Direktøren i Opplysningsrådet for veitrafikken med bredside: – Tull med tall fra Enova om elvarebiler

KUTTER STØTTEN TIL ELEKTRISK VAREBILER: Men nå får Enova motbør, og høster kritikk for å bruke tall som ikke stemmer overens med virkeligheten. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

I går varslet Enova at de avvikler kjøpsstøtten for elektriske varebiler. Direktøren i Opplysningsrådet for veitrafikken kontrer i dag med at Enova bruker feil tall og ikke gir et riktig bilde av virkeligheten.

Statsforetaket Enova, som skal støtte klimavennlige løsninger i startfasen frem til slike løsninger står støtt på egne ben, sendte onsdag ut en pressemelding der de varslet at de avvikler kjøpsstøtten for elektriske varebiler og biogasskjøretøy som bestilles etter 31. mai.

Det vakte umiddelbart sterke reaksjoner.

Å avvikle denne støtteordningen for å få fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet er stikk i strid med politiske signaler om å kutte utslipp fra veitrafikken, mente både Bilimportørenes Landsforening, Elbilforeningen og Norges Bilbransjeforbund.

Det kan du lese mer om i denne saken elbil.no publiserte i går:

Får kritikk fra flere hold

Begrunnelsen Enova gir, er at markedsandelen for elvarebiler har nådd 40 prosent.

– Enova bruker tall som ikke gir et korrekt virkelighetsbilde, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding i dag.

Han er ikke den første som stusser over tallmaterialet som ble brukt. I går kritiserte også Elbilforeningen Enova for sin omgang med tall:

– Elbilforeningen skjønner ikke hvor Enova henter salgstall for elektriske varebiler fra. Men fortsatt er det slik at et stort flertall ikke velger utslippsfritt. Da er ikke jobben gjort, sier Unni Berge, som er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Enova hevdet også at en av to varebiler som selges nå er elektriske. Dette til tross for at el-andelen i varebilsalget fra januar til april er på i underkant 37 prosent.

Blant de lette varebilene er bare 26,3 prosent elektriske så langt i år. Andelen har gått ned så langt i 2023, sammenlignet med 2022.

OFV: Vil bevare ordningen

OFV-direktør Solberg Thorsen mener dagens ordning bør opprettholdes.

– Det er for tidlig å fjerne denne støtteordningen nå, dersom vi virkelig ønsker å nå de grønne målene som er satt – også for varebiler. Og tall som presenteres må være korrekte og settes inn i en helhet som gir mening, sier Solberg Thorsen.

Han viser til at Enova sin pressemelding sier at de har gitt støtte til 31.000 elvarebiler, mens de på sin egen hjemmeside oppgir de at de har gitt støtte til 44.694 elvarebiler.

KRITISK: Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken. Foto: OFV

«Lite tillitsvekkende» – dieselandel på 60 prosent

I 2022 endte markedsandelen av førstegangsregistrerte nye elektriske varebiler på 24,2 prosent. Så langt i 2023 er andelen elvarebiler 37 prosent.

– Dieselandelen for varebiler utgjør nesten 60 prosent, så det er fortsatt et langt stykke å gå før alle nye varebiler er elektriske, sier Solberg Thorsen.

Han mener Enovas tallfremstilling er lite tillitsvekkende, og fremstår som «tull med tall».

Dette begrunner han med at det er en markant forskjell i tilsagn, og faktiske utbetalinger når kjøretøyene er registret.

– OFVs tall tilsier at dette ikke er en slik suksesshistorie som Enova fremstiller det. Her må det ryddes i tallene, slik at vi tydelig kan få se hvor vellykket Enovas bidrag reelt sett har vært.

Mener regjeringen neppe kan være fornøyd med dette

OFV-direktøren sliter også med se for seg at regjeringen kan være fornøyd med resultatene av ordningen så langt – og i hvert fall ikke at den avvikles.

Målet er som kjent at i 2025 skal alle lette varebiler som selges som nybiler være nullutslippsbiler, og tilsvarende at alle nye, store varebiler og lastebiler skal være utslippsfrie innen 2030.

Det skal kuttes 55 prosent CO2 fra transportsektoren frem mot 2030. Det er enorm oppgave, hvor vare- og lastebiler spiller en sentral del.

– OFVs tall viser videre at det er 508.028 varebiler i den totale bilbestanden, av disse er 24.098 elektriske. Det betyr at en andel på bare 4,7 prosent er elektrisk. Dersom regjeringen mener alvor med dette må det bety at de ser for seg å lansere andre virkemidler, konkluderer Øyvind Solberg Thorsen.

Kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen var ute med en lignende beskjed i artikkelen om dette i elbil.no i går:

– Det er så man kan lure på om regjeringen faktisk er klar over hva Enova holder på med. Dette må vi ta opp politisk, sa Berge da.