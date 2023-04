De nye arbeids-elsyklene: Denne norske doningen kan du kjøre uten lappen

GRØNN MOBILITET: Den ser kanskje ut som en liten elbil, men det er en elsykkel med tak over hodet. Side-«dørene» er av den mer luftige sorten – de tas opp og ned som en bom. Alle foto og video: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Sykkel uten kjede og gir? Elmotor på begge bakhjul som drives fram av pedaler og styres som en sykkel? Jepp! Mikromobilitets-trenden tråkker til som aldri før.

Hvordan få folk til å sykle hele året i en storby der politikerne i økende grad vil stenge gatene for privat biltrafikk?



Det lurte gründer Morten Rynning på. Nå lurer han ikke like mye lenger.

Kartla været

Rynning hadde selv elbil og ikke mindre enn fem sykler.

– Men per sykkel syklet jeg veldig lite, for enten var det for kaldt eller så var det for varmt eller så ble jeg for svett, sier økonomen.

Det var gjerne en grunn til å la tohjulingene stå parkert hjemme.

Sammen med sin medgründer, Ragnar Melbye Ek, begynte Rynning i 2016 å telle bakover på yr.no for å kartlegge været i Oslo-området.

De fant 239 dager med regn eller frost, forteller han under lanseringen av CityQ i en gammel industrihall på Skøyen.

GRÜNDER: Morten Rynning har hentet inn ekstern finansiering både før og etter koronapandemien. Syv år er gått siden ideen om å utvikle en helt ny type lastesykkel kom.

– 60-70 prosent av syklistene sykler ikke i regn, og i alle fall ikke i frost, sier han og inkluderer seg selv i den statistikken.

Problemstillingen over ble starten på selskapet CityQ, der Rynning nå er administrerende direktør.

Der forsto de tidlig at det ville kreve sitt av folk å skifte fra bil til sykkel, og tenkte en kombinasjon av komfort og sikkerhet når de satte i gang.

Føles litt som en bil

Den ser kanskje ut som en liten elbil, men det er altså en elsykkel og du trenger derfor ikke førerkort. Følgelig er det heller ikke skilt foran eller bak.

Men målet er at det skal føles litt som å kjøre en bil med fjæringer, og farten kan komme opp i 25 km/t.

SNUR PÅ EN FEMØRING: Mattis Trosviken i selskapet Fleet demonstrerer hvordan en CityQ kjøres. Svingradiusen er stor, og den responderer lett når du trår på pedalene.

Den spesialbygde elsykkelen har vært under utvikling i mange år, med litt ulike designere bak styret.

– Vi fikk veldig spennende ingeniører i Norge til å lage prototyper, men vi kom ikke helt i mål, sier Rynning.

Deretter restartet de prosessen med tyske ingeniører som hadde vært med på å lage noe lignende før.

– Nå er det en paneuropeisk start-up med rundt 14 mennesker fordelt på fire land, sier Rynning.

LETTKJØRT: CityQ er smidig i trange bygater. Den kommer til nesten over alt. Genialt når man skal levere mange tunge pakker på en dag. Mattis Trosviken i det samarbeidende selskapet Fleet manøvrerer doningen i denne videosnutten.

Bygges i Tyskland

En litt tidligere variant av CityQ ble vist fram under sykkelmessen i Frankfurt sist sommer. Allerede da fikk vi høre om flere bestillinger som var kommet inn.

Totalt har 3.000 interesserte tegnet seg opp på nettsiden, ifølge ferske tall fra Rynning. Her er også mange privatpersoner.

Så langt i år er tolv elsykler laget på en fabrikk i Nürnberg i delstaten Bayern. Disse skal til kunder i Tyskland, Belgia, England og Norge.

– Vi skal bygge hundre til i år, og neste år et par tusen, sier Rynning til elbil.no.

Og han har vekststrategien klar for de neste åtte årene, men først må CityQ masseproduseres og dermed komme ned i pris.

Noe av det mest spennende her er drivlinjen. Dette er den første industrialiseringen av kjedeløst system. Morten Rynning i CITYQ

Amibisjonene er det ingenting i veien med:

– Vi sier vi lager små kjøretøy, men vi skal lage en stor forskjell og vi skal lage store volum.

CityQ er med i Urban Mobility, som er EUs program for bymobilitet, som følge av et initiativ fra European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Ikea-tankegang

Planen er også at CityQ på sikt skal komme flatpakket fra fabrikken, omtrent som hos Ikea – og så kan de skrus sammen av eksperter lokalt.

INNI KABINEN: Her er det et sykkelstyre med vanlig brems som klemmes inn – en på hver side. Pedalene er plassert rett over dørken i doningen. Utstyr som speedometer og mobilholder er også på plass.

Det vil ta en trent person rundt fire timer å montere en CityQ.

Vitale mål på elsykkelen er:

Bredde 89 cm

Høyde 165 cm

Lengde 239 cm

Kan kjøres av «alle»

– Det er ingen aldersgrense for å bruke elsykkel i Norge, men vi anbefaler at man er minst 13 år og 160 cm høy, sier Rynning.

Sammen med noen andre aktører skal de utarbeide retningslinjer for å sikre trygg trafikk.

Sjekk for øvrig vår videoreportasje fra i fjor om den noe beslektede elsykkelen Podbike Frikar fra Stavanger, som etter en del utsettelser i disse dager endelig er så smått i gang med å finne veien ut til kundene:

Rent teknisk krever CityQ minimalt av vedlikehold, siden sykkelen verken har sykkelkjede eller gir.

– Noe av det mest spennende her er drivlinjen. Dette er den første industrialiseringen av kjedeløst system. Det er «pedal by wire», så det er software-styrt og det gjør at vi kan ha drive modes i stedet for vanlige sykkelgir, sier Rynning.

LEVERER VARENE: Boksen på lasteplanet rommer én kubikk.

Under førersetet ligger to litium-batterier på 1,44 kilowattimer hver, som enkelt kan byttes. Her snakker vi en kraft på 48 volt.

Doningen kan kjøre opp mot 140 kilometer på én lading, avhengig av terreng og årstid.

Uten fører veier den kun 83 kilo, men bestilles modellen med firkantet kasse bakpå må det legges til ytterligere 12 kilo.

Totalt med last og en person kan elsykkelen frakte 300 kilo.

CityQ har bakhjulsdrift og dekk på 20 tommer. De to motorene sitter i midten på hvert hjul, og leverer til sammen 220 Nm.

En vanlig elsykkel ligger på mellom 50-70 Nm.

LYS FREMTID: Lykter foran og bremselys bak. CityQ har to sidespeil og stor vindusvisker på frontruta. – Skikkelig dårlig vær er bra CityQ-vær, sier Morten Rynning, som tror denne formen for mikromobilitet har en lys fremtid.

Aller første i Oslo

Elsykkelen som er tilgjengelig for demonstrasjon denne dagen, kom til Oslo sist uke og er utlånt av en tidlig kjøper.

– Dette er den ene av de tolv som er laget nå som får lov til å være i Norge. Asker kommune kommer til å få bruke den første sykkelen, sier Rynning.

Kommunen var raskt ute med å bestille, i likhet med Ruter og Ferd.

Bravida er en annen kjøper, det samme er DHL i London.

BAKHJULSDRIFT: CityQ trekker på de to bakerste hjulene. Motoren sitter midt i og ligner til forveksling på en sort hjulkapsel.

Fleet skal leie ut elsykkelflåte i Oslo

CityQ har inngått en samarbeidsavtale med det nyetablerte Oslo-selskapet Fleet. De har foreløpig en avtale om 60 elektriske lastesykler til deres Oslo-pilot.

Denne flåten med CityQ-sykler skal leies ut til bedrifter i Oslo som opererer i bykjernen. Her er det altså snakk om en såkalt business to business-modell, og så kjent som B2B.

Gjennom en fast månedspris vil Fleet tilby lastesykler, support, service og vedlikehold, men også egne ladestasjoner med 100 prosent fornybar energi.

Disse ladestasjonene kan da settes opp like utenfor kontoret til bedriften, og skal være enkle å fjerne igjen.

Solcelledrevet lading og mulighet for batteribytte

Mattis Trosviken er prosjektassistent i Fleet og demonstrerer elsykkelen for elbil.no.

Han forklarer at en ladestasjon vil bestå av to containere. Disse vil til sammen ha plass til syv elsykler.

Forventet strømforbruk per år for en slik hub er rundt 2030 kWt.

Seks solcellepaneler på hver container er beregnet til årlig å produsere 1,5 mWt, noe som kan gi et strømoverskudd som vil bli levert tilbake til nettet der det er mulighet for tilkobling.

– Hver av containerne tar cirka én parkeringsplass. Vi har vært i dialog med flere parter, blant annet Bymiljøetaten, og vi har fått en veldig positiv respons, sier Trosviken.

Fleet, som er støttet av Innovasjon Norge, starter opp pilotprosjektet i september.

– Vårt utgangspunkt er at vi skal få plassert ut ti Fleet-hubs i indre bykjerne – fra Ring 3 og innover, sier Trosviken.

Det vil også være felles ladestasjoner for alle som abonnerer på Fleet, plassert strategiske plasser i bykjernen, slik at en lademulighet aldri er langt unna.

Her vil man enkelt kunne sette inn et av de lette batteriene fra sykkelen, mens man sykler videre med det andre.

– Denne funksjonen er en av flere grunner til at Fleet mener CityQ egner seg så godt til akkurat vårt prosjekt, sier Trosviken.

Med andre ord omtrent som elbilmerket Nio, som tilbyr batteribytte på fem minutter som et alternativ til hurtiglading.

Ekspansiv tankegang

Målet til Fleet er å ekspandere sin utleievirksomhet til ti andre europeiske byer innen 2027.

Rynning tenker det passer som hånd i hanske:

– Vi er utviklere av en kjøretøyplattform og vi trenger noen som kan tenke videre rundt hvordan levere en tjeneste så problemløst som mulig.

HAR TRUA: Mattis Trosviken jobber i Fleet, som skal leie ut CityQ til bedrifter i Oslo fra høsten av: – Vi vil også tilby lokalsamfunnet fordeler, ved å ha verktøy tilgjengelig for enkle sykkeljusteringer og reparasjoner, samt luftfylling på hver hub.

– Byer over hele verden sier de vil redusere biltrafikken. Veldig mange sier de skal elektrifisere den, men sliter med ladeinfrastruktur, sier Rynning.

Men køene blir ikke mindre selv om bilene blir elektriske. For å løse trafikkork hjelper det med mindre kjøretøy, og ifølge Rynning kan de ta bort 75 prosent av trafikkvolumet.

Kostnadene er også lavere.

– B2B-sykkelen har nå en pris som er høyere enn den vil ha i masseproduksjon fra 2024, sier Rynning.

Avhengig av modell og utstyr vil prisen havne et sted mellom 9.000 og 13.000 euro før moms (mellom 105.000 og 152.000 norske kroner) i 2023/2024.

Elsykkelen vil etter hvert komme i tre andre modeller som alle bygges på samme plattform:

Uten tak, med lasteplan eller med sete til passasjerer.

Mikromobilitet spås som «the next big thing»

Konsulentselskapet McKinsey har kalt denne typen fremkomstmiddel for «The next big thing in urban mobility«.

SUSER AVGÅRDE: De neste 12 månedene vil CityQ konsentrere seg om følgende markeder: Tyskland, Benelux, Storbritannia og Skandinavia.

Selskapet spår videre at dersom interessen tar av, og lovgivere sørger for visse reguleringer når det gjelder biler, kan dette segmentet komme opp i en omsetning i størrelsesorden 100 billioner dollar (drøye tusen milliarder kroner) innen 2030 – i markeder som Europa, Kina og Nord-Amerika.

Til sammenligning har de to ledende produsentene av elektriske tohjulinger hatt globale overskudd på 300 millioner dollar (rundt 3.192 millioner) siden 2015, ifølge McKinsey.