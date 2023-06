Sykkelferie langs Kattegattleden: Oppdag Sveriges kystperler på elsykkel

KATTEGATTLEDEN: Elsykkel på ferietur har aldri vært enklere. Dette er en avslappende og miljøvennlig ferieopplevelse langs vakre Kattegattleden – kanskje akkurat det ferietipset du trenger? Foto: Adde / Region Halland

Bytt ut elbilen med elsykkel for noen dager og oppdag det beste av Sveriges kystlinje – fra sjarmerende landsbyer til idylliske strender. Her har vi laget en grundig guide til deg for denne turen.

«Sveriges vakreste sykkeleventyr», skryter reklamen. Og det er sant.

Sveriges første nasjonale sykkelvei, Kattegattleden, byr på kremen av opplevelser du kan oppleve på to hjul i nabolandet.

39 lettsyklede, flate mil

Med det klingende havet som følgesvenn og frisk luft i lungene, kan du utforske en rekke naturskjønne ruter og oppleve den utrolige naturen på en bærekraftig måte.

Sykkelveien går mellom Helsingborg og Gøteborg – 39 lettsyklede og relativt flate mil langs havet. Ruten er familievennlig, og det bugner av sandstrender og attraksjoner underveis.

Strekningen byr på vakker natur, fredfullt kulturlandskap, hyggelige småsteder og byer, gode spisesteder – og overnatting i alle prisklasser.

Alt fra luksuriøse spa-resorts, boutiquehoteller, hyggelige vandrerhjem og både camping og glamping langs sjøen.

Hvilken rute?

Du har to valg når du skal velge rute:

Å ta med sykkelen din på danskebåten og starte sykkelturen i København. Alternativt ta toget til Gøteborg eller Helsingør – og sykle derfra.

Vi valgte å starte med båt fra Oslo. Fergehavna er rett ved sykkelveinettet som går nordover mot Helsingør – ganske enkelt.

Å trille ut av ferga i København er en egen følelse.

Hva vil turen bringe? Er jeg godt nok forberedt?

Det er alltid noe spesielt med de første tråkkene. Kart og nettsider er noe annet når du setter deg på elsykkelen og trår av gårde.

PLANLEGG: Før du setter deg på sykkelen, er det smart å gjøre seg noen tanker om reisen.

Dansk idyll langs vannet

Du er ikke den eneste som skal av ferga og bilistene er like ivrige som deg etter å komme avgårde.

Havneområder er sjeldent veldig sykkelvennlige, men ut av danskebåten går det greit. Man følger sykkelskilt 9 nordover og holder mot høyre.

Strandvejen nordover fra København er et eget studie i seg selv. Store villaer ned mot havet, så vel som innover land, pryder landskapet.

Sykkelveien er god og bred, men: Pass deg for fristelser langs veien.

Danmark på sykkelsetet kan være en prøvelse for dem som lar impulsene styre – og lett trykker på bremsen for en kaffe, is eller en hyggelig kro. Det er mange av dem på veien.



SJØUTSIKT: Danmark byr på flotte omgivelser. Foto: Tine Uffelmann / Visit Nordsjælland

København – Helsingør: Dansk glede

Det første strekket går ikke langs vannet. Men når du kommer til Klampenborg vil du se en gul restaurant – antakelig blant de minste i Danmark.

Herfra svinger du ned mot sjøen og møter vidunderlige strekninger med sandstrender og badebrygger.

BELLEVUE: Lange sandstrender følger deg gjennom den danske kysten. Når du svinger ned fra Strandvejen møter du Bellevue strand. Foto: Astrid Maria Rasmussen / Visit Copenhagen

Vær obs på at en del av dem er private. Det finnes fine strender med badebrygger som også er offentlig tilgjengelig.

Men har du behov for en pause, kan Karen Blixen-museet i Rungstedlund være et sted å tilbringe litt tid. Her vokste kunstneren opp – og flyttet tilbake til – etter at hun hadde tilbragt 17 år i Kenya.

Og for ordens skyld – Kattegattleden er på svensk side. Vi kommer dit …

Kunst, hage og hygge

Louisiana i Humlebæk er et annet stoppested.

Museet Louisiana for moderne kunst har tiltrukket seg mange nordmenn gjennom tidene og har stadig nye utstillinger med ulike kunstnere. Og det ligger flott til med utsikt over Kattegat.

LOUISIANA: Staten Louisiana i USA er mest kjent for blues og fritert mat, men her i Danmark er det havutsikt så langt du kan se. Foto: Louisiana Museum of Modern Art

Besøket kan derimot ofte ta lenger tid enn du har på en sykkeltur. Og køen om sommeren kan være lang.

Både gamle Humlebæk og de andre småbyene langs denne ruta danner en hyggelig portal av roser, stokkroser, lavendel – med hager og bedd fulle av blomstrende vekster.

Badehotell og golfspillere, kyr og fugletittere er synlig – særlig langs enkelte våtmarksområder. Her sitter skarv i hopetall og tørker seg på steinene i vannet.

KATTEGATTLEDEN: Sykkeleventyret langs Sveriges kyst byr på flotte opplevelser og landskap. Foto: Region Halland

Ferge over Kattegat

I Helsingør går det ferge fra Danmark til Helsingborg i Sverige. Den går hele tiden og her tas det godt vare på syklistene – det er til og med en egen innsjekkingskø for syklister.

Selve overfarten tar bare 20 minutter. For syklister kan det å skaffe nok vann og gå på do være en god nok disponering av tiden – samt kanskje en liten snartur innom tax-free-sjappa.

Fergemannskapet får terningkast seks for å la oss syklister trille av først og dermed gi oss trygg avstand til bilene.

Deretter er det umulig å ta feil av veien. For skiltene kommer tett som hagl.

Og det som regnes som starten på Kattegattleden i Helsingborg, er et stort skilt med kart over turen. Skiltet viser også distansene mellom de enkelte stedene.

REISERUTEN: Kattegattleden er 390 idylliske sykkelkilometer gjennom Sveriges kyst fra Helsingborg til Gøteborg.

Helsingborg – porten til Kattegattleden

I Helsingborg geleides du til starten på Kattegattleden via god skilting. I bykjernen står selve startportalen.

Vi er kjent med at svenskene vil ha «ordning og reda», og det viser de ettertrykkelig når det gjelder både sykkelveiene og skiltingen for Kattegattleden.

Sykkelveiene er helt utmerket og er stort sett separate fra kjørebanen – og går i lange strekninger langs vannet. Og er man i tvil om veien, er det ikke langt til neste skilt som viser både retning og avstand.

Nord for Helsingborg kan du stoppe på stedet Brödkultur 2.0. En gammel låve er bygget om til en kafé som har satt surdeigsbakingen i system.

Her får du kjøpt både mel og surdeigspulver hvis du skulle få lyst til å sette i gang selv.

SURDEIGSTEMNING: Er du glad i bakevarer som er laget på surdeig? Da bør du ta en kjapp avstikker hit. Foto: Brödkultur 2.0

Sukkerkringler er noe vi kun har hørt om i Emil i Lønneberget, men her serveres de altså. Og smaker vidunderlig – som kanelbollene og de andre godsakene som serveres.

Her kan du også få en god lunsj med surdeigsbrød fra stedet, selvfølgelig.

Sjøsprøyt, motvind og gode opplevelser

Vidunderlige sør-Sverige gir deg sjøsprøyt fra salt sjø og vind i håret. Og ja, litt motvind ble det. Man har ikke alltid flaks med vinden.

Men med elsykler jevnes motvinden ut.

«Surfers paradise» står det på et skilt langs ruta. Og det virker sannsynlig da vinden står relativt rett på. Plutselig henger det en paraglider over deg i lufta som bare ligger og rir på vinden.

Höganäs er kjent for keramikk-produksjon, men det er klart at det er upraktisk med slik shopping på sykkeltur.

Nyt heller gode stopp langs sykkelveien med små kafeer og gallerier. Her møter du også et stort utvalg av gårder som selger egenproduserte planter og grønnsaker.

Blir du sulten, anbefales stedet Holy Smoke. Det ligger så tett på sykkelruta at det ikke kan overses fra sykkelsetet.

Dette er det nærmeste du kommer amerikansk barbeque på denne siden av Atlanterhavet. Det er rett og slett både sjarmerende og godt.

Videre gjennom kulturlandskapet på sørenden av Sverige, er det bare å nyte stemningen. Og visste du at svenskene i de senere årene har klart å produsere vin med ganske så bra kvalitet?

Og jammen kan du bo godt på disse vingårdene også.

SVENSK VIN: Arilds vingård har en idyllisk beliggenhet omringet av vinranker. Her er det også mulighet for overnatting og god mat. Foto: Arilds Vingård

Langs sykkelveien ligger Arilds vingård, som gir deg gode opplevelser både på overnatting, mat og drikke. Og god frokost – ikke minst. Det er viktig for en syklist som vil starte dagen med påfyll av riktig energi.

Vil du oppleve noe skikkelig sært, kan du jo stikke innom UFO-monumentet midt inni skogen før du kommer til byen Ängelholm. Dette er godt skiltet fra sykkelveien og utgjør bare en ørliten avstikker.

Skog og eng i skjærgården

Frister det med et tangbad eller badstu?

Det får du i hvert fall i Torekov, en liten og hyggelig by, der du også kan finne restauranter som gir deg havets delikatesser.

TOREKOV: Hvorfor ikke følge opp litt svensk signaturmat med et tangbad? Det kan du nemlig nyte her i Torekov. Seilskuta du ser i bildet er Sjøfartsmuseet i Torekov. Foto: Charlotte Dahlberg

Og ønsker du å være skikkelig svensk, må det bli matjesild, räkmacke eller smörgåstårta.

Forbi Båstad passerer du en av Sveriges lengste sandstrender gjennom store furuskoger. Solnedgangen har skal være legendarisk, men det er relativt uimotståelig i sola på dagtid også.

SVENSK IDYLL: Strendene forbi Båstad er lange og frodige. Foto: Karl Olsson

Halmstad er en hyggelig by med mange overnattingsmuligheter og gode restauranter.

Mange svensker legger ferien sin til dette området, som også kalles Sveriges riviera fordi du får en god kombinasjon av by og strand.

Tenker du at by er by, kan du reise til Halmstad og ta inn på Steninge kuststation. Det finnes antagelig ikke et hyggeligere sted å spise eller overnatte.

Kjøkkenet der har for øvrig fått tittelen «Verdensmester i grøt». Som du selvfølgelig får servert.

Om du bare rekker et kjapt besøk underveis, kan du kose deg med mat og drikke i skyggen i hagen for å lade batteriene.

Litt cubansk stemning

Falkenberg er en av de eldste middelalderbyer i Hallands Län.

Deler av strekningen går i skog, men når du nærmer deg Varberg åpner sykkelveien seg mot sjøen og de fantastisk lange strendene.

HAVBLIKK I VARBERG: Strandpromenaden i Varberg er en fin belønning etter en strekning gjennom skogen. Foto: Adde / Region Halland

Stopp gjerne først på gården Utteros. Her driver illustratøren og revyartisten Lena Petersson sommerkafe. I gårdsrommet kan du lene deg tilbake og føle på fred og ro, mens du tar en «fika».



Strendene og sommerhusidyllen Treslövsläget er verdt et stopp, og her kan du nyte skikkelig fiskelandsbylykke. Joels brygga har gode referanser på serveringen. Hvorfor ikke ta et bad og en matbit?

SURF’S UP: Varberg er kjent for å være et yndet mål for surfere og badeglade mennesker. Foto: Adde / Region Halland

Byen Varberg har mye å by på. Her har du blant annet en femstjernes camping rett sør for Varberg som er en populær overnattingsplass.

Det er også tendenser til California-stemning med åpent hav og gode bølger, som også gjør det populært for surfere.

Men byen Varberg er kanskje mest kjent for det legendariske hotellet Hotel Havanna.

Her blir du hensatt til Havanna på Cuba. Både mat, drikke og interiør har klare referansepunkt til den kommunistiske ettpartiøya der Fidel Castro lenge regjerte.

CUBA PÅ SVENSKEKYSTEN: Med den svenske kystlinjen som bakteppe, vil Hotell Havanna by på en unik cubansk opplevelse. Foto: Havanna Hotell

Hotel Havanna er en stilfull og autentisk Cuba-opplevelse – som topper seg i baren der vi kan lese sigar-menyen. For øvrig bidrar både møbler, kunst og andre detaljer til at hotellet er både sjarmerende og morsomt.

Skal du bo her må du bestille i god tid, siden plassene her fylles fort opp.

SIGAR-LOUNGE: For å komplementere den cubanske opplevelsen er selvfølgelig sigarer på menyen. Foto: Havanna Hotell

Mindre sjø og mer bebyggelse

Nord for Varberg blir strendene færre og erstattes mer av klipper og øyer. Landskapet preges av gårder og enger.

SKOGSVEIER: Omgivelsene endres når du nærmer deg Gøteborg. Her fra Kungsbacka. Foto: Maja Kristin Nylander

Du sykler på småveier, og i Kungsbacka inviteres du til en koselig atmosfære med kafeer og små butikker.

Fra Kungsbacka følger du Kungsbackaelven – og her kan du sykle ut til halvøyen Onsala, som er et ferieparadis for mange gøteborgere.

Heretter fortsetter Kattegattleden på sykkelstier, skogsveier og småveier. Det blir mindre sjø og mer bebyggelse jo nærmere du kommer Gøteborg.

Den siste strekningen går langs Göta elv og inn til Gøteborg sentrum.

GØTEBORG: Siste strekket inn mot Gøteborg går langs Göta elv. Foto: Per Pixel Petersson / imagebank.sweden.se

Fakta om Kattegattleden Det er slett ikke flaks at sykkelveiene er så fine. Hardt arbeid og god planlegging har bidratt til dette. Det er ikke uten grunn at Kattegattleden, som ble åpnet i 2015, fikk en utmerkelse for sykkelruta i 2018. Her kan du finne mer informasjon om Kattegattleden.

Vil du leie sykkel? Sjekk her.

Hele Kattegattleden er 390 kilometer. Det kan være langt om du ikke har syklet så mye – selv om du har elsykkel som gir deg litt hjelp.

Hvis du ønsker en kortere tur, velg den sørligste delen sør for Falkenberg.

Her kan du ha korte dager på sykkel og eventuelt ha to overnattinger på samme sted, slik at du virkelig kan oppleve området.

Det er enkelt å ta med sykkel på Øresundstoget mellom Göteborg og Helsingborg.

Litt vanskeligere er det å ta med sykkel fra Göteborg til Oslo, fordi det er avhengig av hvor mange andre som har med sykkel den dagen.

På disse stedene kan du enkelt ta toget videre til Gøteborg/Oslo eller København: Ängelholm, Halmstad, Falkenberg,Varberg og Kungsbacka.

Forslag til strekninger du kan planlegge etter:

Strekning Antall kilometer København – Louisiana – Helsingør 44 Helsingborg – Høganäs 22 Høganås – Ängelholm 39 Ängelholm – Båstad 55 Båstad – Laholm – Halmstad 42 Halmstad – Falkenberg 57 Falkenberg – Varberg 39 Varberg – Kungsbacka 72 Kungsbacka – Gøteborg 64

Tips til utstyr du bør ta med på tur: Vanntette sykkelvesker

Ekstra batteri til elsykkelen

Lader

Kjøpe / forberede kart