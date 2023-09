Parkering for elbil

Elbillading ved flyplassene: Er det greit å la elbilen stå på ladeplassen over lang tid?

FRITT FREM? Hvor lenge er det greit å oppta en ladeboks ved en flyplass? Foto: Gunstein Myhre/Mer

Er det innafor å la bilen okkupere laderen på flyplassen i ukesvis? Se hva ladeselskapet som har ansvaret for lading ved norske lufthavner svarer.

Se for deg at årets drømmeferie er booket. Du skal være borte i lang tid og glemme alt kjas og mas, men så må du jo tilbake igjen en gang.

Parkerer du bilen på flyplassen er det jo praktisk at den er ladet opp når du kommer tilbake, men er det greit at den står og opptar en ladeplass helt til du er tilbake?

Vi setter over til Mer

Dette er en del av det vi refererer til som destinasjonslading, altså lading på ved et reisemål, enten det er ved en fornøyelsespark, et hotell eller en flyplass.

Sistnevnte skiller seg klart ut, siden man da gjerne blir stående parkert i flere dager, om ikke uker av gangen, og bilen vil være fulladet lenge før du er tilbake.

Men er det greit at du står der og opptar en ladeplass så lenge?

Vi har spurt ladeselskapet Mer, som nå drifter ladetilbudet ved norske flyplasser, om hva de mener om saken.

Slapp av og nyt ferien

Ladeselskapet Mer annonserte for noen uker siden at de blir leverandør av både hurtiglading og normallading – som vi altså snakker om her – på Avinors flyplasser.

Vi spurte Tone Tversland, markeds- og kommunikasjonssjef i Mer, om deres syn på saken.

– Hvis det er behov for å fylle batteriet, oppfordrer vi selvfølgelig våre kunder til å benytte seg av normallading på lufthavnen, uavhengig av hvor lenge de planlegger å være borte, sier Tversland.

Sett bilen til lading og nyt ferien, med andre ord.

IKKE NOE PROBLEM: Markeds- og kommunikasjonssjef i Mer, Tone Tversland, ser ikke noe galt i at du blir stående lenge på flyplassen. Foto: Mer

Tversland opplyser også om at Mer, i samarbeid med Avinor, vil tilpasse seg behovet for ladere ved den enkelte lufthavn.

I klartekst betyr det at ladeanleggene kan oppskaleres hvis etterspørselen tilsier det.

