Citroën ë-C4 X: Elektrisk nykommer fra Citroën

SLIK SER DEN UT: Citroën ë-C4 X, som i Norge bare kommer i elektrisk utgave. Bilen kommer med en batteripakke på nokså beskjedne 50 kW, derav rekkevidden på 360 km. Men den lader til gjengjeld nokså raskt.

Salget av kommende Citroën ë-C4 X starter til høsten. De første bilene skal være på plass i Norge rundt årsskiftet.

Med ë-C4 X vil nok Citroën styrke posisjonen sin med denne nye elbilen i kompaktsegmentet.

Med en lengde på 4,6 meter er den en god del større enn lillebroren ë-C4. Skal du ha noe større fra Citroën, er det kun ë-SpaceTourer som gjelder.

For enn så lenge er den nye C5 X kun tilgjengelig som hybrid

360 km rekkevidde

Den nye elbilen fra Citroën har designtrekk hentet fra storbilen C5 X, og noen vil kanskje si den utfordrer den tradisjonelle kompaktbilklassen der den henter silhuetten fra en coupé, men byr på elementer fra både SUV og romslige 4-dørs sedaner. En crossover-coupé?

Den strømlinjeformete designen er mye av grunnen til den nokså beskjedne luftmotstands-koeffisienten på 0,29.

Citroën opplyser at ë-C4 X får en rekkevidde på 360 kilometer etter WLTP-målestandarden.

Bagasjerommet er på 510 liter, det må sies å være mer enn godkjent for denne klassen.

Dessverre velger Citroën vanlig bagasjeluke framfor kombiluke. Lyktedesignen ser ut til å spise inn på lukeåpningen, noe som gir smalere lasteåpning og kan se ut til å begrense bilens praktiske utnyttelse.

Men inntil vi får testet bilen er dette kun spekulasjon fra vår side, basert på bildene.

– Vi gleder oss til å introdusere enda en elbil fra Citroën i det norske markedet. Den kompletterer modellutvalget vårt, som nå strekker seg fra lille AMI via ë-C4 og ë-C4 X til vår C5 Aircross SUV – og helt nye C5 X som vi lanserer rett over sommeren. Det gir oss det mest konkurransedyktige modellutvalget fra Citroën på svært mange år, uttaler merkesjef for Citroën hos Bertel O. Steen, Ole S. Nedenes, i en pressemelding.

Batteripakke på 50 kW, men brukbar ladehastighet

Fint for det norske markedet er det at ë-C4 X leveres med varme i både for- og bakseter, samt rattvarme.

Bilen er naturlig nok utstyrt med Citroëns nyeste infotainment-system, MyCitroën Drive Plus.

I Norge vil ë-C4 X kun lanseres som elbil, og den kommer med en batteripakke på nokså beskjedne 50 kW, derav den ikke veldig solide rekkevidden.

Den kan hurtiglades med en effekt på inntil 100 kW, dermed skal den kunne hurtiglades til 80 prosent på en halvtimes tid under gode forhold.

Bilen kan dessuten leveres med en 11 kW ombordlader, hvilket gjør at den kan fullades på fem timer med hjemmelader.

Drivelinjen er ellers som vi kjenner den fra ë-C4, med 100 kW (136 hestekrefter) og inntil 260 Nm dreiemoment.

Og prisen? Den må vi kanskje vente til de åpner for bestillinger i høst med å spekulere i. Men kjempedyr blir den neppe.