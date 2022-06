Elbilforeningen og BilXtra med samarbeid: Nytt populært medlemstilbud

GOD RABATT: Nå får Elbilforeningens medlemmer solid rabatt hos BilXtra. 25 prosent avslag på alle produkter kan komme godt med når man for eksempel skal kjøpe takboks eller sykkelstativ til bilen.

Norsk elbilforening og BilXtra inngikk nylig et partnersamarbeid. Det har allerede vist seg svært populært blant foreningens medlemmer.

BilXtra-kjeden tilbyr en rekke tilbehørsprodukter til bil, som for eksempel laste- og fraktløsninger, bilpleie, ekstralys og utstyr og deler til tilhengere.

Leder for avdelingen for marked og partnersamarbeid i Norsk elbilforening, Trond Iversen, forteller at avtalen med BilXtra gjør at medlemmer over hele landet nå tilbys en rekke relevante produkter og tjenester som hittil har manglet i medlemstilbudet.

– I dialogen med BilXtra skjønte vi at her var det potensial til å gjøre mye spennende sammen. De har vist høyt engasjement rundt samarbeidet og har allerede kommet med en rekke gode ideer som vi gleder oss til å tilby medlemmene våre, sier Iversen.

Han kan melde om stor interesse blant medlemmene, og trafikken inn til BilXtras nettbutikk skal også ha økt i dagene etter at avtalen ble inngått.

– Signalavtale

– Dette er et samarbeid vi virkelig ser frem til. Det er en signalavtale i vår svært offensive satsing på elbilmarkedet, hvor BilXtra har det beste og største sortimentet på tilbehør og deler, sier salgsdirektør Hans Ole Høidal i AS Sørensen og Balchen, som eier BilXtra-kjeden.

– Vi ønsker også å bidra til det grønne skiftet og fremme den enestående jobben Norsk elbilforening gjør for å tilrettelegge for en enklere elbilhverdag, legger han til.

En viktig årsak til at Elbilforeningen har inngått samarbeid er at BilXtra er landsdekkende med sine nesten 70 butikker.

– Her skal Elbilforeningen få en sentral plassering i forbindelse med vår nye shop-in-shop-løsning, hvor BilXtra er med på å fremme Elbilforeningen, sier Høidal.

– Enestående mulighet

Elbilforeningen gis også anledning til å delta på lokale BilXtra butikkaktiviteter for å verve medlemmer og fortsette arbeidet med å fremme det grønne skiftet og utslippsfri kjøring.

– Dette ser vi på som en enestående mulighet til å skape synergier for vår satsing på elbil, og samtidig gi en viktig merverdi for Elbilforeningens medlemmer. Vårt inntrykk er at foreningen har en svært oppegående medlemsmasse som er genuint opptatt av utslippsfri kjøring, sier markedsdirektør Terje Fredriksen i AS Sørensen og Balchen.