Full krangel om varebiltall: – Spekulativt av Enova, uklokt av ministeren

«UKLOKT OG SPEKULATIVT»: – Jeg mener det er spekulativ tallbruk av Enova i denne saken, og uklokt av klima- og miljøministeren å gjengi disse tallene til Stortinget. Dette er udokumenterte og villedende tall, sier fagsjef Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

Både klima- og miljøministeren og Enova hevder at én av to varebiler solgt i april var elektriske. – Dette er uhyre spekulativ bruk av tall, kontrer Elbilforeningen.

Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg for 2025 gjelder også for lette varebiler. Men utrullingen av elbiler i varebilsalget går mye tregere enn i personbilmarkedet.

Det begynner dermed å haste for å nå klimamålet for 2025.

Derfor vakte det oppsikt da Enova nylig varslet at de avviklet støtteordningen for elvarebiler. Begrunnelsen var at salget nå viser at elvarebilene er konkurransedyktige.

Var andelen elektriske varebiler 25, 35 eller 50 prosent i april?

For april viste tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) at elbilandelen blant nye varebiler var på 35 prosent.

Og for de lette varebilene viste statistikken til Statens vegvesen at denne gruppen bare hadde 25 prosent elektrisk andel i april.

Tross dette skrev Enova følgende forklaring på avviklingen av støtten til elvarebiler:

«Salgstallene for april viser at annenhver varebil som selges, drives av elektrisitet.»

I OFV gikk ut og sa at de tvilte på tallene:

– Enova bruker tall som ikke gir et korrekt virkelighetsbilde, sa direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en pressemelding 4. mai.

Påstanden ble likevel gjentatt av klima- og miljøminister Espen Barth Eide skriftlig til Stortinget den 10. mai:

«I april var annenhver solgte varebil elektrisk.»

Elbilforeningen bekymret for 2025-målet

Og fra talerstolen uttalte Barth Eide følgende:

– Nå er det altså slik: Hvorfor skulle Enova støtte elvarebiler når elvarebil er billigst i anskaffelse og mye billigere i bruk? Man har altså vunnet den kampen, det er billigere å kjøpe elvarebil, sa klima- og miljøministeren 16. mai fra Stortingets talerstol.

Elbilforeningen advarer mot myten om at elektriske varebiler nå er konkurransedyktige.

– Man kan ikke sammenligne en fossildrevet varebil med rekkevidde på 700 km med en elvarebil med halve rekkevidden på en solskinnsdag, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningens generalsekretær undrer nå på om regjeringen i det hele tatt forsøker å nå Stortingets mål for nullutslipp i nye varebiler i 2025.

Stortingsrepresentant ba om kilde for påstand

Også stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre reagerte på tallbruken og har derfor etterspurt kilde for informasjonen statsråden har gitt Stortinget.

Og nå har han fått svar fra statsråd Espen Barth Eide:

«Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og Statens vegvesen sine tall viser antall nyregistrerte kjøretøy. Det kan gå lang tid fra en bil blir solgt til den blir registrert. Antall nyregistrerte og antall solgte biler i en enkelt måned vil derfor ikke være det samme.»

Klimaministeren skriver videre:

» Dette er et estimat Enova har gjort basert på gjeldende statistikk fra OFV for januar til og med april, antall søknader til Enova i samme periode og dialog med forhandlere om salgssituasjonen. Enova har fra januar til og med april 2023 mottatt søknader på 3 400 elvarebiler som er bestilt via forhandlere. Dette er høyere enn antall registrerte elvarebiler i samme periode (700 flere biler), noe som indikerer at salgstallene vil være høyere enn tallene for registrerte kjøretøy.»

– Selger skinnet før bjørnen er skutt

Erik Lorentzen, fagsjef i Elbilforeningen, mener forklaringen fra statsråden til Stortinget er oppsiktsvekkende – og at Enova i beste fall gjetter seg fram til tall som passer deres egen agenda.

– Jeg mener det er spekulativ tallbruk av Enova i denne saken, og det er uklokt av klima- og miljøministeren å gjengi disse tallene til Stortinget. Dette er udokumenterte og villedende tall, sier han og fortsetter:

– Dette er faktisk ikke måten vi måler elbilandeler på i Norge. Klimamålet for nye biler i 2025 telles ikke på denne måten. Det finnes ingen offisiell statistikk for dette, bransjen går ikke ut med tall og Enova har heller ikke dokumentert sine estimater.

Elbilforeningen fagsjef mener derfor dette ikke er tall som burde rapporteres til Stortinget.

– Klimamålene til Norge er allerede kompliserte nok som de er. Det er ikke rart at folk flest faller av i klimapolitikken, når myndighetene holder på med slik spekulativ tallbruk, og tilpasser statistikk alt etter hva som passer argumentet, sier Lorentzen.

Nettstedet Energi og klima har laget en gjennomgang av de mange ulike klimamålene til Norge.

Allerede i april 2021 kunne Enova melde at de hadde gitt støtte til over 20.000 elvarebiler.

– Men ser vi på de faktiske tallene så nådde vi først 20.000 elvarebiler ved årsskiftet, altså nesten to år etter gladmeldingen fra Enova. Det er åpenbart at Enova selger skinnet årevis før bjørnen er skutt. Kanskje til og med før den er født, avslutter Lorentzen.