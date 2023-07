Ny Stellantis-plattform frister med 700 km rekkevidde: Peugeot e-3008 først ut på spennende plattform

GRAFITTI: Bak dekoren finner vi den kommende Peugeot e-3008. Den blir garantert en spennende bil i segmentet vi nordmenn liker.

Stellantis-konsernet mangler aktuelle elbiler i de mest populære klassene, men nå er de konkurransedyktige modellene rett rundt hjørnet. Peugeot starter ballet med e-3008. Den får klasseledende rekkevidde.

Bilkonsernet tidligere kjent som PSA ble hyllet, blant annet av oss, da de presenterte Peugeot 208 og Opel Corsa som elektriske versjoner på kombiplattformen eCMP, som også huser fossile motorer.

Over 300 kilometer rekkevidde og lading opp mot 100 kW var orgasmisk i småbilklassen i 2019, men er ikke fullt så imponerende nå.



Riktignok har PSA, som har vokst til hele 14 bilmerker og nå heter Stellantis, finslipt på plattformen som nå tilbyr rundt 400 kilometer, men den er ikke lenger like aktuell.

Nye elektriske plattformer

Men nå nærmer STLA-plattformene seg med stormskritt, eller «Stella» som de kaller dem internt. Da blir de endelig konkurransedyktige igjen.

Det kommer til sammen fire plattformer: STLA Small, Medium, Large og Frame, men det er STLA Medium som blir volum-plattformen som det kommer flest biler på.

STLA Medium først ut

STLA Medium blir den første av fire globale elbilplattformer som settes ut i livet.

Den kan levere rekkevidde fra 500 til over 700 kilometer (WLTP). Batteriet skal ha en netto kapasitet på opptil 98 kilowattimer (kWt).

Den vil dermed plassere seg blant de med mest energi mellom akslingene.

FOLKELIG: Stellantis har for det meste folkelige og rimelige modeller. De har aldri fått mer effekt for penga.

Den får 400-volts arkitektur, få et forbruk under 14 kWt per 100 kilometer på flere modeller, og ladefarten vil komme opp i 2,4 kWt per minutt.

Plattformen blir tilgjengelig med forhjulsdrift eller firehjulsdrift.

Motoreffekten vil ligge mellom 160 kW (215 hk) og 285 kW (388 hk), så den blir sprekere enn Volkswagens MEB-plattform, men betraktelig svakere enn både Tesla og Volvo/Polestar.

FLEKSIBEL: STLA Medium dekker de mestselgende størrelsene.

Det er planlagt både sedaner, stasjonsvogner, crossovere og SUV-er – i C- og D-segmentet med dimensjoner mellom 4,3-4,9 meter og akselavstand mellom 2,7-2,9 meter på Medium-plattfomen.

Den tillater hjul opp til 750 mm i diameter og en bakkeklaring på over 22 centimeter for å sikre gode terrengegenskaper.

Det skal være lagt stor vekt på kjøreegenskaper og lavest mulig tyngdepunkt, samt bruk av lette og stive materialer.

Første modell basert på STLA Medium vises i september, og det er altså nye Peugeot E-3008, melder Stellantis.

Stellantis representerer Opel, Citroën, Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge. Alle selges gjennom Bertel O. Steen.