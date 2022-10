Priser, rekkevidde, forbruk, nye bilder og en masse detaljer om kommende Polestar 3: Ny SUV fra Polestar – en vegansk wattsluker

Endelig kommer Polestar med en SUV for familien. Men allemannseie blir den ikke. For nå vet vi prisene.

Tyskeren Thomas Ingenlath åpner ballet i København når Polestar skal vise frem sin aller viktigste bil de nærmeste årene.

Han er Polestars svar på Teslas Elon Musk – ansiktet utad som fronter alt som skjer.

AVDUKET: Seansen skjedde i København onsdag kveld. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Som vanlig ulastelig antrukket, omtrent som en Hennes & Maurtiz-modell. Smilet er like blendahvitt som standen og bilen han presenterer. Det går i skandinavisk hvitt, akkurat som hovedkvarteret på Torslanda utenfor Gøteborg.

PS: Du kan se livestreamen fra Polestar 3-lanseringen med den dresskledte Ingenlath og co lenger ned i denne artikkelen.

TØFF: Den ser både bred og lav ut. Bakluka åpner langt inne på taket.

Miljø og design

Det er viktig å skille seg ut i vrimmelen av nye biler, og ikke minst nye bilmerker.

Volvo har eksempelvis alltid vært forbundet med sikkerhet. Polestar har miljø, design og sportslighet som foretrukne assosiasjonsfaktorer.

SÆRPREG: Sporty design, særpreg og lav bakrute.

Der i gården snakker man gjerne i store bokstaver om miljøet, og vektlegger full åpenhet rundt CO2-avtrykket gjennom bilens livsløp:

Hver søm, hver fiber, skal kunne spores. Samtidig oppfordrer Polestar alle andre bilselskaper om å gjøre det samme.

DUAL BLADE: Volvos «Tors hammer» heter «Dual Blade» hos Polestar. Selvfølgelig med aktive adaptive lys.

Her kan du ser videoen der Polestar selv presenterer sin kommende SUV:

Spoilers

Kjenner du av og til på skuffelsen du får når du ser forskjellen fra konsept til ferdig produkt?

Polestar 3 ble heldigvis frekkere enn fryktet og skiller seg fra mengden. Den er kantete, skarp, annerledes – og ser ikke minst råmoderne ut.

Trenden med lyslinja mellom frontlyktene er fraværende her.

I stedet er de første bil på markedet med en ny trend vi vet vi vil komme til å se mer av:

Nemlig spoileren, eller luftspalten, i fronten av bilen – skapt for å få fronten til å visuelt virke høyere enn den er, uten å øke luftmotstanden.

Det samme trikset har man brukt bak. Taklinja buer ned nesten som en crossover etter andre seterad, og ender i en spoiler og et ganske så lavt bakvindu.

LIDAR: En rekke systemer bak smartpanelet er hentet rett fra Volvo, som skal minimere risikoen for ulykker og ta selvkjøringsgraden til helt nye høyder.

Både VinFast og Dodge viser samme løsninger.

Spørsmålet er om Polestar 3 ikke hadde blitt enda kulere uten, for da hadde man fått en lav front.

Og skjer det ikke utrolig mye rart bak på bilen?

Et sporty løft av nedre vinduslinje og tilsvarende stort hvitt karosserifelt, gjør den kanskje litt baktung i profil for noens smak.

FORENKLET: Færre knapper og ennå bedre talestyring skal gjøre ferden tryggere.

Sorte detaljer nede på bilen gir illusjon av en veldig høy bakkeklaring. Men 20,5 cm er likevel mer enn akseptabelt.

Totalinntrykket er uansett bredt og sporty, ikke minst takket være 22-tommers hjul.

Standard dimensjon er saftige 22-tommere med hele 265 mm bredde foran og 295 mm bredde bak.

VINGE: Fronten går egentlig så lavt som sølvstripa, men høye forskjermer og en spoiler gjør at fronten visuelt virker mye høyere.

Ren og avansert

Innvendig er Polestar 3 mer stilisert enn noensinne. To skjermer (14,5 tommer infotainment) og en volumknapp, to hendler og blanke flater på rattet. That’s it.

SIGNATUR: Lyssignaturen er den samme som på Polestar 2.

Du omgis av lekre og moderne flater i bio-tilskrevet MicroTech, dyrevelferds-sertifisert skinn og sporbare setetrekk.

Derfra har vi tilgang på det siste av moderne datakraft, sammen med de beste av de beste innenfor feltet, skal vi tro Thomas Ingenlath.

Infotainmentsystemet drives av neste generasjons Snapdragon Cockpit-plattform fra Qualcomm Technologies.

Visstnok en viktig komponent i Snapdragons Digital Chassis – en omfattende samling av allment tilgjengelig og skalerbare skybaserte kjøretøyplattformer.

Her kan du se streamen fra Polestar 3-lanseringen i København i dag:

Polestar 3 får en viderutviklet versjon av Android Automotive OS i bilens operativsystem. Det beste systemet å bruke bak rattet i dag, synes vi.

Alt kan selvfølgelig oppdateres over lufta.

Mye kraft

Volvo-fansen vet at Polestar har et utspring i racing.

Det startet som et privat tuning-firma som trimmet Volvoer. Det ble kjøpt opp av Volvo, som nå bruker Polestar som varemerke for ekstra trimmede modeller – og som eget bilmerke.

Racing-historien er godt forankret hos Polestar også. Her er det firehjulsdrift som standard og 360 kW (490 hk) og 840 Nm, selv i den stusseligste modellen.

Performance-utgaven får 380 kW (517 hk) og 910 Nm.

TRE VARIANTER: Du har tre interiørvalg. Her ser du Performance.

Det mest spennende, og som vi ikke har hørt om tidligere, er den elektriske clutchen på bakakselen.

Den kan frikoble bakre motor for å spare strøm når man kjører i jevn fart, men også fordele kreftene til ønsket bakhjul når man skal få det maksimale ut av bilen.

Da ønsker man gjerne mest trekk på ytre bakhjul for å utnytte grepet og hjelpe fronten inn i svingen, mens en åpen differensial helst sender kreftene til innerhjulet med minst grep.

Det er mye som tyder på at man både får komfort og sportslige kjøreegenskaper her:

For du får adaptivt to-kammer luftfjæringssystem. Porsche har tre-kammere og er helt fantastisk. Systemet med aktive dempere justeres automatisk annethvert millisekund.

Bak felgene finner vi Brembo 4-stemplede 400 mm borrede og ventillerte skiver foran.

HØY OG LAV: Offroad og sportsbil i én og samme design.

Kjører nesten selv

Sikkerheten står høyt. Polestar 3 får nyeste generasjons aktiv- og passiv sikkerhetsteknologi fra Volvo.

Det omfatter nye, avanserte innovasjoner, inkludert radarsensorer i kupeen, som oppdager bevegelser inni bilen.

Systemet kan hindre uhell der barn eller kjæledyr forlates i bilen. Klimaanlegget kan for eksempel startes for å unngå heteslag eller hypotermi.

Samarbeid med industriledende selskaper innenfor sikkerhetsteknologi som Zenseact, Luminar og Smart Eye, kombinert med sentralisert prosessorkraft, danner systemet ADAS (Advanced Driver Assistance System).

Systemet omfatter blant annet fem radarenheter, fem utvendige kameraer og 12 utvendige ultrasoniske sensorer som støtter en rekke avanserte sikkerhetsforanstaltninger.

FOLKSOMT: Mange ville komme på tomannshånd med den nye SUV-en fra Polestar. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Øyesporingsteknologi

I andre kvartal får bilen pilotpakken LIDAR som modellerer omgivelsene foran deg tredimensjonalt.

SmartZone samler flere av de forovervendte sensorene, en oppvarmbar radarmodul og et kamera. Dette blir en designsignatur for Polestar fremover.

I kupeen finner man, for første gang i en Polestar, to førerovervåkingskameraer med ledende øyesporingsteknologi fra Smart Eye, rettet mot sikrere kjøring.

Kameraene overvåker førerens øyne og kan aktivere varselsmeldinger, lyder, samt nødstoppe – dersom sensorene registrerer en distrahert, søvnig eller ikke-tilstedeværende sjåfør.

Glad i strøm

Rekkevidden er oppgitt til glade 610 kilometer for Long Range-utgaven.

Den rekkevidden er omtrent identisk med Mercedes EQS SUV.

Batteriet er på 111 kWt brutto/107 netto, og forbruket er (foreløpig) oppgitt til 2,11 kWt på mila.

2,31 kWt på mila er det tilsvarende tallet for Performance-utgaven.

Ikke superimponerende, men så ruller den på ekstremt brede dekk og har heller ikke verdensledende aerodynamikk med 0,30 i cD-verdi, som er et mål på luftmotstanden.

Batteriet fra CATL kan lades med 11 kW hjemme og opp til 250 kW på lynlader.

Det er vel de beste sifrene til nå på en 400 volt-arkitektur.

Polestar 3 er også klargjort som batteribank til andre strømkilder, som for eksempel lastbalansering i hus.

INNVENDIG: Og der slapp vi inn i bilen i København også. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Starter på 739.000 kroner

Det er ingen tvil om at Polestar føler at de hører hjemme i premiumsegmentet, side om side med Geely-søster Volvo.

Prisen for Long Range starter på 739.000 kroner. Vil du heller ha Performance med sportsligere oppsett av understellet, 22-tommere og gull-elementer, betaler du 70.000 kroner ekstra.

Dersom det elbilfiendtlige statsbudsjettet slår gjennom, må du også ut med minst 47.800 kroner i moms og 26.000 kroner i vektavgift.

Men som et plaster på såret inkluderer alle versjoner luftfjæring, panoramaglasstak, LED-belysning innvendig og utvendig, uttrekkbare dørhåndtak med nærhetssensor og 21-tommers lettmetallfelger.

POLESTAR 3: Så gjenstår det å teste om alle gode ting er tre. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Masse standard

Utstyrspakkene Plus og Pilot er faktisk standard for det første modellåret, og inkluderer mange premium luksus- og komfortfunksjoner.

Som lydanlegg fra Bowers & Wilkins med 25 høyttalere, 3D-surroundlyd og Dolby Atmos, soft-close dører, et head-up-display og førerassistenten Pilot Assist.

Riktignok får man ikke LIDAR fra start, men man får full pakke ellers

Det er mye som appellerer her.

For det første er den komfortabel, romslig og praktisk. Du kan slå ned setene 40/60 og du har skiluke.

Bagasjerommet er på 484 liter inkludert 90 liter under lastegulvet og du får 1.411 liter når setene legges ned.

Frunken i front frister med 32 liter. Det er omtrent nok til ladekablene.

GOD PLASS FORAN OG BAK: For ordens skyld, her er vi bak. Og i frunken foran er det forresten ikke så god plass. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Klasseledende på tillatt hengervekt

Du kan faktisk laste 100 kilo på taket – og selve rosinen i pølsa er at du kan trekke klasseledende 2,2 tonn på hengerfestet.

Da kan du endelig dra en solid båt på henger bak deg også.

Men vil Polestar 3 bli en suksess?

Vel, det var mange som gladelig betalte 1,2 millioner kroner for Volvo XC90 i 2016.

Vi tipper historien gjentar seg.