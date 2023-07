Parkering for elbil

Planlegger en rekke utvidelser i tre trinn: Tesla vil doble batteri­produksjonen i Tyskland

FORT I SVINGENE: Tesla har prioritert bilproduksjon ved gigafabrikken Berlin-Brandenburg. Anlegget i har vært i drift i ett år, men fortsatt er hovedinngangen og området rundt en byggeplass. Nå varsles det en kraftig utvidelse av fabrikken. Foto: Reuters / Annegret Hilse

Tesla planlegger omfattende endringer på giga­fabrikken i nærheten av Berlin. Første trinn skal være ferdig utpå nyåret.

Dagen etter en spørsmål-og-svar-sesjon, alt for å dempe bekymringene blant lokalbefolkningen, viste søknadsdokumentene en lang liste med endringer Tesla planlegger å gjøre ved elbil- og batterianlegget i Grünheide.

Ifølge Reuters ble disse dokumentene publisert av vann- og miljømyndigheter i området.

Vil produsere battericeller

Søknadsdokumentene viser at Tesla vil produsere litium-ion-celler til elbiler og energilagringssystemer verden over.

Utvidelsen inkluderer celletesting, nye områder for miksing av materialer og «alle andre prosesser og komponenter for produksjonen av anoder og katoder», som de skriver.

Tesla opplyste i februar at de satte sammen batterimoduler ved sitt tyske anlegg.

De sa også at de forberedte seg på å produsere elektroder, men at de ennå ikke hadde begynt å gjøre dette fordi de fokuserte celleproduksjonen sin i USA på grunn av subsidiene som tilbys under inflasjonsreduksjonsloven (IRA) som kom i fjor.

Det store målet er til slutt å doble kapasiteten på batteriproduksjonen til 100 gigawattimer og én million elbiler per år.

Og ikke minst ønsker Tesla å ha høyere kapasitet enn Volkswagens anlegg ved Wolfsburg-hovedkvarteret.

I dag produseres det 5.000 biler i uken på Grünheide, men Tesla har ikke gitt noen tidslinje for når eller hvor raskt de ønsker å øke denne bilproduksjonen.

Innvendinger fra innbyggerne

Endringer som er skissert i søknaden innebærer altså høyere produksjon av biler. Karosseri- og lakkavdelingen skal utvides, det samme skal lager.

Søknaden gjelder bare den første delen av utvidelsen – som er tenkt i tre trinn. De håper å være operative med denne delen i løpet av første kvartal neste år.

Tesla har opplevd betydelige forsinkelser i sin planlagte åpningsdato for anlegget på grunn en lang rekke innvendinger fra innbyggerne i området.

Disse har hovedsakelig vært knyttet til påvirkning av miljøet i området og forbruk av vann.

Fram til midten av september kan lokalbefolkningen komme med sine innsigelser mot forslagene.

Tesla har forpliktet seg til å ikke bruke ekstra vann selv om de ønsker å utvide fabrikken betydelig.

I stedet skal de resirkulere de 1,4 millioner kubikkmetrene med vann de har fått lov til å bruke.