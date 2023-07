Ladeboksprodusenten Easee på offensiven igjen: Nye ladebokser like rundt hjørnet

NEW SHIT, SAME WRAPPING: Easee kommer med to, i hvert fall til en viss grad, nye produkter neste måned.

Easee håper å ha klar den etterlyste dokumentasjon til sikkerhetsmyndighetene – og en ny ladeboks – på plass allerede neste måned.

– Det ser lyst ut, sa markedssjef Martin Langeland i Easee til Teknisk Ukeblad i går.

Det Stavanger-baserte ladeboksselskapet Easee jobber nå steinhardt for en happy ending etter at det svenske Elsäkerhetsverket nedla salgsforbud mot ladeboksene Easee home og Easee Charge.

Senere har Norge fulgt opp med samme konklusjon og det betyr i prinsippet at Easee kan få totalforbud for salg av nye ladebokser av denne typen i hele Europa.

I riktig rekkefølge denne gangen

Easee skal i retten i høst for å forsøke å få vedtaket omgjort, men det er ventet at rettsprosessen vil ta flere måneder.

Derfor ønsker de å komme med et nytt produkt så fort som mulig.

Men denne gangen skal det gjøres i riktig rekkefølge.

Ladeselskapet har i de siste månedene jobbet med å få på plass to nye produkter som tilfredsstiller dokumentasjonskravene.

– Vi håpet egentlig å lansere før sommeren, men vi har ikke lyst til å lansere noe før det er hundre prosent i orden i forhold til gjeldende dokumentasjon. Så vi venter ennå på noen testrapporter. Mest sannsynlig vil de være klare til lansering i august-september, sier markedssjef Martin Langeland til Teknisk Ukeblad (TU).

Han sier videre at selskapet ikke kan gå ut med de tekniske spesifikasjonene nå, men forklarer at det skal dreie seg om ett produkt for hjemmelading og ett for større installasjoner, såkalt systemlading.

Endrer eksisterende ladebokser

De nye produktene er i stor grad eksisterende bokser med ny sertifisering og litt andre spesifikasjoner.

Både selskapet selv og leverandørene skal sitte på store lagre med usolgte ladebokser.

Easee har i tiden krisen med sikkerhetsmyndighetene har pågått, falt fra å gå med et svært pent overskudd og rundt to milliarder kroner i omsetning i fjor, til permitteringer og nesten full stopp på inntektssiden de siste månedene.

Easee har tidligere nevnt at de trenger 300 millioner i kapital før høsten, men skal være i rute med å nå dette målet.

– Vi har ikke fått noe konkret på plass ennå som vi er klare til å snakke om. Detaljene er konfidensielle frem til vi har signert avtaler, men det ser lyst ut, sier Langeland til TU.

Bakgrunn: Easee-saken Det svenske Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok i mars i år omsetningsforbud av to ladebokser fra norske Easee. 12. juni ble det klart at Nkom ikke finner grunnlag for å protestere mot vedtaket. Årsaken til det er at det fremdeles finnes flere vesentlige mangler i dokumentasjonen fra selskapet.