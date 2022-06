Ioniq 6 får verdenspremiere i juli: Sjekk den kommende kokongen fra Hyundai

STRØMLINJEFORMET: Strøm i bilen, strøm i havet, strøm i linjene. Der har du kommende Ioniq 6.

Hyundai har sannsynligvis brukt svadagenerator i beskrivelsen av Ioniq 6, men bildene taler for seg. Blir den en like stor suksess som Ioniq 5?

Nå presenterer Hyundai bilder – og en særdeles stor samling luftige ord om bilen som skal følge opp suksessen Ioniq 5 – en doning som både har høstet en rekke bilpriser og som er den fjerde mest solgte bilen i Norge så langt i år.

Arvtakeren ble nettopp presentert i en pressemelding, der de avslutter med å nevne at Ioniq 6 får verdenspremiere i juli, uten at de går mer konkret til verks enn som så.

Men du kan allerede nå ta en førpremiere-titt, både i denne artikkelen, i nevnte pressemelding og på bilens egen nettside.

Vi skrevet også om bilen for snart et år siden her på elbil.no da den ennå var på konseptstadiet og gikk under navnet «Prophecy»:

«Strømlinjeformet typologi»

Men nå er vi et solid skritt nærmere produksjonsutgaven av bilen, som fremdeles skal være kraftig inspirert av konseptbilen «Prophecy».

Ioniq 6 beskrives av Hyundai som en «Electrified Streamliner», temmelig sikkert på grunn av bilens aerodynamiske design.

STREAMLINER: Altså like greit å hente inn et fly når det skal tas pressebilder av Ioniq 6.

Faktisk mistenker vi at Hyundai har benyttet seg av en svadagenerator når de har forfattet med følgende beskrivelse:

«IONIQ 6 har en strømlinjeformet typologi og et gjennomtenkt kokongliknende interiør som til sammen skaper en silhuett som er elbilfremtiden verdig. Det overordnede designtemaet kalles Ethical Uniqueness, og speiler Hyundais kundeorienterte forpliktelse til både energieffektivitet og bærekraftig ansvarlighet.»

Ok …

Og dette er bare litt av det, vi anbefaler deg faktisk å lese gjennom hele pressemeldingen vi lenket til over om du humret av utdraget over.

Lav luftmotstand

Nåvel. Men noe av interesse fant vi da.

For eksempel dette: Formen på bilen har gitt den en beskjeden luftmotstandskoeffisient på 0,21.

Dette skyldes blant annet den lave fronten, aktive luftinntak, redusert hjulmellomrom og muligheten for smale digitale sidespeil.

I tillegg har bilen aerodynamiske elementer som den vingeinspirerte spoiler-wingleten, båthaledesign og luftstrømsprofiler.

Under bilen har man oppnådd økt aerodynamikk ved å dekke til hele undersiden, optimalisere deflektorene og å redusere mellomrom i hjulbuene.

God stemning i kokongen:)

Med Hyundais elbilplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) har designerne hatt friheten til å strekke interiøret både forover og bakover. Dermed skal bilen få god plass innvendig, også med tanke på benplass.

I likhet med sin forgjenger sørger denne plattformen for et helt flatt gulv.

Ellers vil den få to store 12’’-skjermer integrert i interiøret, og interiøret skal være laget av bærekraftige materialer – slik refrenget er i elbilverdenen for tiden, stort sett. Heldigvis.

Blant annet får man økologisk behandlet skinn i setene, bio-PET i taktrekk, kunstmateriale av bio-TPO i dashbord, biolakk med vegetabilske oljer og gulvmatter med resirkulert fiskegarn.

Det varsles også om innvendig stemningsbelysning med to soner. Man kan velge i et spekter av 64 farger, og seks tofargede temaer er predefinert og utviklet av fargeeksperter for å gi «en avslappet og komfortabel følelse om bord».

Bare i rattet har man fire piksellys som skal være en del av kommunikasjonen mellom fører og bil.

Og resten, det får vi nok vente til juli for å få vite. Neppe i morgen, men en gang i løpet av de neste 30 dagene får vi nok vite de detaljene vi aller helst vil lese mer om.

Fortsettelse følger …