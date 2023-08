Gjenbruker 95 prosent i nytt kjøretøy: Paxster lanserer ATV-serie laget av brukte postbiler

GJENBRUK: En Paxster som var klar for utskiftning hos Posten Bring AS, strippes helt ned og bygges opp igjen på fabrikken i Sarpsborg. Som fugl Fønix stiger den opp med igjen med lasteplan. Foto: Paxster

Siden starten i 2012 har rundt 3.600 kjøretøy rullet ut av Paxsters fabrikk i Sarpsborg. Men det triller stadig noen tilbake for å få en ny sjanse. Kanskje til et liv i skogen?

– Vi kjøper tilbake en rekke av de brukte Paxsterne som ellers ville blitt parkert, stripper dem helt ned og bygger dem opp igjen med en gjenbruksgrad på 95 prosent, sier senior markedsrådgiver Cathrine Lund i Paxster.

I september lanseres Paxster Utility eCompact, det første nyttekjøretøyet fra selskapet som lager verdens mestselgende norskproduserte elbil.

– Vårt rimeligste og mest bærekraftige alternativ vil være vår eCompact Recharge, som allerede har levd et liv som postbil. Men vi lanserer også eCompact og eStretch.

Der har sistnevnte et enda større lasteplan og disse to elektriske kjøretøyene er nyproduserte.

PÅ NY POST: Denne Paxsteren har oppgraderte dekk og drivlinje, noe som gjør at den kan ta seg frem på ulike underlag. En ekte ATV (All Terrain Vehicle), med andre ord. Foto: Paxster

Disse kjøretøyene, med to lasteplan og en nyttelast nær 400 kilo, vil bli et stort satsningsområde for den produsenten fremover.



Kjøretøyene har i tillegg multifester både foran og bak til ulike redskaper samt mulighet for å lade elektriske apparater.

Og ikke minst: De er lydløse.

– Kjøretøyene kommer i butikker over hele landet utover høsten, sier Lund om den åpne ATV-en som har en topphastighet på opptil 60 km/t.

Det er tenkt at denne gjenfødte Paxsteren – med solid bakkeklaring –kan være klar for veiarbeid, anleggsplasser eller hytteturer gjennom skog og mark.

Nytt liv med Recharge

Vi har vel alle sett en rød liten sak på fire hjul levere ut post, men hva skjer med dem når Posten bestemmer seg for å bytte de ut?

Av andelen produserte Paxstere er rundt 750 levert til Posten Bring AS og ca. 350 til andre norske kunder.

– De resterende om lag 2.500 kjøretøy er eksportert til 20 land, deriblant Tyskland, UK, Spania, Sverige og Danmark, sier Lund.

– Så hva er normalt levealderen på en ny Paxster?

– Levetiden kommer an på bruk og service.

Lund kan fortelle at per juli i år har fabrikken i Sarpsborg kjøpt tilbake om lag 240 av disse «smårullingene» fra Posten.

Og det er enkelte av disse som nå blir en enda røffere og tøffere utgave av seg selv. Ja, faktisk så god som ny.

– Vi tenkte det var for ille at en Paxster, som hadde gått 4-6 år på veien, skulle bli parkert. Vi ønsket å maksimere levetiden på kjøretøyene, og derfor skapte vi et nytt produkt hvor vi gjenbruker våre allerede bærekraftige kjøretøy, sier Lund.

FULL RULLE: – Det går fremdeles Paxstere på veien av vår første generasjon med kjøretøy som ble produsert tilbake i 2016, sier markedsrådgiver Cathrine Lund. Her er et rødt eksemplar ute på postruta i Moss. Foto: Elbilforeningen

– Den totale rekkevidden har ofte ikke gått ned mer enn 12 kilometer etter flere års hard bruk på veien, sier Lund.

Paxster restaurerer også de brukte postbilene til vanlige Paxstere, ikke bare ATV-er. Men felles for dem alle er at de får et liv nummer to.

I denne videoen kan du se hvordan de rehabiliteres fullstending.

Ifølge Lund har dette skapt stor etterspørsel blant annet innen bakerier, matserverings­bransjen og offentlig sektor.

– Vi etablerte en egen Paxster 2ndDrive produksjonslinje i 2022, men første 2ndDrive solgte vi allerede i 2020.

– Finnes det noen deler som ikke kan gjenbrukes, eller som ofte må byttes ut?

– Bremseklosser, skiver, håndbrekk og ellers andre komponenter som har med sikkerhet å gjøre byttes ut i nye. Plast og karosserideler byttes på gullmodeller. Per nå ligger vi på 95 prosent gjenbruk.

Bønder og håndverkere interessert

Batteriet har fremdeles har en kapasitet på mellom 80 og 90 prosent når kjøretøyene er tilbake i Sarpsborg – byen der de ble til.

– Våre litium-jernfosfat-batterier har veldig lav utladningshastighet og holder seg mye lenger enn vanlige litiumbatterier, sier Lund.

FLERBRUK: Per nå selger Paxster mest av modellen Cargo, men de har også de som heter Delivery, Utility og XL. De forventer stor etterspørsel etter de to sistnevnte typene, men ifølge Lund merker de allerede stor interesse for den nye ATV-serien.

Hun legger til at de også skal ha flere fordeler når det kommer til sikkerhet og levetid.

– Batteriene går også gjennom en intern prosess hos oss, noe som resulterer i at kjøretøyene har en veldig god rekkevidde, legger hun til.

Disse andregenerasjons Paxsterne selges så med utvidet garantitid.

– Dette byr på muligheter for kunder som ikke har de samme økonomiske forutsetningene, men som allikevel har bærekraft og effektiv logistikk på agendaen, sier Lund.

Hun kan nå fortelle om økende etterspørsel fra et enda bredere marked. Både bønder og håndverkere har meldt sin interesse.

– 2ndDrive er vår nye grønne satsning, og spiller en aktiv rolle i å sikre fremtidens sirkulære forretningsmodell, sier Lund.