Ny rapport: Snart er elbilen billigst å produsere

Batteriene er blitt 98 prosent billigere de 30 siste årene.

Norge er som kjent i verdenstoppen i salg av elbiler i prosent pr. innbygger. Det gir mening når vi som et av få land i verden med høye avgifter på bil, fjerner både engangsavgift og moms på elbiler, noe som gjør dem billigere enn tilsvarende biler med fossile drivlinjer.

Tilstanden er svært annerledes i de fleste andre markeder. I flere av dem er andelen så å si null. Grunnen er at elbilene er langt dyrere enn fossilbiler, enn så lenge.

98 prosent billigere siste 30 år

Den største kostnaden i produksjonen er selve batteriet. Men der har det skjedd enorme fremskritt både på teknologi og pris.

Tidligere var batteriene mye større, mye tyngre og mye dyrere å produsere. Men i de senere årene har det vært en voldsom utvikling på elektroniske duppeditter, blant annet på bærbare PCer og mobiltelefoner, men også når det gjelder elbiler og elektrifisering av tyngre transport og industri.

Prisen har gått ned med hele 98 prosent de siste 30 år, ifølge en studie som nettopp ble publisert i The Economist.

Mens et batteri for å forsyne et hus med strøm i 1991 ville kostet nesten 75.000 dollar, vil den i dag ha en pris på 2.000 dollar. Den største nedgangen i pris hadde den de 15 første årene, deretter har den flatet ut.

The Economist mener prisfallet er viktig for å dekarbonisere den globale økonomien og peker på viktigheten av å kunne lagre strøm når sola skinner og vinden blåser, for å kunne brukes når forbrukstoppene kommer.

Rask utvikling for biler

Selv om vi synes det går sakte her i Norge, har elbilene hatt en eksplosiv økning siden den Lotus-baserte Tesla Roadster var den første elbilen på markedet med litium-ion-batterier. Ifølge artikkelen er det i dag over 7 million biler med disse batteriene, og det er først nå eventyret begynner.

Siden batteriet står for ca. 1/3 av prisen på en elbil, er det avgjørende at prisen går ytterligere ned for å gjøre dem konkurransedyktige mot den tradisjonelle bilen.

For ti år siden var prisen på en batteripakke 1100 dollar per kilowattime i følge BloombergNEF. I 2020 var prisen på en batteripakke under 100 dollar per kilowattime for første gang, altså en prisreduksjon på over 90 prosent. Om et år eller to er batteripakkene så billige at de konkurrerer på like vilkår som fossilbilene, mener de.

Klare fordeler med batteri

Da vil det være over og ut for fossilbilene. Elbilene har klare fordeler som forbrukerne setter pris på: Først og fremst et billigere bilhold i form av sparte penger på drivstoff og service, men også forbedrede kjøreegenskaper med lavt tyngdepunkt, bedre antispinnsystemer, flere krefter, bedre plass, lavere støynivå, bedre energiutnyttelse og snillere klimaavtrykk.

Og selv om man trenger store investeringer for å komme over på ny teknologi, blir bilene enklere å produsere og gir større fleksibilitet for produsenten i fremtiden. De kan i prinsippet sette hva de vil oppe på den såkalte skateboard-plattformen.

Ny teknologi driver prisen ned

Samtidig ser vi nå at de fleste bilprodusenter legger planer for egen batteriproduksjon via en mengde gigabatterifabrikker, noe ikke minst Norge prøver å bli en del av. Og det er nettopp dette som vil gjøre at prisene vil falle ytterligere, mener The Economist.

For historikken viser at for hver dobling av kapasiteten, har prisen falt med 25 prosent. Det har den gjort fem ganger mellom 2006 og 2016.

Satsning på teknologi er også viktig for å kutte kostnader.

Micah Ziegler and Jessika Trancik på Massachusetts Institute of Technology har beregnet at en dobling av teknologisk «know-how» alene kan gi 40 prosent lavere pris.

Allerede i dag ser vi tester av batteriteknologi som halverer størrelse og vekt, samtidig som lagringskapasitet dobles og ladehastighet flerdobles. Alt uten at temperaturen øker, noe som igjen nærmest eliminerer brannfare. Det igjen gjør batteriene enklere å håndtere.

I dag har finnes det også pilotfabrikker for retur som kan vise til en gjenvinningsgrad opp mot 98 prosent av batteriene. Det gir en høy miljøgevinst når kretsløpet blir en realitet om relativt kort tid.