På innsiden av Peugeot E-3008: Panoramaskjerm rett i fleisen

HØYT HEVET: Med høyt plassert 21-tommers skjerm, mener Peugeot at man slipper head-up display.

Peugeot har ståltro på høyt plassert skjerm og lavt plassert ratt. Nå utvides konseptet i den nye SUV-en som kommer til høsten.

Peugeot lanserte sin i-Cockpit i 2012, med et bittelite ratt mellom knærne og et høyt montert instrumentpanel.

Da kan man se over rattet, i stedet for å begrense instrumenteringen til det man ser inni rattet.

Hittil har de bygget ti millioner biler med dette prinsippet, ifølge en pressemelding.

Bilprodusenten har inntil nylig vært alene om ideen, før Toyota og Subaru adopterte det i henholdsvis bZ4X og Solterra.

STEMNING: Ingen interiør uten stemningslys. Mange er skeptiske til direkte lyssetting så høyt oppe i synsfeltet, men det gjenstår å se hvor mye det lyser opp.

Fett interiør

Det er lett å glemme at Peugeot befinner seg i den billige prisklassen når du setter deg inn i bilen.

Både e-208 og E-2008 har imponert med sporty materialvalg og tredimensjonal instrumentskjerm.

Med E-3008 tar franskmennene den litt lenger.

SOBERT PÅ INNSIDEN: Stoff blir trolig bare et av flere valg inni E-3008. Girspaken er flyttet opp i dashbordet, angivelig for å gi mer plass selv om det fortsatt hadde vært plenty rom til den lille vippebryteren på midtkonsollen.

Her er det mye stoff, en tydelig LED-belysning over hele dashbordet og spenstige linjer. Sjekk midtkonsollen, som er omtrent like drøy som i Cupra Tavascan, spanjolen som kommer senere i år.

Nye løsninger

Det mest oppsiktsvekkende er panoramaskjermen. Fortsatt høyt plassert lavt i synsfeltet, men nå strukket og buet – ikke veldig ulikt BMWs Curved Display.

Skjermen i E-3008 måler 21 tommer og inneholder de samme funksjoner som før, men Peugeot kaller den nye generasjonen Peugeot i-Cockpit for Panoramic i-Cockpit.

Det må være lov å spørre seg om plasseringen er mer stilig enn smart.

For her blir det noen skikkelig lange armer for å betjene skjermen. Kanskje må man også reise seg litt opp i setet, for denne er plassert rimelig langt foran rattet.

Den er også plassert et godt stykke fra sidepassasjeren, så det blir uaktuelt med hjelp derifra til å plotte inn navigasjonen direkte på skjermen.

LAVT: De fleste synes det er uvant med et lite og lavt plassert ratt i begynnelsen, men man venner seg fort til det. Foreløpig er det få andre bilprodusenter som har fulgt eksempelet.

Dessuten er skjermen vinklet mot føreren av bilen, men det har de funnet en løsning på.

Styres med mobilen

For i tillegg til at skjermen selvsagt kan trykkes på, kan også alle funksjoner betjenes trådløst fra telefoner, via stemmestyring og gjennom i-Toggles.

Sistnevnte i-Toggles er individuelt trykkfølsomme knapper som kan programmeres for rask tilgang til ti av brukerens favorittfunksjoner.

Dette kan for eksempel være å ringe en kontakt, starte navigasjon, justere radioen til en favorittstasjon eller stille inn ideell temperatur for klimaanlegget.

Kortkommandoer

På glassflata i midten finnes haptiske kortkommandoknapper for hjemskjerm, radio/multimedia, klimakontroll, navigasjon, telefon og speiling av telefonen.

Det er kanskje litt rart at vi ikke kan styre klima direkte derfra?

I en lekkert designet knapperekke under har man hurtigknapper for enkelte klimastyringer, men ikke temperatur og oppvarming av seter som kanskje er det man bruker aller mest.

I denne rekka finner man også kjøremodus, varselblinker og volumknapp.

Ellers har de funnet plass til en ladeplate, to koppholdere og armlen med oppbevaring under.

HINT, HINT: Artig at tripptelleren står på 3008, men det viktigste er rekkevidde-indikatoren. Den viser 430 kilometer.

Endelig rekkevidde

Vi vet ikke noe om design og mål enda, annet enn at den skal bli en konkurrent i det mest attraktive familiebil-segmentet. Der befinner blant annet Volkswagen ID.4 seg.

Bildet av rekkevidden i displayet er der neppe tilfeldig. Den viser 430 km med 80 prosent batterikapasitet. Det vil i så fall gi en rekkevidde på 537,5 kilometer.

Det betyr at den nye modellen skal bygges på en av de fire nye elbilplattformene fra Stellantis, høyst sannsynlig STLA Medium, siden den er annonsert først ut.

Den får batterier fra 87–104 kWt, rekkevidder opptil 700 kilometer og mulighet for firehjulsdrift, noe denne SUV-en må ha for å være konkurransedyktig.

Plattformen skal være avansert med langt mer integrert «hjerne» som styrer hele bilen, og som gjør oppgraderinger og forbedringer enklere.

Kanskje blir det også færre serviceintervall?

Med E-3008 tar Peugeot etter alt å dømme steget fullt ut elektrisk på sin viktigste modell.

Modellen vil bli avduket i september.