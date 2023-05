Direktøren for Klimaetaten i Oslo om elektriske varebiler: – For tidlig å fjerne Enova-støtten

OPPFORDRER ENOVA TIL Å REVURDERE BESLUTNINGEN: Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo, mener elektriske varebiler fortsatt trenger støtte for å kunne konkurrere med forurensende varebiler i dagens marked. Foto: Klimaetaten

– Å fjerne en tilskuddsordning på bare noen ukers varsel kan gjøre at staten mister troverdighet for at andre virkemidler også kan forsvinne over natten, sier Heidi Sørensen i Klimaetaten i Oslo.

Direktør for Klimaetaten i Oslo, Heidi Sørensen, går temmelig hardt ut mot Enova i dag.

Statsforetaket Enova, som skal støtte klimavennlige løsninger i startfasen frem til slike løsninger står støtt på egne ben, sendte nemlig onsdag ut en pressemelding der de varslet at de avvikler kjøpsstøtten for elektriske varebiler og biogasskjøretøy som bestilles etter 31. mai.

Det vakte umiddelbart sterke reaksjoner.

Å avvikle denne støtteordningen for å få fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet er stikk i strid med politiske signaler om å kutte utslipp fra veitrafikken, mente både Bilimportørenes Landsforening, Elbilforeningen og Norges Bilbransjeforbund.

– Kan bli vanskelig å nå målene

Og nå melder altså Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo, seg på kritikken:

– Det er sannsynlig at avslutningen av Enovas ordning vil føre til at elbilandelen for varebiler på sikt synker. Det vil derfor være vanskelig å nå målet i NTP om at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie fra 2025, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i en pressemelding.

Det hun sikter til med NTP er Nasjonal transportplan. Der er det mål om at alle nye lette varebiler skal være nullutslipp i 2025, og alle tunge varebiler skal være det fra 2030.

Hittil i 2023 er elandelen i nybilsalget av varebiler i Norge på i underkant av 37 prosent, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

For Oslo ligger tallet på 52 prosent.

Klimaetaten peker på at elvarebilene står klare til å erstatte fossile kjøretøy og derfor kan gi utslippskutt allerede i dag.

Fortsatt er under 15 prosent av alle varebiler i Oslo elektriske. For landet som helhet er andelen under 5 prosent. 91 prosent kjører på diesel.

Flengende kritikk også fra OFV

Tidligere i dag gikk også direktør Øyvind Solberg Thorsen i nettopp Opplysningsrådet for veitrafikken hardt ut mot Enovas avgjørelse.

Begrunnelsen Enova gir, er nemlig at markedsandelen for elvarebiler har nådd 40 prosent.

– Enova bruker tall som ikke gir et korrekt virkelighetsbilde, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Han er ikke den første som stusser over tallmaterialet som ble brukt. I går kritiserte også Elbilforeningen Enova for sin omgang med tall:

– Elbilforeningen skjønner ikke hvor Enova henter salgstall for elektriske varebiler fra. Men fortsatt er det slik at et stort flertall ikke velger utslippsfritt. Da er ikke jobben gjort, sa Unni Berge, kommunikasjonssjef i Elbilforeningen til elbil.no i går.

– Det er så man kan lure på om regjeringen faktisk er klar over hva Enova holder på med. Dette må vi ta opp politisk.

Kommer fremdeles dårligere ut rent økonomisk – reddes av virkemidlene

Tidligere i år gjennomførte miljøstiftelsen Zero på oppdrag fra nettopp Klimaetaten en virkemiddelanalyse for å kartlegge hva som skal til for å få opp salget og bruken av elektriske varebiler i Oslo.

Den konkluderer med at elektriske varebiler lønner seg på grunn av virkemidlene som er tilgjengelige. Hvis virkemidlene, inkludert støtten fra Enova, faller bort, kommer elvarebilene dårligere ut sammenlignet med fossile alternativer.

Samtidig opplever bransjen fremdeles ulemper og usikkerhet knyttet til rekkevidde og lastekapasitet, som gjør at aktørene fortsatt trenger økonomiske insentiver for å velge nullutslipp fremfor fossilt.

– Enova-støtten er viktig for bedriftene som fortsatt opplever utfordringer med å gå over til elektriske biler. Besparelsen som bedriftene har fått som følge av støtten fra Enova har hittil veid opp for de andre ulempene, sier Sørensen.

– Kan føre til at staten mister troverdighet

Klimaetaten i Oslo har også noe på hjertet rundt biogasslastebiler, som mener at økonomiske insentiver som bompengefritak og investeringsstøtte fortsatt er avgjørende for at et selskap velger biogass fremfor diesel når de skal kjøpe en lastebil.

Sørensen mener at i verste fall kan bransjen oppleve at risikoen ved å gå fra fossilt drivstoff til elektrisitet og biogass blir for stor.

– Å fjerne en tilskuddsordning på bare noen ukers varsel kan gjøre at staten mister troverdighet for at andre virkemidler også kan forsvinne over natten, sier hun.

– Vi kan ikke forvente at utviklingen går i det tempoet vi trenger for å nå klimamålene uten å gi bransjen virkemidlene og forutsigbarheten som er nødvendig, fortsetter Sørensen, som peker på at dersom virkemidlene skal fungere, er det avgjørende at bransjen får mer forutsigbarhet.

Nyheten om at Enova fjerner tilskuddsordningen for kjøp av elvarebil og biogasskjøretøy kommer for øvrig på toppen av at myndigheten allerede har gjort det mindre gunstig å kjøpe elvarebil med tanke på moms og firmabilbeskatning.