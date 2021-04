Her er nye Audi Q4 e-tron – billig lillebror med solid kapasitet

Infotainmentsystemet blir å få i tre nivåer: MMI, MMI plus og MMI pro. Du må opp på de to sistnevnte for å få AR-displayet og «Audi virtual cockpit plus». Og vil du ha go’lyd ombord, kan Audi nå tilby et lydanlegg fra sin nye samarbeidspartner, Sonos.

For første gang i en Audi kan Q4 e-tron leveres med såkalt «augmented reality head-up display». Her projiseres informasjonen fra noen av assistentsystemene og navigasjonsveiledningen foran sjåføren. Informasjonen vises dynamisk, som et levende bilde i hele 70-tommers størrelse, i en avstand på om lag 10 meter foran føreren.

Interiøret har et klart førerorientert instrumentpanel , der informasjonen deles mellom to skjermer.

I fjor solgte Audi hele 9.277 utgaver av e-tron . Et eventyrlig tall, som gjorde at den store, elektriske SUVen ble den mestselgende bilen i Norge i 2020.

Allerede til juni skal de første bilene komme til norske forhandlere – og den kommer i to former: Q4 e-tron og en noe mer sporty coupè-utgave, Q4 Sportback e-tron.

