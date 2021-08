Harley-Davidson ute med elsykkel

Først sjokkerte de med elektrisk motorsykkel. Nå tråkker de til med elsykler. Men chopper-varianten kan du foreløpig se langt etter.

Da nyheten om at tradisjonstunge Harley-Davidson skulle lage elmotorsykkel kom for noen år siden, var det knapt til å tro.

At Harley-Davidson liksom skulle være først ut blant de store motorsykkelprodusentene med en elektrisk MC, kjentes nærmest uvirkelig, og slik følte nok svært mange av H-Ds særdeles trofaste kundegruppe det også.

Men Harleys LiveWire kom, den, og gikk som ei kule, selv om vi så langt ikke har sett særlig mange av dem på norske veier.

Les også: Elbilforeningens test av H-D LiveWire

Eget varemerke

I fjor kom nok en nyhet som som var velegnet for å overraske – og muligens provosere – enkelte blant H-D-fansen og andre: Plutselig skulle det amerikanske selskapet også lage elsykler.

Og nå på tampen av sommeren 2021 er Harley-Davidsons elsykler på full fart ut i det europeiske markedet.

I Norge har de imidlertid foreløpig ikke vært å se, men dette vil snart kunne forandre seg.

Denne uken ble det nemlig kjent at elsyklene blir å få tak i via Harley-Davidsons forhandler i Oslo, Lazy Boyz, skal stå for distribusjonen av HDs elsykler, som er skilt ut som et eget varemerke under navnet Serial 1.

Les også: Elsykkelen åpnet opp marka for Terje (75): – Dette anbefaler jeg alle!

«Powered by Harley-Davidson»

– Utvalgte Harley-Davidson-forhandlere har fått tilbud om å bli Serial 1-forhandlere, og vi vil ha elsykler tilgjengelig i vår butikk et stykke ut i denne uken, forteller Bjørnar Hansen i Lazy Boyz.

I det siste har man på Oslo-forhandlerens egen nettside kunnet lese at «elektriske tråsykler fra Serial 1 kommer snart», men denne uka har Serial 1 sågar fått sin egen norske nettside.

Serial 1 omtales noe kryptisk som et produkt «powered by Harley-Davidson», men det er altså Harley-Davidson som eier «Serial 1 Cycle Company», selskapet bak varemerket.

LES MER: Lading av batterier og bruk av elsykkel

– Har lyst til å prøve

Selve navnet Serial 1 henviser for øvrig til «Serial Number One», som i godt over hundre år har vært kallenavnet på Harleys eldste motorsykkel fra oppstarten i 1903.

– Vi gjør et forsøk – basert på at det er et produkt «Powered by Harley-Davidson». Vi vet jo ikke om det vil bli en suksess i en motorsykkelforretning, men vi har lyst til å prøve, sier Bjørnar Hansen i Lazy Boyz.

Serial 1-syklene kommer i tre ulike modeller som alle kommer med fire kraftmoduser man kan velge mellom, i tillegg til «walk assist»-modusen som kan komme godt med om man triller sykkelen, særlig i ulendt terreng.

LES OGSÅ: Mange forsikrer ikke elsykkelen sin

Rekkevidden oppgis å spenne fra 60 til 160 km, avhengig av faktorer som valgt syklemodus og egen innsats, samt hva slags terreng du sykler i, temperatur, eventuell last og din egen kroppsvekt.

Syklene kommer for øvrig med hydrauliske bremser med solide bremseskiver på 203 mm og tostemplet kalipper foran og bak. Både fram- og baklykter er integrert i sykkelen.

LES OGSÅ: Dette må du teste før du kjøper elsykkel

Fra 39.900,- til 52.900,-

Harleys elsykler blir imidlertid ingen utpreget billig fornøyelse. Den rimeligste modellen er likevel nokså overkommelig priset:

Denne modellen heter Mosh/CTY, og koster fra 39.900 kroner.

Dette er den enkleste og letteste utgaven, med en navmontert motor fra tyske Borse, et batteri på 529 watt-timer og et renskåret design blottet for bagasjebrett og skjermer.

Modellene Rush/CTY og Rush/CTY Step Thru må du imidlertid ut med 52.900 kroner for. Førstnevnte har et batteri på 706 watt-timer, og er dermed modellen med lengst rekkevidde.

Begge Rush-variantene har i motsetning til Mosh-utgaven automatisk gir, hvilket bør gi en mer behagelig sykkelopplevelse.

Les også: 10 nye elbiler til under 250.000 kroner

Med beltedrift

De to Rush-modellene har også skjermer og bagasjebrett foran og bak, mens Mosh-modellen altså er «naken».

Begge syklene er basert på Rush-rammen, men «herremodellen» med midstang kommer altså med den kraftigste batteripakken.

Søstermodellen Rush/CTY Step Thru har som navnet indikerer derimot lavt innsteg. Eller på godt norsk: damesykkelramme (om det fortsatt er lov å si).

Rush-rammene har forresten innebygd en kjekk liten «lomme» med plass til en Abus-lås, som kan ha samme nøkkel som resten av sykkelen:

Kraftoverføringen på Serial 1-syklene utføres for øvrig med beltedrift, som på Harley-Davidson-motorsyklene.

Batteriet og motoren er plassert lavest mulig for masse-sentralisering og dermed lavt tyngdepunkt.

Folka som står bak batteriet er for øvrig de samme ingeniørene som jobbet med Harley-Davidsons elektriske LiveWire-motorsykkel.

Les også: Norges eldste? Møt 100-åringen som gikk ut og kjøpte elbil

Spesial-chopper

Forresten har Serial 1 også laget en «custom made» spesialutgave nå når de først er på elsykkelkjøret.

Modellen som du ser under, i tradisjonell, tilbakelent og svært Harley-aktig chopper-stil, har visstnok bare blitt produsert i ett eneste eksemplar, og går under navnet Mosh/Chopper.

Elsykkelen minner sterkt om Apache-elsykkelen alle gutter drømte om på 70- og tidlig 80-tall, og ble auksjonert ut til høystbydende tidligere denne måneden.

Serial 1 skriver i en pressemelding at de skal holde flere slike auksjoner fremover med unike, håndlagde «one off»-modeller.

Selv om det sikkert er gøy med en unik elektrisk trå-chopper, vil vi nok tro at budene her vil bli såpass høye at de vil gå selv de dyreste Serial 1-modellene en høy gang.

Les også: Nå tilbyr Elbilforeningen markedets beste medlemstilbud på veihjelp