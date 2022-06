Får over 600 hestekrefter: Her er Nios nye suv – ES7

SPENNENDE NYKOMMER: Dette kan bli en salgsvinner i Norge. Med ES7 kombinerer Nio plass, ytelser og eleganse i nordmenns foretrukne karosseridrakt.

Kommer med ekstreme ytelser og superrekkevidde.

Onsdag lanserte kinesiske Nio sitt siste skudd på elbilstammen.

ES7 er en mellomstor suv, skreddersydd for det norske markedet. Mest oppsiktsvekkende er rekkevidden, som oppgis til 930 kilometer etter den kinesiske målestandarden CLTC. Denne er noe mer optimistisk enn WLTP-standarden som følges her hjemme, men bilen burde ihvertfall kunne klare 70-75 mil med det største batteriet.

ES7 leveres med batteripakker i tre forskjellige størrelser: 75 kWt, 100 kWt og en «ultrarange»-variant på hele 150 kWt.

Kundene kan velge om de vil kjøpe bilen med batteri, eller tegne et abonnement som åpner for batteribytte i tillegg til lading.

Nio har foreløpig kun én batteribyttestasjon i drift i Norge, og den ligger ved E18 i Lier noen kilometer nord for Drammen. Da stasjonen åpnet i vinter, sa Nio at det kommer 19 slike stasjoner til i Norge i løpet av 2022.

Over 600 hestekrefter

Nio ES7 får ikke bare god rekkevidde. Ytelsene blir også av det heftige slaget. Null til 100 gjøres unna på 3,9 sekunder, opplyser Nio i en pressemelding. Det er på nivå med Tesla Model Y Performance, som vi hadde til test nylig.

Kreftene kommer fra to motorer, en på hver aksling. Den foran yter 180 kilowatt (kW), mens bakhjulene har 300 kW tilgjengelig. Samlet systemeffekt blir dermed 480 kW, tilsvarende brutale 643 hestekrefter. Dreiemomentet er oppgitt til 850 Nm.

Firestemplede bremsekalippere fra Brembo foran bidrar til å ta farten raskt ned igjen ved behov. Bilen skal kunne bremse fra 100 til null på drøyt 33 meter.

Etter de første bildene å dømme får den nye suv-en et utseende som står til ytelsene. Her er det sporty linjer og elegante former. Panseret skråner ned mot en aggressiv front, som skal minne om en hainese i profil.

Taklinjen er også svakt avrundet og ender opp i en liten spoiler over bagasjeluken.

Sideskjørt og hjulbuer er uthevet i en annen farge og understreker at det er en suv vi har med å gjøre.

Dimensjonene er som følger:

Lengde: 4912 mm

Bredde: 1987 mm

Høyde: 1720 mm

Akselavstand: 2960 mm

Overhengene er ganske korte og borger for god innvendig plassutnyttelse. Bagasjerommet skal sluke hele 658 liter, inkludert det skjulte rommet under gulvplata. Det er blant de aller beste i klassen.

Campingmodus og ti kjøreprogrammer

ES7 kommer med ikke mindre enn ti forskjellige kjøremoduser: De fem grunnleggende er Sport+, Sport, Comfort, Eco og Tilpasset. I tillegg finnes det fem moduser som kan velges ut fra hvilket underlag man ferdes på: Snø, Sand, Vått, Enkel passering (økt bakkeklaring) og Tilhenger.

Bilen kan trekke inntil to tonn på kroken, hvilket selvsagt vil hilses varmt velkommen av mange her hjemme.

I likhet med Tesla Model Y kommer Nios nykommer med campingmodus, som sirkulerer luften i kupeen og holder temperaturen stabil hvis man velger å overnatte i bilen.

ES7 har også såkalt V2L (vehicle to load), som gjør at bilens batteri kan brukes som størmkilde for elektriske apparater og andre ting.

Karosseriet i Nio ES7 er basert på aluminium og karbon. Aluminiumslegeringen som brukes i den viktigste forsterkede strukturen er ifølge Nio av romfartskvalitet og «gir styrke som fra en annen verden».

Bilen får 50-50-prosent vektfordeling mellom for- og bakaksel, et godt utgangspunkt for gode og trygge kjøreegenskaper.

Nio er allerede på markedet i Norge med stor-suven ES8. Denne har fått gjennomgående gode tilbakemeldinger, og vår biltester omtalte bilen som den beste fra en kinesisk produsent så langt.

Den noe mindre ES7 skal ha mer moderne og fremtidsrettede tekniske løsninger. Selvkjøringsegenskapene skal være kraftig forbedret, blant annet ved hjelp av lidar-teknologi. Lydsystem, infotainment og tilkoblingsmuligheter skal også være løftet et hakk.

Den lille dashbordassistenten Nomi skal dessuten ha blitt smartere siden sist, og skal ifølge Nio være i stand til å føre en flytende samtale i ES7. Det vil isåfall være et kvantesprang fra ES8.

Nio har foreløpig ikke offentliggjort opplysninger om pris, ei heller om når det åpnes for bestilling. Pressetalsmann Asbjørn Mitusch i Nio Norge sier han foreløpig ikke vet når bilen blir tigjengelig for norske kunder.

– Men vi registrerer allerede nå at det er stor interesse for bilen, sier han.