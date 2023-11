Starter nytt prosjekt med Polestar som batteribank: Vil bli en del av strømnettet

STILLESTÅENDE BÆREKRAFT: Polestar vil at bilene skal gjøre nytte for seg hele tiden.

Polestar skal bli en energiressurs til strømnettet, og ikke lenger bare være en bærekraftig bil. Nå startes et omfattende batteribank-på-hjul-prosjekt – vel å merke når hjulene står stille.

Polestar har funnet ut at gjennomsnittsbilen deres står stille 90 prosent av tiden.

Men når den bare står der, bør den samtidig gjøre klimaet en tjeneste, mener bilprodusenten.

Easee med på moroa

Nå har Polestar satt i gang et prosjekt med en hel rekke aktører, blant annet norske Easee, men også Svenska Kraftnät, Göteborg EnergiNät, Vattenfall Eldistribution og forskningspartneren Chalmers University of Technology.

Samtidig gjøres noe av det samme i solfylte California, med California Energy Commission og forskningsinstituttet EPRI (Electric Power Research Institute).

Begge prosjektene er finansiert av Vinnova, det svenske motstykket til Enova.

Målet er å finne mulige forretningsmodeller for vehicle-to-grid/V2G – altså bil til strømnett. Det skal testes konkrete brukstilfeller som kan skaleres opp og brukes på tvers av regioner.

DIGITAL LØSNING: Litt som noen av dagens strømselskap, ønsker Polestar å tilnærme seg smart strømdeling via bilens batteri og trolig egen app.

Bilen som energilagring

Tanken om elbiler som batteribank er god, men minst like gammel som Nissan Leaf.

Nissan viste allerede for snart ti år siden «Power to the People», der bilen funket som lastbalanserer for både strømnett og huset, gjerne illustrert med vind- og solenergi.

Tesla har også noen løsninger i samme gate.

Og det er såpass mange som har tenkt denne tanken at EU jobber med regelverk rundt batterigaranti på bilene.

For om bilene skal være tilkoblet nettet for å kunne lades og utlades, blir bruken høyere enn bilprodusentene beregner til bare kjøring. Det vil i dagens situasjon kunne utløse garantiproblemer.

Men det er fornuftig om alle biler, som likevel bare står der, kan brukes som energilagring.

Særlig nå som det grønne skiftet baserer seg mye på vind- og solkraft, som ikke lar seg lagre uten store batteribanker.

Man kan se for seg at mange millioner elbiler i en fremtidig bilpark kunne fungert som dette. Gjerne i forbindelse med en strømavtale eller lignende.

En liten avsporing …

Sola flyplass har noen av de samme tankene. De tenker å bruke elbilene i parkeringshuset som batteribank når de setter i gang kommersiell flygning med elfly.

De har allerede montert Norges største solcellepark og vil fylle biler med ren strøm og tappe hver bil med et par prosent når flyene fylles – men likevel sørge for at bileieren har full bil når han henter bilen igjen, basert på vedkommendes hjemreisetidspunkt.

Skybasert kraftverk

Polestar kaller sitt prosjekt for et virtuelt kraftverk (Virtual Power Plant/VPP).

Dette skybaserte kraftverket beregner den samlede kapasiteten til den tilkoblede batteriflåten av biler og aktiverer lading, eller utlading, basert på etterspørselen i strømnettet og optimaliseringer av batteriets levetid.

Dette vil gjøre det mulig for bileiere å både bidra til energioverføring og tjene penger på elbilen mens den står parkert, uten at man må gjøre noe mer enn å koble til bilen, hevder Polestar i sin pressemelding.

På denne måten kan biler bli en viktig fleksibel energiressurs og en støtte i strømnettet, utover å være et bærekraftig transportmiddel, påpeker Polestar-sjef Thomas Ingenlath i meldingen.

Testfasen i pilotprosjektet i Gøteborg har planlagt oppstart første halvdel av 2024 og vil pågå i to år.

Piloten vil omfatte en stor flåte av Polestar 3 og tar sikte på å bli en av Europas største V2G-piloter, med representanter fra nasjonal og lokal energiinfrastruktur.

Forstudien i California starter i desember 2023 og varer til oktober 2024.