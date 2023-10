Parkering for elbil

Har levert landets første energilagringssystem for elbil-ladestasjoner: Norsk selskap med lade-prosjekt i Malaysia

ÅPNET I GÅR: Den offisielle åpningen av ladestasjonen med Malaysias samferdselsminister i midten i blå skjorte. Alle foto: Pixii

Det kristiansandsbaserte selskapet Pixii opplever et aldri så lite ladestasjon-gjennombrudd i Malaysia: Denne uken ble landets første energilagringssystem for elbil-ladestasjoner åpnet.

Dette er Pixiis første ordre av betydning i Sørøst-Asia, en region med stort vekstpotensial, siden elbilutviklingen her ligger et godt stykke bak eksempelvis Norge.

Pixii har eksistert siden 2018 og har kontorer i Oslo, Kristiansand, Drammen, Tyskland, Australia, Singapore og Slovakia. Selskapet har i dag 95 ansatte og utvider organisasjonen både i og utenfor Norge.

Energilagring bistår strømnett

Pixii leverer komplette systemer for å overføre energi fra strømnettet til batterier og tilbake til strømnettet ved behov.

Elbil.no hadde i forrige uke en reportasje om et beslektet prosjekt i Utrecht i Nederland:

– Ladestasjoner er et bruksområde hvor våre systemer skaper enorm verdi. Bruken av ladestasjoner varierer mye, og det er vanskelig å håndtere forbrukstoppene direkte gjennom strømnettet. Det har ikke minst vært et tema i Malaysia, sier Pixii-direktør Kenneth Bodahl.

I MALAYSIA: Direktør Kenneth Bodahl i Pixii og Norges ambassadør til Malaysia, Morten Paulsen under åpningen denne uken.

– Våre energilagringssystemer gir en nødvendig «boost» slik at ladestasjoner uten tilstrekkelig kapasitet fra strømnettet likevel kan tilby hurtiglading til bilistene, fortsetter Bodahl i en pressemelding fra Pixii..

Åpnet denne uken

Den offisielle åpningen av den første stasjonen i nettverket foregikk tirsdag denne uken. Malaysias samferdselsminister Dato’ Sri Alexander Nanta Linggi sto for innvielsen sammen med Norges ambassadør til Malaysia, Morten Paulsen.

Installasjonen i Malaysia ligger ved North-South Expressway, den viktigste motorveien i Malaysia.

Pixii har solgt energilagringssystemer til ytterligere syv hurtiglagringsstasjoner som nå vil installeres i deres regionale ladenettverk.

Systemene er kjøpt av ladeoperatøren EV Connection, som vil drive stasjonene i samarbeid med Gentari, et fornybarselskap eid av det statlige energiselskapet Petronas.

Solcellepanel og energilagring

Installasjonene har en kapasitet på 300 kilowatt og en lagringskapasitet på 300 kilowattimer per system.

Ladestasjonene utstyres også med solcellepaneler for å øke lokal strømproduksjon og ytterligere dempe belastningen på nettet.

Dette er en del av en strategisk satsing på elbiler i Malaysia.

Landet satte i 2021 et mål om å ha 10.000 ladestasjoner i løpet av 2025.

I dag er antallet drøyt 1.200, og myndighetene har gjort tiltak for å hurtig godkjenne nye stasjoner.

Skalerbart system

Pixiis energilagringssystemer er bygget opp rundt produktet PixiiBox, en kraftelektronikkmodul som overfører energi fra strømnettet til batterier, og tilbake til strømnettet ved behov.

Pixiis teknologi skiller seg ut i markedet, ifølge selskapet selv, ved å være modulær og skalerbar.

BOKSEN MED DET RARE I: Produktbilde av Pixiis batteribaserte energilagringsløsning.

Dette gjør også at Pixii kan tilby lagringsløsninger til flere ulike kundesegmenter; nettselskaper, offentlige og kommersielle bygg, industribedrifter, aktører som balanserer energinettet og operatører av ladestasjoner for elbiler.

Pixii er et globalt selskap med over 90 prosent av salget utenfor Norge. De største geografiske markedene har så langt vært Skandinavia, Baltikum og Europa, men selskapet vokser i markeder over hele verden, inkludert India og Australia, og retter nå fokuset mot Amerika.

Selskapet opplyser at omsetningen i første halvår nådde 315 millioner kroner, noe som skal være nesten dobbelt så mye som omsetningen i hele 2022.