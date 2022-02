Oppfølger til LiveWire snart ute: Ny elektrisk motorsykkel fra Harley-Davidson

LIVEWIRE DEL MAR: Slik vil den antakelig bli seende ut, den nye elektriske motorsykkelen fra Harley-Davidson, som er varslet vil komme i løpet av andre kvartal i år.

Modellen heter Del Mar, skal være klar til sommeren, og den blir både slankere og rimeligere enn storebroren.

Harley-Davidson overrasket alle med å bli den første blant verdens store og veletablerte motorsykkelprodusenter som lagde en elmotorsykkel.

Modellen LiveWire kom i 2019, og i fjor bestemte selskapet seg for å skille ut sin elektriske MC-satsing i et eget undervaremerke – som enkelt og greit også blir hetende LiveWire.

Nå varsler den amerikanske motorsykkelgiganten at selskapets andre LiveWire-modell skal være klar innen sommeren.

Bygges på ny plattform

Etter at det ble kjent at LiveWire skulle bli et eget varemerke i H-D-familien, ble den opprinnelige LiveWire-modellen omdøpt til LiveWire One, der det også ble varslet at utsalgsprisen på motorsykkelen skulle settes betydelig ned. Dog uten at vi helt har kunnet se at det har skjedd i Norge ennå.

LIVEWIRE ONE: Som modellen nå heter, etter at LiveWire er blitt navnet på Harley-Davidsons elektriske sub-brand.

Del Mar-modellen blir den første sykkelen som produseres på LiveWires nye ARROW-plattform, melder nettstedet Electrec.

Plattformen skal benyttes på en rekke kommende elmotorsykler fra selskapet og den skal bidra til å holde kostnadsnivået nede på disse modellene.

Og det kan komme godt med, for ankepunktet som kom fra mange mot den første LiveWire-modellen, var nettopp at den var for dyr.

Hvor «billig» blir den?

Det er foreløpig sparsomt med detaljer om Del Mar-modellen, utover at selskapet har beskrevet den som en «kraftig, lettkjørt elektrisk motorsykkel som gir basisen for fremtidige varianter».

Prisdetaljer har heller ikke kommet ut ennå, men med tanke på at LiveWire, da den ble gjenfødt som LiveWire One i USA, gikk ned fra lanseringsprisen på 29.799 dollar til 21.999 dollar (men i Norge i skrivende stund fortsatt starter på 311.900 kroner) – er det rimelig å anta at denne mindre modellen i det minste vil kunne havne på sørsiden av 200.000 kroner.

Men dette blir bare spekulasjoner, og vi bør vel uansett ha i bakhodet at H-D har for vane å selge seg dyrt:

Både de tallrike fossilmodellene og det foreløpig eneste elektriske alternativet hos Harley-Davidson ligger betydelig over snittprisen i de ulike mc-kategoriene for så godt som alle verdens øvrige motorsykkelprodusenter.

Fortsatt lite marked

Men under 200.000 bør den nok havne, i hvert fall om H-D skal kunne ha noe håp om å selge noe særlig av den.

Særlig hvis den skal kunne konkurrere på pris med modellene til for eksempel Zero, som i Norge foreløpig er den største konkurrenten på det elektriske motorsykkelmarkedet. Et marked som dessverre fortsatt er forsvinnende lite, særlig om man sammenligner med den eksplosive utviklingen i bilbransjen.

En betydelig mindre LiveWire-variant, som fortsatt ser ut til å være på konseptstadiet, er for øvrig denne lille oransje elmopeden, som ble presentert for et par år siden, uten at vi har sett noe til den så langt:

Tråkket også til med elsykler

Nyheten om at Harley satset på elektriske motorsykler satte en solid støkk i MC-verdenen i sin tid.

Men i fjor høst kom nok en nyhet som var velegnet for å overraske – og muligens provosere – enkelte blant H-D-fansen: Plutselig skulle det amerikanske selskapet også lage elsykler.

Da ble det kjent at Harley etablerte enda et under-brand, nemlig Serial One, som tråkket til med elektriske tråsykler, «powered by Harley-Davidson (og litt din egen pedalkraft, selvsagt).

Disse elsyklene kan du lese mer om her: