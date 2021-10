Fortum Charge & Drive blir til Recharge: Nordens største ladeoperatør bytter navn og utseende

NY PROFIL: Slik skal alle tidligere Fortum Charge & Drive-stasjoner se ut når de i løpet av høsten skal være ferdig reprofilert som Recharge i Norge og resten av Norden.

Forvirret over at stadig flere hurtigladeoperatører skifter navn? Du er ikke alene. Her er siste nytt på rebrandings-fronten i ladebransjen.

Navnebytte og rebranding er sannelig i vinden i hurtigladebransjen for tiden.

Det er ikke lenge siden Norges nest største ladeoperatør, Grønn Kontakt, ble til Mer, og samtidig endret sin hittil åpenbare grønne profilfarge til havblått i både Norge og Sverige.

Nylig varslet også BKK at store deler av selskapet, inkludert hurtigladevirksomheten, innen utgangen av desember skal hete Eviny, og dermed er det bare å forvente en tilsvarende omprofileringsjobb der også de neste månedene.

Men det stopper ikke der, flere endringer er nemlig i full gang i hurtiglade-land.

Recharge på vei: Fortum rebrander for fullt

For samtidig har Norges og Nordens største ladeoperatør – Fortum Charge & Drive – de siste par årene gjort endringer i selskapsstrukturen, og på stadig flere av ladestasjonene deres har man det siste året kunnet lese navnet Recharge på hurtigladerne deres.

Nå i høst jobber de også for fullt med å bytte ut fargene grønt og hvitt med blått og oransje i en omfattende rebranding-operasjon over hele Norden.

– I disse dager fornyer Recharge designet på over 2600 ladestasjoner i Norge, Finland og Sverige. Godt over halvparten av alle våre ladesteder er allerede godt synlige i veibildet i fargene blå og oransje, og innen utgangen av november skal nær alle ladestasjonene våre ha fått ny drakt, sier Elise Thorvaldsen i Recharge.

– Vi endrer varemerke og design, men grunnverdiene og de grønne visjonene har vi alltid med oss, beroliger Thorvaldsen.

Potensiell forvirring følger

Thorvaldsen er leder for kommunikasjon og kundeopplevelse i Recharge, og skal straks gjøre sitt beste for å forklare bakgrunnen for hvorfor denne endringen er nødvendig:

OMPROFILERER: Elise Thorvaldsen i Recharge.

– For å øke fokus og utbyggingstakten, og kunne satse enda tyngre på å bygge denne samfunnskritiske infrastrukturen, ble i slutten av 2019 den delen av Fortum Charge & Drive som eide og driftet ladenettverket skilt ut som et eget selskap; Recharge. Men eierskapet til app- og ladebrikke-tjenesten under merkevaren Fortum Charge & Drive, forble en integrert part av Fortum.

Fortum Charge & Drive eksisterer altså fortsatt som tjenesteleverandør mens Recharge er selskapet som eier og drifter ladenettverket, og som skal fortsette å utvide det med flere ladestasjoner i Norge og Norden.

Du henger med? Det er bra, for Thorvaldsen har mer på hjertet.

– I mai 2020 fikk det selvstendige selskapet Recharge inn ny eier inn i tillegg til Fortum: Infracapital. Infracapital investerer i, bygger og forvalter et mangfoldig utvalg av essensiell infrastruktur for å møte samfunnets endrede behov og skape langsiktig økonomisk vekst. Infracapital eier nå majoriteten av Recharge, og med Infracapital på laget har vi finansielle muskler til å virkelig gjøre en forskjell for elbilistene fremover gjennom å bygge ut enda flere ladestasjoner, i Norge, og i Norden for øvrig.

To drop-in-løsninger

Elise Thorvaldsen i Recharge er opptatt av at de skal tilby kundene stadig større valgfrihet når de skal lade.

– I tillegg til å være tilgjengelig gjennom et voksende antall ladeapper og ladebrikke-løsninger som Fortum Charge & Drive, Elton, VW We Charge, Charge MyHyundai og Easypark, har Recharge per i dag to drop-in-løsninger.

Du kan selvsagt også bruke Elbilforeningens ladebrikke når du skal lade på Recharge-laderne, såfremt du har registrert den hos Fortum.

Thorvaldsen fortsetter:

– Vi vil gjøre det enklere å lade uten å måtte laste ned diverse apper og registrere seg i forkant, og du kan i dag lade som drop-in-kunde både ved å sende en enkel SMS, hvor ladningen blir debitert direkte på mobilfakturaen din, eller gjennom å betale med kort. Som drop-in-kunde kan du nå betale med kort gjennom at du skanner en QR-kode som fører deg videre til en betalingsside der du får oversikt over priser og vilkår, og lading kun er noen få tastetrykk unna.

Og fortsetter:

– I dag har de fleste kortdetaljer lagret på telefonen sin, og løsningen kan gjenbruke disse slik at du slipper å legge inn alle kortdetaljene hver gang. Fremover vil vi også se på flere måter å gjøre drop-in-lading enklere på. Vi har også senket priset og gjort drop-in billigere, påpeker Thorvaldsen.

Lastbalanserte lynladere

Thovaldsen forteller at Recharge har brukt det siste halvannet året på å «finpusse strategien og bygge det nye varemerket for fremtiden».

NYE LYNLADERE: Her ser du et eksempel på lastbalanserte lynladere hos Recharge.

– I det nye designet har vi hatt stor fokus på enkelhet. Det skal være enkelt å finne og se ladestasjonene våre langs veien, enkelt å velge riktig lader basert på behov, og enkelt å starte og betale for lading. Du finner enkle instrukser på ladestasjonene, slik at det er lett å lade, selv for nye elbilister.

Mange av Recharges ladelokasjoner får i disse dager også flere ladestasjoner og forbedret tilbud.

– Vi har i løpet av det siste året utvidet flere lokasjoner som Esso Svinesundsparken og Shell Kjelleveien – og vi kommer til å utvide flere fremover.

– I tillegg bygger vi mange nye lokasjoner som er større og smartere enn tidligere ladesteder. Nylig satte vi opp 16 lastbalanserte lynladere på nye Shell Klett utenfor Trondheim sammen med Shell/St1, og vi har flere lignende ladesteder på planen, avslutter Thorvaldsen.