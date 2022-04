Postmann Pat prøver ut Paxster: Lager verdens mestselgende norskproduserte elbil

PAXSTER-SHOT: Disse små elektriske doningene brer seg over hele verden, er norskproduserte og ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Posten Norge. Alle foto: Jamieson Pothecary

Du har sikkert sett postbudet ditt dure rundt i en Paxster, men visste du at den er norsk? Nå testes modellene ut av britiske Royal Mail.

Du har garantert sett dem i aksjon, de små, gjerne lettere rektangulære kjøretøyene som blant annet postbud over store deler av landet bruker når posten skal frem.

Kanskje har du også fått levert avisen eller en pizza med en slik en?

Eller kanskje fått bot av en Paxster-drevet parkeringsvakt, eller sett parkvesenet i full sving med en Paxster som elektrisk pakkesel.

Uansett har Paxster levert omtrent 3000 eksemplarer av sine elektriske modeller i Norge, deler av Europa og faktisk helt på andre siden av kloden, fjernere bestemt New Zealand.

– 3000 elbiler, det er vel flere enn både Think og Buddy kan skilte med, så vi kan slå oss på brystet og si at vi er Norges største bilprodusent så langt, sier Thor Øivind Johansen, salgsdirektør i Paxster.

STOLT ELBILLEVERANDØR: Salgsdirektør Thor Øivind Johansen i Paxster.

Her kan du forresten se Fully Charged-programleder Jack Scarlett og Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu futte rundt i Oslo – i hver sin Paxster:

Sparer tid og får lavere sykefravær

Historien om Paxster begynte i 2012, og det skjedde i samarbeid med nettopp Posten i Norge.

Elbil.no skrev forøvrig en artikkel om Paxster-prosjektet nettopp i 2012 under tittelen «Ny, norsk elbil«. (Vel, tittelen var i det minste ikke nynorsk elbil.)

– Posten ønsket et kjøretøy som var mer miljøvennlig enn kjøretøyene de hadde, og som også hadde økonomi og sikkerhet i fokus. Og mye nettopp derfor ser Paxsterne ut som de gjør, foreller Johansen.

Han sikter til at Paxsterne mangler dører, og har et lavt innstegspunkt, slik at man enkelt kan komme seg inn og ut av doningen.

– Tanken er å gjøre arbeidsdagen for post- og pakkebud mest mulig ergonomisk riktig. Posten hevder dessuten at de har en tidsbesparelse på 20-25 prosent i områdene der Paxsterne er i bruk – og egner seg best, fortsetter Johansen.

Han sikter da til by- og villaområder der det er mye start og stopp og inn og ut.

– I tillegg forteller Posten oss at de har fått sykefraværet betydelig ned blant budene som bruker Paxstere.

I stedet for ratt, manøvreres disse doningene med styre. Men den store fordelen er at man slipper overgangen mellom varmt og kaldt klima når man skal inn og ut.

– Budene kler seg for å være ute og i praksis sitter de jo ute, selv om de er skjermet for regn og vind.

Fra Slovenia og Malta til London

Paxster-salgssjefen kan berette om stor interesse fra ulike deler av Europa.

– Blant annet Danmark, flere tyske postselskaper, og vi er rammeleverandør til posten i Portugal, Malta og Slovenia.

– Dessuten har vi levert nesten 500 kjøretøy til postvesenet i New Zealand.

Det er såkalt «last mile delivery» Paxsterne er egnet til. Altså når ting skal fra et lokalt distribusjonssenter og ut til husstandene.

– Og nå har vi en interessant test hvor britiske Royal Mail tester kjøretøyet i London og tre andre byer. I London prøver også DPD ut kjøretøyet vårt i disse dager, så det er mye spennende som skjer nå.

– Hvis dette ender med Postmann Pat & co begynner å kjøre Paxster i stor skala, vil det kunne bety salg av mange tusen kjøretøy?

– Ja, det kan det. Men de kommer nok ikke til å bytte ut hele flåten med Paxstere, men de har jo over 30.000 varebiler som de bruker i dag. De har sagt at rundt ti prosent av disse kan være aktuell for denne typen «micro-electric vehicles», som de kaller det.

– Så de har snakket om at det kan være et behov for 2500 – 5.000 biler, faktisk. Da blir det neppe bare på én leverandør, men kanskje på to. Så vi håper vi får muligheten til å bli en av disse.

Som å kjøre en ATV

Å kjøre en Paxster er litt som å kjøre en ATV, mener salgssjefen.

– Men fordelen er at man kan kjøre tett opp mot avleveringspunktet. Du er på postkassa med én gang.

De fleste Paxsterne kan du kjøre om du har mopedførerbevis, men selvsagt også om du har vanlig klasse B-førerkort.

Disse modellene har en toppfart på 45 km/t, og rekkevidden er på cirka 110 kilometer.

– Det vi er opptatt av, er at kundene skal innse at et mindre kjøretøy kan gjøre jobben minst like godt som en varebil, som tar mye mer plass og forurenser mye mer. Disse veier mye mindre, sliter langt mindre på veiene, og siden den er elektrisk, har den heller ingen utslipp.

Posten Norge tester XL-versjonen

I Norge har de levert rundt 700 modeller til Posten Norge.

Johansen forteller at også Amedia har kjøpt 300 eksemplarer. Mediehuset og avisdistributøren Schibsted står også på kundelisten.

– Vi er dessuten i dialog med selskaper som Foodora, og ellers har vi noe salg til håndverkere og offentlige etater.

Nå er salgssjefen spent på hvordan den nye modellen Paxster XL, som har et større lastevolum og større nyttelast, vil bli mottatt.

– Posten har denne modellen på test nå. Vi håper at denne kan ta over en større andel av varebilparken hos dem.

XL-versjonen kan du kjøre med førerkort for vanlig bil, eventuelt med lett motorsykkelsertifikat, og topphastigheten her er 60 km/t.

Den har samme batteripakke som den originale Paxsteren, og vil ha en reell rekkevidde på rundt 85 kilometer.

– For de fleste brukerne og kundene er det tilstrekkelig.

– Nå er kanskje ikke privatpersoner den største kundegruppen deres, men hvis man skulle få lyst på en Paxster, hva må man ut med?

– De koster fra cirka 130.000 kroner, avhengig av utstyrsnivå. Da er vi på en mellomstor batteripakke på åtte kW, med en rekkevidde på rundt 80 kilometer.

Johansen har ikke akkurat klokkertro på at Paxsteren vil bli den nye folkeelbilen hos det norske folk.

– Men den er artig å kjøre, og du har vindskjerm og tak, og varme i holkene og defroster på ruta – så det er litt komfort her også. Så for de som er innstilt på å kjøre et semi-åpent kjøretøy, er det bare å slå til.