Rekorddyr strøm – men elbil er fortsatt mye billigere enn bensin og diesel

Selv med de høye strømprisene, er elbilen overlegen på pris pr. kilometer.

Strømprisene har flydd i været i sommer og nå på høsten. Det gir spekulasjoner om hvorvidt det er økonomisk å kjøre elbil eller ikke, i forhold til bensin eller diesel.

Svaret er foreløpig veldig enkelt. Det er fortsatt langt rimeligere å kjøre en elbil, sammenlignet med en diesel- eller bensindrevet bil. Ikke bare med tanke på innkjøp, service og vedlikehold, men også hvor mye det koster å fylle batteri eller drivstofftank hver kilometer.

Og som elbilist har du mye større mulighet til å bestemme hvor høy kilometerkostnaden blir selv. Rett og slett ved å følge med på prisene, skaffe bra strømavtaler, lade på riktig tid av døgnet og unngå hurtig- og lynladere i størst mulig grad.

Drivstoffprisene varierer

Drivstoffprisene varierer voldsomt etter hvor man er i landet, men vi har brukt et gjennomsnitt den siste tiden, basert på «Drivstoffappen» . Den viser hva prisene er i nærheten av deg, eller hvor det er billigst i landet, avhengig av hvilke filtre du bruker. Billigste dieselpris i skrivende stund er 13 kroner, 14,69 for bensin. Begge fra Best på Noresund i Viken. Prisene er ikke representative for landet.

Innfløkte strømpriser

Strømprisene er enda mer innfløkte. Du kan velge mellom fastpris eller spotpris. På sistnevnte varierer prisen fra time til time, men har vist seg å lønne seg på sikt.

Om ikke det er nok, er landet er inndelt i sone Sør-Øst, Sør, Midt, Nord og Vest. August i år var den aller dyreste måneden i år, og prisen varierer fra 93,57 som dyrest i sone 2 som er Øst og billigst med 44,66 i sone 4 som er Nord.

Men du betaler nettleie også, og den er også høyst variabel. Den består av en fastdel (kostnaden du må betale for å være tilknyttet strømnettet, offentlige avgifter (omtrent halvparten av det du betaler i nettleie) og et energiledd (leie for hver kWt du bruker).

Noen har i tillegg noen måneds- og faktureringsgebyrer.

Dette legger vi til grunn

I vårt regnestykke bruker vi høyeste månedspris i den dyreste sonen hittil i år, ifølge Norgesenergi, 93,83 og en nettleie på 10.340 kroner i året. Det er beregnet ut fra en enebolig med årlig strømforbruk på 20.000 kWt. Det gir en strømpris på 2,22 kW/t.

Vi bruker bare gjennomsnittlig drivstoffpris på 14,50 kroner pr. liter for diesel og 16,80 pr. liter for bensin. I utgangspunktet er dette lavere priser enn vi er vant med i Norge.

Vi har funnet sammenlignbare bilmodeller, for å gjøre regnestykkene rettferdige. Elbiler har veldig høy effekt i forhold til fossilbiler, så det blir til dels stor forskjell på bilprisene.

Det synliggjør vi ikke i denne saken, litt på grunn av at VW Up! og Hyundai Kona ikke selges med bensinmotorer i Norge og at vi ikke ville kjøpt tilsvarende sterk bensin- eller diesel dersom elbilen ikke hadde vært et alternativ.

Audi e-tron 55 S-Line med 360 hk og 561 Nm, koster for eksempel fra 695.000 kroner, mens Q8 55 TFSI med 350 hk og 500 Nm, koster fra 1.212.800 kroner. Dieselversjonen Q8 50 TDI med 286 hk og 600 Nm, koster fra 1.170.500 koner.

Tesla Model 3 Long Range er også en av Norges mest solgte biler og for å finne en noenlunde sammenlignbar bil, må vi opp på toppmodellen av BMW 3-serie, M340i xDrive. Vi har tatt med dieselversjonen M340d xDrive, også.

Her er prisene fra henholdsvis 449.900 for Tesla Model 3 long Range med 498 hk og 527 Nm. BMW M340i koster fra 812.000 og har 374 hk og 500 Nm. M340d xDrive koster fra 786.100 kroner 340 hk og 700 Nm.

Kan tredobles

Prisen på strøm må opp på fem kroner for at Audi e-tron skal bli like dyr å kjøre som den svakere Q8 50 TDI. Det samme gjelder for VW Up! For de mest gjerrige elbilene, som Tesla og Hyundai/Kia har vist seg å være, må man tredoble strømprisen for å havne på samme prisnivå som bensinmodellene vi har sammenlignet med.

Vi må også huske på at vi har lagt årets høyeste strømpris til grunn, og at vi har vært svært forsiktige med drivstoffprisen i denne sammenligningen. Så forskjellene er som regel mye større i praksis.