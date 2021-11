Nybilsalget i oktober: – Folk kjøper elbil, men leaser ladbar hybrid

PÅ TOPP I OKTOBER: Skoda Enyaq var den mest solgte bilmodellen i forrige måned.

87 prosent av alle nybiler solgt til privatpersoner, var elbiler. Men blant næringskunder og andre som leaser bil, er elbilandelen bare 50 prosent.

En måned er over, og dermed kommer det igjen ferske tall om bilsalget i Norge fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV). Og nå er altså tiden kommet til oktobertallene for 2021.

Lenger nede i saken finner du diverse fakta om bilsalget i oktober, blant annet hvilke bilmodeller som har solgt best, samt elbilandel fordelt på fylker.

Bekymret

Men først til Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun er nemlig bekymret for et mønster som er like tydelig hver gang OFV kommer med nye månedstall:

– Tallene viser at folk kjøper elbil, men leaser ladbar hybrid. Det bekymrer meg. Fortsetter det slik når vi ikke Stortingets mål om at alle biler som selges skal være nullutslipp i 2025, sier Bu.

Elbilandelen i leasing- og næringsmarkedet, som utgjør nesten halvparten av nybilsalget, ligger så langt i år på litt over 40 prosent. Bu mener Stortinget nå har en gyllen mulighet til å gjøre noe med dette.

FORARGET OVER LADBARE HYBRIDER: – Det gir ingen mening å fremdeles gi store, tunge biler som kan gå på fossilt drivstoff null i avgift, sier Christina Bu.

Ladbare hybrider i veien for 2025-målet

– Unngå omkamp på bilavgiftene i Solberg-regjerings budsjettforslag. Ladbare hybrider konkurrerer i for stor grad mot elbiler i nybilmarkedet. Halvparten av de ladbare hybridbilene som er solgt så langt i år, har null i engangsavgift, sier Bu.

I statsbudsjettforslaget er det foreslått betydelig mindre avgiftsrabatter for ladbare hybrider, noe som begrunnes med at «det største hinderet for å nå 2025-målet er de ladbare hybridbilene».

Elbilforeningen mener de ladbare hybridene har vært nyttige i en overgangsfase, men nå må det styres mot fullelektrisk nybilsalg.

– Det gir ingen mening å fremdeles gi store, tunge biler som kan gå på fossilt drivstoff null i avgift, slår Christina Bu fast.

Elbilforeningens generalsekretær har store forhåpninger til regjeringen Støre, og viser til at Espen Barth Eide, den nye klima- og miljøministeren, har uttalt at den nåværende regjeringen har større klimaambisjoner enn forrige regjering og akter å vise det.

– En sterk elbilpolitikk er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene sine, sier Bu.

Elbilandel: 70 prosent

Ser vi på salget så langt i år, er det Tesla Model 3 som har solgt best, men det er nettopp en ladbar hybrid, Toyota Rav4, som ligger på en foreløpig andreplass.

Elbilandelen for oktober endte på 70,1 prosent for landet totalt sett.

I august skjedde det for første gang at alle fylker i landet hadde en elbilandel på over femti prosent, den statistikken fortsatte ikke nå.

I oktober falt elbilandelen i Finnmark ned på 32,5 prosent, mens de øvrige fylkene alle hadde en elbilandel trygt plassert nord for femtiprosent-streken.

– Alt i alt er det virkelig gledelig å se at så mange velger elbil, sier Christina Bu.

Fakta om nybilsalget

Nybilsalg i Norge i oktober

Elbilandel totalt: 70,07 %

Elbilandel, privatkjøp: 86,9 %

Elbilandel, næring: 50,1 %

Andel, ladbar hybrid: 19,2 %

Så langt i 2021 (1. jan – 31. okt)

Elbilandel totalt: 63,1 %

Elbilandel, privatkjøp: 81,7 %

Elbilandel, næring: 41,5 %

Andel, ladbar hybrid: 21,9 %

Mest solgte bilmodell i oktober

Skoda Enyaq (760)

Audi Q4 e-tron (649)

Hyundai IONIQ 5 (585)

Volkswagen ID.4 GTX (544)

Toyota RAV4 (532)

Mest solgte bilmodell så langt i 2021 (1. jan – 31. okt)

1 Tesla Model 3 9 319 2 Toyota RAV4 7 749 3 Volkswagen ID.4 6 023 4 Volvo XC40 5 710 5 Ford Mustang Mach-E 5 350 6 Audi e-tron 4 913 7 Tesla Model Y 4 875 8 Skoda Enyaq 4 695 9 Nissan Leaf 3 947 10 Mercedes-Benz EQC 3 544

Elbilandel i oktober, fordelt på fylker:

Akershus 67,9 % Aust-Agder 65 % Buskerud 63 % Finnmark 32,5 % Hedmark 55,3 % Hordaland 80,9 % Møre og Romsdal 65,3 % Nordland 61,4 % Oppland 63,9 % Oslo 78 % Rogaland 76,1 % Sogn og Fjordane 64,9 % Telemark 60,6 % Troms 63,9 % Trøndelag 75,1 % Vest-Agder 68,6 % Vestfold 70,7 % Østfold 66,6 % Kilde, all statistikk: OFV