.

TRIVELIG BAK: Fordelen med elbiler er at du får med deg baksetet gratis. Det kan virkelig være et kjøpsargument. Normalt blir en pickup flere hundre tusen dyrere med bakseter.

Pickupen får artigheter som integrert lommelykt og uttakbare høyttalere du kan plassere ved leirbålet, samt verdens største koppholder, cowboyhatt-holder, et rom for arbeidshansker (har han ikke fått med seg at vi allerede har hatt hanskerom i snart 100 år?) og et bord med PC-holder.

TØRST: Du får med en gigabeholder å drikke av. Passasjeren har også et PC-bord. I USA har tydeligvis cowboyene med seg en tørst sekretær.

Bilen fås med både 20 og 22-tommers hjul. Ikke se bort fra en fremtidig offroad-pakke på denne bilen også.

Prisen er satt til 45.000 dollar.

Hvor den norske krona står i forhold til dollaren da, er det umulig å si nå. Kanskje vi ser en pickup-boom i Norge med denne, siden den blir både praktisk og får lang rekkevidde.

Alaska skal lanseres første kvartal neste år.

Men først venter vi fortsatt på Ocean her til lands.