Ny undersøkelse: Folk har liten tro på politikernes elbil-mål

Utvanningen av elbilinsentivene etter valget kan bli kritisk. 7 av 10 tror nemlig ikke på politikernes mål om rent elbilsalg i 2025.

Det viser en fersk undersøkelse Kantar har utført på oppdrag fra bilimportør Harald A. Møller.

Nå mener Norges største bilimportør at det må sterkere politisk vilje til for å nå målet om at alle nye personbiler som selges fra 2025 skal være nullutslippskjøretøy.

– Vi jobber for et helgrønt bilmarked i 2025, og vi ligger allerede an til mellom 85 og 90 prosent rent elbilsalg med våre merker. Men vi er urolige for at mangel på politisk vilje skal bremse utviklingen. Enkelte partier snakker seg vekk fra 2025-målet, mens de rødgrønne planlegger en momsinnføring vi tror kan bli et stort hinder på vei mot 2025, sier administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i Harald A. Møller AS.

Harald A. Møller AS representerer merkene Volkswagen, Audi, ŠKODA, CUPRA og SEAT i Norge. For sine egne merker anslår de at salget kan være fullelektrisk allerede i 2023.

– Nå kommer elbilmodellene i flere segmenter og prisklasser, også tilpasset distriktene. Det er kritisk at de viktigste insentivene får virke i den fasen vi går over i, og det ville vært et stort paradoks om en rødgrønn regjering med store ambisjoner for både distrikts- og miljøpolitikken skulle stenge elbilfesten før den kommer ordentlig i gang i distriktene, sier Hekneby.

– Ingen bedring i folks tro

Parallelt med at elbilsalget har skutt fart i Norge, har befolkningens tro på politikernes mål om rent elbilsalg i 2025 holdt seg stabilt lav. Da tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2019, svarte 72,9 prosent av respondentene «nei» på spørsmål om de trodde på politikernes mål. I årets undersøkelse svarer 72 prosent det samme.

– Vi er godt på vei mot å nå målet. Men til tross for det, ser vi liten eller ingen utvikling i befolkningens tro på at målet er innen rekkevidde. Men det er det altså, om vi lykkes i den kritiske fasen vi går inn i nå. Det handler om å fortsatt gi elbilsalget den drahjelpen det trenger gjennom de neste par årene, sier Hekneby.

– Må motbevises

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening er ikke overrasket over funnene i den nye undersøkelsen.

– Folk tviler altså på at politikerne kommer til å stå løpet ut. Det bør motbevises. Dette er ikke tiden for å innføre avgifter på elbiler. Vi som forbrukere må være trygge på at elbilfordelene fortsatt gjelder. Norge må ikke risikere å ødelegge sin viktigste klimapolitiske suksess, sier hun.

– Skal vi lykkes med å kutte utslipp raskt nok, må alle kunne velge elektrisk når de skal kjøpe bil.

Også tall fra den store nordiske undersøkelsen Elbilbarometeret viser at flere har manglende tiltro til at politikerne sørger at alle som kjøper ny bil i årene framover, velger elbil. Bare 24 prosent tror fullt og helt på dette.

Bare en av tre

Kantars undersøkelse viser at bare rundt en tredjedel av de som er bosatt i de minst sentrale kommunene, ser det som sannsynlig at deres neste bilkjøp blir en elbil.

Det er et alvorlig varsko, men Hekneby i Møller tror det kan endre seg på kort sikt.

– Vi ser at elbilsalget står overfor et gjennombrudd i distriktene. Men de modellene som er mest aktuelle utenfor storbyene, er blant de som fort rammes direkte av en momsinnføring slik de rødgrønne har skissert i sine partiprogrammer, sier han.

Fremdeles er det bilens rekkevidde som er den viktigste årsaken til at mange ikke velger elbil. Undersøkelsen viser videre at mange også er usikre på lademulighetene og er redde for at de økonomiske og praktiske insentivene skal forsvinne. Harald A. Møller mener det fortsatt er stort behov for drahjelp i form av effektive kjøpsinsentiver for elbiler.

Momsfritak

Flere i befolkningen oppgir at det er rettferdig med momsfritak på elbiler i årets undersøkelse, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra Kantar i 2019.

De tre rødgrønne partiene er alle blant de mest aktuelle til å innta regjeringskontorene etter høstens stortingsvalg, og Ap var først ute med å programfeste et ønske om å innføre moms på elbiler i prisklassene over 600.000 kroner. SV har også programfestet at momsfritaket skal fjernes fra samme sum, i likhet med Sp som har en tilsvarende formulering i sitt partiprogram.

Ventetid

Hekneby og Harald A. Møller frykter at en utvanning av de norske elbilinsentivene kan føre til at bilprodusentene nedprioriterer det norske markedet i et tidsrom hvor elbilsalget øker i andre og større markeder.

Det kan føre til økt ventetid for elbilkunder, noe Kantars undersøkelse viser er en kritisk faktor for mange.

Fire av 10 er villige til å vente opptil tre måneder på en elbil, før man velger en annen drivlinje, viser Kantars undersøkelse. Minst tålmodig er de som er bosatt i de minst sentrale kommunene.

– Den kanskje største utfordringen med de rødgrønnes tilnærming, er evnen vår til å sikre fortsatt tilstrekkelige volum for elbiler til det norske markedet. Vårt råd, om man mener alvor med 2025-målet, er å avvente enhver form for momsinnføring inntil vi er sikre på at målet er innenfor rekkevidde, sier Hekneby.

