– NAV hindrer handikappede i det grønne skiftet: Ønsker elbil, men NAV krever at de kjører diesel

FORTVILER: Pappa Håvard Ravn Ottesen er fortvilet over at han og sønnen Anders (11) ikke kan velge elbil når de nå skal skifte ut den 12 år gamle VW Caravellen.

Anders (11) er multihandikappet, og familien får støtte til innkjøp av tilpasset bil fra NAV. Men kravet fra NAV er at de må velge en dieselbil.

– Jeg og min familie, og flere andre med barn eller ungdom med funksjonshemning, venter på en mulighet for å ta del i det grønne skiftet, sier Håvard Ravn Ottesen fra Trøndelag.

Han er far til multihandicappede Anders (11) og hovedstyremedlem i Handikappede barns foreldreforening. Nå er han opprørt over at NAV er i ferd med å inngå en bil-avtale som ikke fremmer elbiler.

Fossile kassebiler

For i NAVs nye anbudskonkurranse for innkjøp av biler til funksjonshemmede åpnes det bare for elektrisk drift for de minste bilene, mens kassebiler fremdeles kun vil være fossile.

Både Handikappede barns foreldreforening og Elbilforeningen mener at den nye arbeids- og sosialministeren må stanse inngåelsen av en ny fire-årig fossil bilavtale.

Den nåværende NAV-avtalen for bil i gruppe 2 utløp 14. august, etter å ha vart i totalt fire år, og er blitt midlertidig forlenget fordi ny avtale er forsinket.

Ny avtale skal ifølge NAV inngås innen 1. november, skriver Handikapnytt.

I samme artikkel avstår NAV fra å kommentere innholdet i avtalen.

– Diskriminerende

Ifølge Handikappede barns foreldreforening oppleves regelverket som diskriminerende for funksjonshemmede som ønsker å kjøre utslippsfritt.

– Jeg er pappa til en gutt med store behov og har hatt HC-bil som nå er vraket fordi den er 12 år gammel, og vi venter på vedtak på ny bil. Men fra søknad er sendt til ny bil er på veien, tar det fort ett-to år, sier Håvard til elbil.no.

SAMMEN I HVERDAGEN: Håvard Ravn Ottesen og sønnen Anders (11) foran den slitne VW Caravellen, som nå skal byttes ut.

Saken har vært oppe i NAVs brukerutvalg for hjelpemidler flere ganger. Men NAV har tydeligvis ikke hørt på hverken Handikappede barns foreldreforening eller Norges handikapforbund når disse organisasjonene har etterspurt utslippsfrie løsninger og miljøkrav.

Hvis NAV forlenger den kommende rammeavtalen for gruppe 2-biler like lenge som den utgående, vil den vare helt til november 2025.

NAVs hovedregel er at du skal ha en bil i 11 år etter at du har fått lån til den gjennom NAV. I ytterste konsekvens betyr det at den kommende NAV-avtalen kan komme til å diktere hva rullestolbrukere kjører i fram til 2036.

Hvis NAV-avtalen signeres slik den er nå, vil vi i verste fall være låst til å skulle velge fossilbil inn til 2036. Håvard ravn ottesen

Fortviler over å bli påtvunget fossilbil

Hovedstyremedlem i Handikappede barns foreldreforening, Håvard Ravn Ottesen, er fortvilet:

– Vårt behov er en såkalt «påsitterbil», og vi vet det er mulig å få til en bil som er helelektrisk og som det er mulig å bygge den om. Men vi har ikke privat økonomi til å anskaffe denne selv. Vi er derfor låst til hva NAV inngår av avtaler. Og hvis NAV-avtalen signeres slik den er nå, vil vi i verste fall være låst til å skulle velge fossilbil inn til 2036, sier Håvard Ravn Ottesen.

Elbil vil gjøre det enklere å få assistenter

– Vår sønn vil alltid ha et stort assistansebehov, noe som i dag blir gitt gjennom såkalt brukerstyrt personlig assistanse (BPA). NAVs fossilbiler er i dag med manuell girkasse, og allerede nå opplever vi rekrutteringsutfordringer av assistenter.

– Elbiler leveres som kjent med automat, noe som gjør det enklere å tilsette flinke folk. Rett og slett fordi det enklere å ta automatlappen for unge voksne, som gjerne er søkere til BPA-stillinger. Det er ingen grunn til å tro at det blir enklere å finne assistenter i fremtiden. Fossilvalgene NAV tar, har derfor konsekvenser for både lommeboka i form av drivstoff for en fremtidig varig ufør og for dekning av assistanse- og mobilitetsbehov, utdyper Ravn Ottesen.

REAGERER: Lars Haltbrekken (SV)

SV på Stortinget reagerer

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV), som de neste fire årene skal sitte i Stortingets Energi- og miljøkomité, har nå utfordret arbeids- og sosialministeren i et skriftlig spørsmål:

«Vil regjeringen sikre at NAVs tilskuddsordning til bil gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge elbil, og vil anbudet som skal inngås innen 1. november tilstrebe å innfri kravet om at det offentlige skal velge nullutslippsbiler fra 2022?»

– En stor tabbe

Norsk elbilforening følger markedet tett i forhold til hvilke elektriske kassebiler som kommer på markedet fremover, og har hatt dialog med bedrifter som bygger om slike biler.

REAGERER: Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

– Vi må tilstrebe at også mennesker med funksjonsnedsettelser, får muligheten til å kjøre utslippsfritt. Utviklingen går raskt, og det er viktig at NAV sikrer seg erfaringer med elektriske biler, sier leder av Kommunikasjon- og samfunnskontakt i Elbilforeningen, Unni Berge.

Elbilforeningen mener NAV sitt manglende miljøfokus rimer dårlig når Stortinget samtidig har mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025-målet og dessuten forslag om nullutslippskrav for offentlige innkjøp fra 2022 på høring.

Har forslag til løsning: Lær av fergesektoren

– At NAV – som en stor offentlig organisasjon og innkjøper de neste fire årene – vil låse seg til en fossil fokusert innkjøpsavtale, er altfor passivt. Norge har vært verdensledende på elektrifisering, og nå bør Norge også være verdensledende på å tilpasse elbil til mennesker med funksjonsnedsettelser, sier Berge.

Både Elbilforeningen og Ravn Ottesen peker på samme løsning. Norge har gjort gode erfaringer med innovative anbud, for eksempel i fergesektoren. Det kan også prøves ut for elektriske type 2-biler til ulike behov.

Ved bare å forlenge dagens avtale i ett år får man tid til å gjennomføre et innovativt anbud. Basert på erfaringene fra et slikt innovativt anbud, som etterspør nullutslippsløsninger for type 2-biler, kan man så utforme et nytt anbud.

NY MINISTER: Hadia Tajik er ny arbeids- og sosialminister og må nå gripe fatt i NAV-anbudet.

Nå må den nye arbeids- og sosialministeren komme på banen

Norsk elbilforening mener derfor at den nye arbeids- og sosialministeren må få satt en stopper for at NAV inngår bil-avtalen slik den foreligger nå.

– Nå har Arbeiderpartiet turnert i valgkampen med budskapet om at folk fortjener en rettferdig klimapolitikk. Da må den nye arbeids- og sosialministeren, Hadia Tajik, være tydelig overfor NAV og sikre at også folk med funksjonsnedsettelser kan få muligheten til å ta egne grønne valg og bidra til å redusere utslipp, avslutter Berge.