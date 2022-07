Bekrefter målet om å selge 50.000 biler i år: Polestar økte salget med 125 prosent i første halvår

STJERNE I BOKA: Polestar-sjef Thomas Ingenlath seiler i medvind for tiden. Her er han avbildet under Nordic EV Summit i Oslo for ett år siden.

Det svenske elbilselskapet melder om rekordleveranser i en tøff periode for bilindustrien.

Polestar kan rapportere om solid vekst og rekordleveranser for første halvdel av 2022.

Det svenske selskapet, som ble notert på teknologibørsen Nasdaq i New York i slutten av juni, leverte rundt 21.200 biler i årets seks første måneder, mot 9510 biler i samme periode i fjor.

Det tilsvarer en økning på nesten 125 prosent.

I samme periode har Polestar mottatt 50.000 ordre, en økning på mer enn 350 prosent år til år. Med en slik vekst bekrefter elbilselskapet sitt mål om å levere 50 000 biler i 2022.

Polestar skriver i en pressemelding at det fortsetter å se sterk kundeetterspørsel, og på toppen kommer den første delen av Hertz-bestillingene.

Leiebilgiganten offentliggjorde tidligere i år at den planlegger å kjøpe 65.000 elbiler de neste årene, og at mange av disse skal komme fra Polestar.

Setter opp farten ved fabrikken i Kina

– Det er flott å se at antallet entusiastiske Polestar 2-kunder vokser så raskt, sier administrerende direktørThomas Ingenlath i Polestar.

– Jeg er veldig sikker på at det sterke momentumet vi har sett i år i form av merkekjennskap og slagstall vil akselerere kraftig i de kommende årene, fortsetter han.

Polestar utvidet sin globale tilstedeværelse fra 19 markeder til 25 i løpet av første halvår av 2022, mens antallet lokasjoner økte fra 103 til 125. Ytterligere rundt 30 planlegges åpnet innen utgangen av året.

Selskapet kunngjorde også at det innfører et skift nummer to på fabrikken i Kina for å hente inn noe av produksjonen som gikk tapt i forbindelse med covid-nedstengningen på vårparten. Samtidig skal det bane vei for videre vekst.

Sikter mot 290.000 biler i 2025

Polestar 2 er selskapets eneste bil på markedet foreløpig. Det neste store for Polestar vil være den globale lanseringen av Polestar 3 i oktober.

Den romslige suv-en har alle forutsetninger for å slå an på det norske markedet, og kunder kan forvente å kunne bestille bilen fra premieredagen i oktober. Leveringer vil først skje i 2023

POPULÆR: Polestar 2 har slått bra an i det norske markedet.

Polestar har må om å selge 290 000 biler i 2025, ti ganger mer enn det totale salget i 2021.

Hittil i år er det solgt rundt 2000 Polestar 2 i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitafikken (OFV). Det gjør bilen til Norges sjette mest solgte.

