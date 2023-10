Jobber for at elbiler skal sikre strømnettet i storbyen: Tester storskala batteribank på hjul

STRØMMEN GÅR ALLE VEIER: I Nederland har utbyggingen av solceller tatt helt av. Nå tester de ut systemer for å bruke parkerte elbiler som batteribank på hjul. Alle foto: Petter Haugneland

I den nederlandske byen Utrecht tester de nå ut storskala solenergi sammen med smartlading og batteribank på hjul.

Denne teknologien blir populært kalt «Vehicle to Grid» (V2G) blant ladenerder.

Den gjør det mulig å levere strøm fra bilen til strømnettet, altså helt motsatt av hva man vanligvis gjør når man lader.

Grunnen til at Utrecht nå kaller seg den første V2G-byen i verden, er at de har spesielt store utfordringer med et relativt dårlig utbygd strømnett. Samtidig har de hatt en massiv vekst i utbyggingen av solenergi.

Derfor har de til nå satt opp over 1000 ladestolper rundt om i byen som også kan sende strøm fra batteriet i elbiler og ut på strømnettet når det er nødvendig.

Solgarasje med 250 ladebokser

I tillegg har forsikringsselskapet ASR Nederland satt opp solceller på sin parkeringsgarasje og installert 250 ladebokser som støtter V2G.

Solcelleanlegget kan produsere 1,4 MW på full kapasitet, og har første halvår produsert over 300.000 kilowattimer til firmaets elbiler for ansatte.

ENVEIS, FORELØPIG: Tesla kan lades smart når sola skinner, men kan foreløpig ikke gi strøm tilbake til nettet, altså ved hjelp av V2G.

Støttes av Hyundai Ioniq 5

Foreløpig er det bare Hyundai Ioniq 5 som støtter V2G-lading på en hjemmeladeboks eller ladestolpe (AC, Type 2).

Det japanske hurtigladesystemet Chademo har lenge hatt et tilsvarende system på hurtigladere (DC, Chademo). Den største forskjellen er prisen, der en hurtiglader er mye dyrere enn en hjemmeladeboks.

ASR tester ut på egne firmabiler sammen med firmaet We Drive Solar, som står for utbygging og drift av anlegget.

De har beregnet at hvis 12 prosent av bilparken støtter denne teknologien, er det nok til å balansere strømnettet ved at de lades når det er mye sol og vind. Omvendt kan elbilene levere strøm til nettet når det er høyere forbruk enn strømproduksjon.

I Utrecht trengs det 8.500 elbiler av en bilpark på totalt 130.000 for å balansere strømnettet til enhver tid.

SOL: Firmaet We Drive Solar står for utbygging og drift av solcelleanlegg og ladebokser med V2G i Nederland.

We Drive Solar har også en bildelingstjeneste i Utrecht, hvor elbiler som ikke er i bruk kan gjøre en annen jobb og balansere strømnettet når de står parkert.

Aktuelt i Norge?

I Norge er V2G kanskje mindre relevant fordi vi har en veldig høy andel stabil og fleksibel vannkraftproduksjon.

Vi har også et relativt sterkt strømnett som skal takle oppvarmingsbehov på kalde vinterdager.

Derfor vil vi her hjemme komme svært langt med smartlading, som stadig flere nordmenn benytter seg av allerede i dag – hvor ladingen styres automatisk med regulering av ladehastighet basert på strømpriser:

Elbilforeningen er for øvrig med i et stort europeisk forskningsprosjekt som ser på ulike former for smartlading, og hvor V2G er en sentral del av tematikken det jobbes med.

Dette prosjektet heter SCALE, og du kan lese mer om det her: Home – SCALE (scale-horizon.eu)