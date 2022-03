Her skal det komme prisinfo om strøm og drivstoff: Kritiserer ny ordning: – Gir ikke mening

MØTER MOTBØR: Elbilforeningen er skeptisk til Samferdselsdepartementets nye ordning som skal vise prissammenligning mellom forskjellige typer drivstoff og elektrisitet på større energistasjoner – som denne nye Cirkle K-stasjonen i Kongsberg.

Samferdselsdepartementet vil vise prissammenligning på elektrisitet og drivstoff på utvalgte energistasjoner. Målet skal være å gjøre det enklere for bilistene å orientere seg. – Gir ikke mening, sier Elbilforeningen.

Samferdselsdepartementet har vedtatt ny forskrift om prissammenligning for drivstoff og elektrisitet. Dette skal vises på de større energistasjonene, og vil være å se fra 2023, skriver departementet i en pressemelding.

Her vil det komme fram hvor mye det koster å kjøre 100 kilometer med en personbil med elektrisk motor, sammenlignet med en tilsvarende bil med bensin- eller dieselmotor.

– Vi ønsker at det skal bli enklere for bilistene å orientere seg. Derfor skal prisen som vises være lik på alle energistasjoner, og være en nasjonal gjennomsnittspris for både drivstoff og elektrisitet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Gir ikke mening

Elbilforeningen applauderer ikke den nye forskriften.

– Dette er en ordning som kommer til å ha veldig lite å si i praksis. Det vi snakker om her er altså at bemannede energistasjoner en gang i kvartalet skal skrive ut og henge opp en pdf som viser kostnad i kroner ved å kjøre 100 kilometer. Denne informasjonen skal basere seg på gjennomsnittspriser fra Statistisk sentralbyrå. Det vil da trolig være strømprisen de vil basere seg på, ikke hva det koster å hurtiglade, sier Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening.

Han mener denne informasjonen hadde vært mer relevant å henge opp hos en bilforhandler der du kjøper elbil.

– Da fikk du jo vite hva det koster å kjøre på strøm fra hjemmelading. Hurtiglading, derimot, koster jo mye mer. Dette opplegget her gir rett og slett ikke mening, sier Lorentzen.

KRITISK: Fagsjef Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

Etterlyser reell hurtigladepris

Han undrer seg spesielt over at informasjonen som skal oppgis, trolig vil basere seg på det vi betaler for strømmen hjemme.

– Det våre medlemmer etterspør, er reell prisinformasjon på selve hurtigladeren og at man fortløpende ser hvor mye det koster å lade. Og denne prisen bør være per kWt, sier han.

Dette, ved siden av at det må bli enklere å betale for hurtiglading, har Elbilforeningen spilt inn til ladeoperatørene og myndighetene i flere år, senest da det var innspillsrunde i forbindelse med regjeringens nye ladestrategi tidligere denne uken.

I første omgang er det prisen på bensin, diesel og elektrisitet som skal vises, men det vil være aktuelt å inkludere andre drivstoff, som hydrogen senere.

– Målet er at en slik sammenligning vil motivere flere til å velge elbil som sin neste bil, sier Nygård.

Forskriften følger opp en forordning fra EU. I Norge er det Statens vegvesen som vil legge til rette for informasjonen som skal vises på energistasjonene.

